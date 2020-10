De Apple a Zara: cuáles son las empresas que más valiosas del mundo

Cúal es el estado de las multinacionales, la crisis las afectó o la pudieron sortearla ilesas, en el ranking están desde Google hasta Zara, pero quién ganó

En el marco de la pandemia por el coronavirus se provocaron muchos cambios en las distintas industrias y rubros. Por otro lado, casi todas las economías mundiales están atravesando una dura crisis.

¿Pero qué pasa con las grandes multinacionales? ¿Acaso la crisis las afectó o pudieron sortear el momento "ilesas"?. Desde Google, Apple, Samsung, Mercedes Benz, Coca-Cola y Zara, cuáles son las empresas que más valen en el mundo actualmente.

El ranking

Apple sigue manteniéndose en el primer puesto, por octavo año consecutivo, como la marca más valiosa del planeta, con un valor de u$s 322.999 millones y un crecimiento del 38% respecto a 2019.

Le siguen Amazon, con u$s 200.667 millones, un 60% más que en el ejercicio anterior, ocupando la segunda posición por primera vez en la historia del informe Best Global Brands, elaborado por la consultora Interbrand, que recoge el centenar de marcas más valiosas del mundo, así como el impacto que en el valor de marca ha tenido la pandemia global de coronavirus y los consecuentes confinamientos en todo el planeta.

La tercera posición es para Microsoft, con u$s 166.001 millones, con un crecimiento del 53%. Tanto la multinacional de Jeff Bezos como la que dirige Satya Nadella son las que más crecen en esta edición.

Las fuertes subidas del Top 3 han provocado que Google, ahora en la cuarta posición, deje el podio después de siete años en segunda posición. El notable impacto del coronavirus en una de sus principales fuentes de ingresos, la publicidad, han provocado una leve caída del 1% en su valor hasta los u$s 165.444 millones.

La pandemia posicionó mejor a las redes sociales e Instagram está en el puesto 19

Por su parte, Samsung, con un valor de u$s 62.289 millones, entra en esta exclusiva lista, en la quinta posición. Completan el Top 10: Coca-Cola (u$s 56.894 millones), Toyota (u$s 51.595 millones), Mercedes-Benz (u$s 49.268 millones), McDonald’s (u$s 42.816 millones) y Disney (u$s 40.773 millones).

El valor sumado de las marcas que ocupan los diez primeros puestos representa el 50% del valor total del ranking. En esta edición, las marcas relacionadas con la comunicación y las redes sociales se han manejado bien en los últimos doce meses, especialmente durante la pandemia, prueba de ello es la entrada de Instagram al puesto 19, de YouTube, en el 30, y de Zoom en el 100.

Por su parte, hay otras dos marcas que vuelven a la lista después de algunos años: Tesla se reincorpora después de tres años en el puesto 40 con un valor de marca de u$s 12.785 millones. Por su parte, la firma de whisky Johnnie Walker vuelve tras dos años y se coloca en el puesto 98.

Las compañías de entretenimiento, como Spotify o Netflix, también obtienen buenos resultados en un contexto marcado por la pandemia: la primera (puesto 70) creció un 52%, escalando 22 puestos en el ranking; por su parte, la segunda (41) aumentó su valor un 41% y escaló 24 puestos.

"Las marcas que más crecen en 2020 destacan por tres factores: empatía, agilidad y afinidad. Son capaces de anticipar la evolución de las necesidades de sus clientes, se mueven rápido, pivotan cuando es necesario y, en última instancia, crean conexiones emocionales con los consumidores aportando valor y jugando un papel significativo en su vida", afirmó el global chief growth officer de Interbrand, Gonzalo Brujó.

El estudio también refleja el impacto que el coronavirus ha tenido sobre los negocios que vieron interrumpida su actividad con los confinamientos, como fue el caso de las marcas de moda Zara (35) y H&M (37), cuyos valores caen un 13% y un 14%, respectivamente. Por otro lado, el sector del lujo, que en 2018 y 2019 fue la industria que registró un mayor crecimiento, ha echado el freno este año: todas las marcas caen entre un 1% y un 9%, excepto Hermès (28), cuyo valor se mantiene casi intacto respecto al año pasado.

Otras marcas beneficiadas por el Covid son las logísticas, que han crecido de media un 5%: UPS (24), FedEx (75) y DHL (81). El cambio hacia los medios electrónicos como primera opción de pago ha provocado también que marcas como PayPal (60), Visa (45) y Mastercard (57) también mejoren su posición en el ranking 12, 10 y 5 puestos, respectivamente.

El cambio súbito hacia los medios electrónicos como primera opción de pago ha provocado también que marcas como PayPal (#60), Visa (#45) y Mastercard (#57) también mejoren su posición en el ranking 12, 10 y 5 puestos, respectivamente.

Por su parte, la convulsión económica, según el informe de Interbrand, afecta de igual manera a Santander, que cayó un 12%.

Zara y Santander

Las dificultades tras los confinamientos derivados del coronavirus explican la caída del valor de Zara, cuyo valor desciende un 13% hasta los u$s 14.862 millones. La enseña de Inditex cae seis posiciones, hasta el puesto 35. Por su parte, la convulsión económica, según el informe de Interbrand, afecta de igual manera a Santander, que cae un 12% hasta los u$s 7.474 millones, descendiendo siete puestos, hasta la 74ª posición.

"Tanto Zara como Santander han realizado grandes esfuerzos por responder a los retos planteados por el coronavirus y sus consecuencias, reforzándose digitalmente y preparando sus marcas para responder a las necesidades cambiantes de los consumidores. Pese a la caída en su valor, Zara sigue siendo la marca más valiosa de su sector, y Santander se mantiene como el banco más valioso de la Eurozona", indicó la consejera delegada de Interbrand para Iberia & Oriente Medio, Nancy Villanueva.

El valor total de la tabla ha crecido hasta los u$s 2.326.491 millones, un 9% más que en 2019. Este incremento se explica por el impulso de los gigantes tecnológicos que han experimentado fuertes aumentos en su valor este año.

De hecho, el valor agregado de las marcas tecnológicas y de aquellas basadas en plataformas tecnológicas representan el 48% del valor total de la lista. Solamente el Top 3 (Apple, Amazon, Microsoft) representa el 30% del valor total de las 100 marcas presentes en Best Global Brands 2020.