Líderes emprendedores: los motivos por los cuáles Galperin considera un ejemplo a Elon Musk

El fundador de Mercado Libre destacó las palabras del creador de Tesla en una extensa entrevista. Qué fue lo que ambos dijeron.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 aceleró el crecimiento de las firmas nativas digitales alrededor del planeta. Con el avance exponencial de algunas de estas empresas, los nombres de sus fundadores también comenzaron a hacerse un lugar más importante en los medios de todo el mundo y cómo sus iniciativas alcanzaron el éxito.

Uno de ellos, es sin dudas, Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, uno de los unicornios argentinos que aprovechó 2020 para expandir su dominio a nivel regional.

En un posteo en su cuenta personal de Twitter (@marcos_galperin), el empresario argentino reveló su admiración por Elon Musk, fundador de Tesla.

¿Qué fue lo que dijo?

Básicamente, Galperin destacó una entrevista realizada a Musk por el prestigioso medio Business Insider.

Durante una entrevista con Mathias Döpfner -ejecutivo de negocios y periodista alemán, director ejecutivo del grupo de medios Axel Springer SE y presidente de la Federación de Editores de Periódicos Alemanes-, el creador de Tesla reveló su plan para estar a la vanguardia de los vehículos autónomos y sus objetivos para iniciar la exploración espacial, entre otros temas. A continuación, las palabras más destacadas que generaron admiración en Galperin.

En una de sus primeras intervenciones Musk admitió que no modificó ninguna de sus opiones respecto al virus del COVID-19 durante su propia infección y pronosticó que a partir del próximo verano en los Estados Unidos habrá "tantas vacunas que no sabremos qué hacer con ellas".

"Habrá más vacunas de las que posiblemente podamos usar", sostuvo.

Elogió la aceleración que consiguió la tecnología de vacunas y expuso que las vacunas de ARNm en particular son muy interesantes porque pueden ser curas potenciales para el cáncer.

"Creo que el trabajo de BioNTech, CureVac, Moderna: el futuro de la medicina es el ARNm. Puedes curar básicamente cualquier cosa con ARNm. Es como un programa de computadora, básicamente un virus sintético. Puedes programarlo para que haga lo que quieras. Prácticamente podrías convertirte en mariposa", remarcó.

Sobre Tesla

La fabrica de vehículos autónomos creada por Musk posee actualmente una valoración de u$s536.000 millones y es más de dos veces más grande que Volkswagen, Daimler y BMW juntos.

"Podemos fabricar o licenciar parte de nuestra tecnología a empresas como BMW. Estamos tratando de ser lo más puros posible aquí con respecto a nuestro objetivo, que es acelerar el advenimiento de la energía sostenible", remarcó.

Y añadió: "No se trata de crear jardines vallados competitivos ni nada de eso. Vamos a poner nuestra red de Supercharger a disposición de otras empresas; vamos a ofrecer licencias de piloto automático. Quieren usar nuestra autonomía. Y potencialmente podemos hacer algo con las celdas de la batería. Y, ya sabe, estamos dispuestos a otorgar licencias de tecnología para ayudar a otras empresas a hacer lo correcto".

Uno de los prototipos de Tesla

Confirmó también que las adquisiciones tradicionales no son una estrategia para Tesla. "Son difíciles porque las empresas tienen su propia cultura".

"Quizás si una empresa nos dijera, ‘Por favor, estamos interesados en fusionarnos con Tesla’, sería considerado. Pero no quisiéramos lanzar una adquisición hostil. Lo consideraríamos nosotros mismos si se acercaran a nosotros y nos dijeran que están interesados en fusionar empresas", reveló.

Cargó también contra los medios. "Hace seis años, los titulares fueron bastante arrogantes. Sus palabras no fueron palabras amables. No nos lo tomamos muy personalmente. Pero, en general, cuando hay alguna tecnología nueva en una industria, así es como reaccionan los titulares. Es natural".

Reconoció que para Tesla las críticas resultaron "una gran motivación". "En algún momento intentamos hacer algún tipo de empresa conjunta con Daimler y Toyota. Sin embargo, descubrimos que el entusiasmo de nuestros socios no era lo suficientemente grande. Entonces, terminamos liquidando esas asociaciones y nos limitamos a construir nuestros propios autos. Creo que eso ha cambiado mucho".

Musk enfatizó que "la gente quiere coches eléctricos". "Quieren transporte sostenible. Quieren energía limpia. Esto realmente tiende a ser una actitud relacionada con la edad. Cuanto más joven es alguien, más se preocupa por el medio ambiente. Y así, a medida que pasa el tiempo, envejecen y luego se convierten en los tomadores de decisiones. Esa es la forma normal del mundo", expresó.

Al ser consultado sobre cuántas unidades pretende vender con Tesla en 10 años, Musk explicó: "hay alrededor de 2 mil millones de automóviles y camiones activos en el mundo, y ese número está aumentando. Internamente, pensamos, nos gustaría cambiar el 1% de la flota en la flota global por año. Para realmente hacer mella, tenemos que estar más allá del punto decimal. Así que serían unos 20 millones de vehículos al año", reveló.

Pero además, Musk confesó que "el almacenamiento de baterías solares y estacionarias son una parte muy importante del futuro de Tesla".

Sobre sus rivales

"Estamos viendo un movimiento significativo hacia la electrificación de VW. Y muchas de las empresas chinas son muy, muy, muy rápidas. Supongo que la empresa más competitiva para Tesla podría ser una empresa creada en China", apuntó.

Y agregó: "tienen muy buenas empresas y trabajan muy duro. Pero en este punto, todas las principales compañías automotrices, si no el 80%, entonces el 90%, dijeron que se están moviendo rápidamente hacia la electrificación".

Desestimó que pretenda, mediante la conducción autónoma, sacarle el "volante a nadie". "Solo digo que lo que probablemente ocurrirá, y estoy seguro de esto, es que la conducción autónoma será mucho más segura que un conductor humano. Probablemente por un factor de 10. Esto significa que el estándar para permitir que alguien conduzca su propio automóvil probablemente será más alto. Actualmente, obtener una licencia de conducir es relativamente fácil, porque las personas necesitan un automóvil para moverse. Pero a menudo chocan su automóvil, por diversas razones, porque están borrachos o distraídos. O hay muchos mensajes de texto mientras se conduce", remarcó.

Pronosticó que, "por lo tanto, el estándar para poder conducir su propio automóvil en el futuro, cuando la autonomía sea 10 veces más segura que la conducción humana, será mucho más estricto. Ese es el resultado más probable".

Por otro lado, admitió que desconoce cuando se conseguirá la aprobación definitiva para la regulación de la conducción autónoma.

"En los EE. UU., Será bastante rápido de aprobar, particularmente en ciertos estados. Algunos países, como quizás Noruega, lo aprobarán rápidamente. Ellos dijeron eso. La UE es donde tenemos más dificultades. Es bastante desafiante. Y el comité solo se reúne cada seis meses, y luego la agenda se decide seis meses antes. Entonces, es muy difícil. Nuestros mayores desafíos para la aprobación regulatoria se encuentran en la UE. Este es un caso de demasiados cocineros en la cocina, tal vez", graficó.

Confesó que la mayor limitación para dotar de mayor durabilidad a las baterías es el níquel.

"Estas cosas (níquel, cobalto, y litio) son relativamente escasas, vienen de países, la mayoría de los cuales no son democráticos. Algunos de estos bienes se extraen mediante trabajo infantil y otras cosas terribles. Entonces, ¿no es este un tema que le preocupa? Por un lado, estás pensando en encontrar una solución que contribuya al bienestar del planeta y del clima. Pero el efecto secundario puede ser que los regímenes totalitarios se fortalezcan o la gente tenga que trabajar en condiciones terribles", apuntó.

El secreto de Tesla: la velocidad de acción

Musk admitió que personalmente está muy involucrado en el desarrollo de los objetivos de su empresa en Alemania.

"En este momento, paso más tiempo en el Giga Berlín que en cualquier otra cosa en Tesla. Y de hecho, paso mucho tiempo simplemente trabajando en los permisos en Alemania. Técnicamente tenemos un permiso temporal. Entonces, es un riesgo. Pero es de esperar que pronto obtengamos el permiso permanente. Tenemos una buena relación con la oficina de permisos, están trabajando muy duro. Creo que, a un alto nivel, alguien tiene que revisar las reglas y regulaciones en Alemania", resaltó.

Musk explicó que es importante para Tesla tener una presencia significativa de producción e ingeniería en Europa. "No tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia construir autos en California y enviarlos al otro lado del mundo", deslizó.

"Tampoco es bueno para el medio ambiente transportar automóviles a una distancia tan larga. Por tanto, por motivos medioambientales y de eficiencia, tiene sentido fabricar los coches donde los clientes estén razonablemente cerca. Y luego, obviamente, necesitamos uno en Europa. Al menos quieres tener una fábrica allí, y creo que también se trata de ingeniería y diseño. Y supongo que también tenía una preferencia personal por el área del Gran Berlín, porque Berlín es muy divertido. Y hay mucho talento en Alemania, seguro", sostuvo.

Al ser consultado si le gustaría vivir en Berlín, Musk reconoció que muchos de sus amigos viven en esa ciudad y reveló que se propuso ser un "poco" gitano "o algo así". "Voy a estar durmiendo en la fábrica en una de las salas de conferencias", adelantó.

Contó que vendió hace dos meses su casa principal, en Los Angeles, y luego comercializó la casa que tengo al otro lado de la calle, que solía ser propiedad de Gene Wilder.

"Estoy en el proceso de vender mis otras casas. Supongo que alquilaré un lugar en alguna parte", comentó.

"Básicamente no tendré posesiones con valor monetario, aparte de las acciones de las empresas. Entonces, si las cosas son intensas en el trabajo, me gusta dormir en la fábrica o en la oficina. Y obviamente necesito un lugar si mis hijos están allí. Entonces, solo alquilaré un lugar o algo. Y la mayor parte del tiempo soy solo yo, así que no necesito un lugar grande", comentó.

Contó que solo acumula riqueza mediante acciones de Tesla y SpaceX. "La única acción que cotiza en bolsa que poseo es Tesla. Eso es. Si Tesla y SpaceX quiebran, yo iré a la quiebra personalmente. Cien por ciento. Pero también pienso, ¿por qué debería intentar tener acciones de todos modos? ¿Por qué tengo todas estas cosas? Volviendo a lo que decía antes, creo que es importante que la humanidad se convierta en una civilización espacial y una especie multiplaneta", expresó.

Ciudad en Marte

La entrevista con Musk derivó luego en la importancia que tendrá Marte en un futuro. "Y se necesitarán muchos recursos para construir una ciudad en Marte. Quiero poder contribuir tanto como sea posible a la ciudad de Marte. Eso significa mucho capital", enfatizó.

Musk reveló que tuvo una "infancia muy infeliz" y que "hubo muchos años en los que estuvo muy triste".

"Fue un infierno en la escuela y un infierno en casa. Casi me matan a golpes en un momento. Así que estuvo cerca. Estuve en el hospital por un tiempo. De todos modos, esta no es una historia rara, francamente", comentó.

Destacó que "era un niño bastante motivado". "Incluso cuando era muy joven, creo que podría haber aumentado mi motivación. Pero lo que más ayudó fue que leí muchos libros. Como todos los libros que pude conseguir, especialmente la fantasía de ciencia ficción. Jugué Dungeons and Dragons cuando era niño, era muy nerd y leía el "Manual de Monstruos" al revés y al revés. Pero creo que si tuviste una infancia difícil, puedes abordarla de dos maneras. Uno es como, voy a volver al mundo y ser malo con la gente como lo fueron conmigo, lo cual obviamente no es bueno. Tomé el otro enfoque", reseñó.

Musk enfatizó que cualquier persona "necesita sentir la vida". "La experiencia sensorial de la vida, no puede quedar atrapado en el frío cálculo de la corteza. Necesitas sentirlo en el sistema límbico, pregúntate, ¿qué dice tu corazón? Y luego tómate un momento para apreciar las muchas cosas buenas de la vida", comentó.

Confesó que le cuesta "imaginarse" solo en una casa y remarcó que "a muy poca gente le gusta estar sola". "Los seres humanos son naturalmente una criatura muy social. Y quizás lo que se define como solo no es necesariamente solo. Quiero decir, si estás realmente solo y tal vez solo tienes libros, ni siquiera comunicación, creo que eso es lo que vuelve loca a la mayoría de la gente", deslizó-

"Quiero decir, hay una razón por la que en prisión, el confinamiento solitario se considera un gran castigo. Quieres tener amigos, familia y alguien; idealmente, quieres estar rodeado de personas que amas y que te aman", añadió.

Sobre la tecnología

Musk cuestionó a las personas que responden constantemente a las cosas en su teléfono.

"Sienten que son dueños del teléfono, pero tal vez deberían preguntarse si el teléfono los posee. Entonces, con cada interacción que tenemos, estamos entrenando efectivamente el tipo de mente de grupo digital. Y creo que quizás sea menos una cuestión de si la IA está al servicio de la humanidad o viceversa. Más bien, hay una simbiosis. Y con suerte, esa simbiosis es una que beneficia mutuamente a la inteligencia digital y biológica", describió.

Consideró que "también deberíamos tener agencias reguladoras con algún tipo de supervisión pública que garantice que el bien público se persiga con inteligencia artificial".

"De manera realista, a largo plazo, no seremos capaces de vencer a la inteligencia de las computadoras. Pero quizás podamos lograr una feliz simbiosis. Y en el camino, también podemos curar muchas enfermedades que se deben a daño cerebral, ya sea congénito o por accidente, o la edad, o cualquiera que sea el caso. Entonces, si alguien tiene un derrame cerebral, epilepsia, convulsiones, depresión clínica o algo así, todas estas son cosas que se pueden mejorar con un dispositivo cerebral", remarcó.

Sobre China

El CEO de Tesla contó que cuando se reúne con funcionarios chinos, siempre están muy preocupados por la gente.

"¿La gente va a estar feliz por algo? ¿Esto realmente beneficiará a la gente? Parece irónico, pero a pesar de que tienes una especie de sistema de partido único, en realidad parece que les importa mucho el bienestar de la gente. De hecho, tal vez sean incluso más sensibles a la opinión pública de lo que veo en Estados Unidos", fustigó.

Musk por otro lado remarcó que la inteligencia artificial "parece tener el potencial de mejorar la democracia". "Debemos tener un poco de cuidado: la democracia no es la perfección", añadió.

Vuelta por el universo

Musk confesó que está "tratando de utilizar la tecnología para maximizar la probabilidad de que el futuro sea bueno". "Y, a nivel fundamental, eso significa garantizar que tengamos un futuro, razón por la cual la energía sostenible es tan importante para el futuro de la Tierra. Y luego convertirse en una civilización espacial y una especie multiplaneta es importante para el futuro más allá de la Tierra, para garantizar que, en el peor de los casos, si hay una Tercera Guerra Mundial o algo así, o una guerra termonuclear global, y tal vez toda la civilización lo sea. destruido en la Tierra, que al menos sigue existiendo en algún otro lugar. Y la civilización de Marte que podría terminar siendo una influencia estabilizadora en la Tierra", expresó.

Destacó que el "lenguaje" es el invento más importante de la Humanidad, ya que "todos debemos comunicarnos".

"Escribir era como tener un disco duro, las cosas podían continuar más allá de la persona. Si intentas mantener todo con un historial oral, es muy difícil. La comunicación digital instantánea en todo el mundo es realmente como la humanidad desarrollando un sistema nervioso. Mientras que anteriormente toda la comunicación era de persona a persona, las llamadas telefónicas siguen siendo de persona a persona y el correo era como una persona que lleva su carta a otra persona. Y ahora, con Internet, tenemos acceso instantáneo a todo el conocimiento del mundo", agregó.

Al ser consultado sobre cuál es el mayor desafío que tenemos por delante, Musk estimó que "estamos llegando a una etapa en la que quizás nuestro alcance amplíe nuestro alcance".

"Tenemos toda esta tecnología súper avanzada, pero ¿podemos realmente manejarla? Esta será la prueba. Este será un filtro para una civilización más humana: ¿Podemos manejar la tecnología y no destruirnos a nosotros mismos? Con todas estas tecnologías avanzadas, ¿es como darle una escopeta a un niño pequeño? Tenemos que asegurarnos de manejar esta tecnología de una manera que sea buena para el futuro. Nos aseguraremos de tener hijos para que, como humanos, sigan existiendo. Tenemos que pensar qué tipo de acciones debemos tomar para que el futuro sea bueno", subrayó.

El proyecto SpaceX

Musk pronosticó que lo más problable es que en cuatro años se vea al primer ser humano en Marte y adelantó que en dos o tres años él mismo irá al espacio.

Explicó que no piensa en Marte como un plan B, sino que pretende convertir a la Humanidad en una especie multiplaneta y en una civilización espacial.

Starship SpaceX, uno de los proyectos más ambiciosos de Musk, que pretende colonizar Marte.

"En última instancia, con vida en todo el sistema solar, y luego más allá de nuestro sistema solar a otros sistemas estelares. Creo que es un futuro muy emocionante e inspirador, en comparación con uno en el que nos quedamos en la Tierra para siempre, hasta un eventual evento de extinción", estimó.

"El sol simplemente se hará más grande y evaporará los océanos. Entonces, en algún momento, será mejor que hagamos algo. Pero, para ser claros, Marte no será un resort de lujo", subrayó.