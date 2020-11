Ganas plata por usarla: así es la nueva app de Google que te paga por realizar distintas tareas

Task Mate es una aplicación, en fase beta, que ofrece a los usuarios la posibilidad de ganar dinero a cambio de realizar pequeñas tareas. Cómo funciona

La última aplicación de Google recompensa a los usuarios por completar tareas, de forma similar a como funciona Opinion Rewards, aunque por el momento se encuentra en una fase de pruebas en algunos países.

Task Mate es una aplicación, en fase beta, que ofrece a los usuarios la posibilidad de ganar dinero a cambio de realizar pequeñas tareas que comparten los negocios, como hacer una foto de un restaurante o responder a un cuestionario sobre preferencias.

Según se explica en la página de Google Play Store, los usuarios pueden seleccionar las tareas en las que quieren participar, y pueden completarse desde cualquier lugar y en cualquier momento. A cambio, recibirán una recompensa económica, en su moneda local.

Esta aplicación está en pruebas en India, como informan en XDA Developers, en la que puede participar un número limitado de personas mediante acceso anticipado, pero se espera que se extienda a otros países.

Google cuenta también con Opinion Rewards, una aplicación con la que paga a los usuarios por responder cuestionarios.

Más apps pagan a sus usuarios

Snapchat es otra de las empresas que pagará a sus usuarios, ya que ha introducido un nuevo apartado en la plataforma con el que busca potenciar la viralidad de los contenidos creados por los propios usuarios, con la particularidad de que pagará a los responsables de aquellos que consigan mejor rendimiento.

Los 'Destacados' de Snapchat buscan ayudar a los usuarios a "descubrir los Snaps más divertidos que ha creado la comunidad", y compartirlos con sus contactos, "tanto de dentro como de fuera" de la plataforma, como ha informado Snap en su blog.

La función, no obstante, no permite comentar la publicación dentro de Snapchat ni enviar mensajes a los creadores si estos son usuarios privados, algo que sí ocurre con otros formatos similares de plataformas como TikTok, Instagram o Twitter. Sí se podrán indicar los que más gustan.

Snapchat suma más funciones para hacerle frente a Instagram

La plataforma, en detalle

Una peculiaridad que acompaña a 'Destacados' es que la compañía repartirá cada día un millón de dólares entre los usuarios cuyos contenidos funcionen bien. Pero deben cumplir una serie de pautas establecidas por Snap y ser mayores de 16 años.

Para optar a una remuneración, primero los usuarios tienen que solicitar participar en este programa y recibir posteriormente una validación del equipo de Snapchat, como ha informado un representante a Mashable.

La compañía no ha especificado qué significa que un Snap funcione bien, sino que variará según lo que sobresalga cada día. Además, los contenidos no mostrarán contadores de visitas, o al menos no se verán de forma pública.

'Destacados' está ya disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia, y "próximamente" llegará a más países.