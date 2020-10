Encontrá más fácil tus canciones: así es la nueva función de Spotify para no perder tiempo en la búsqueda de contenidos

El servicio de música en streaming Spotify ha añadido una nueva función que permite a los usuarios buscar canciones en la plataforma por sus letras.

Esta nueva característica facilita que los usuarios puedan encontrar la canción que desean escuchar cuando no están seguros de su nombre o el del artista. En este sentido, tan solo tendrán que introducir en el buscador de la plataforma una parte de la canción que quieren escuchar para encontrarla.

My team just shipped something on iOS and Android - now you can find songs by lyrics ???? on Spotify Give it a try ???? pic.twitter.com/bOs4Ob9O84 — Lina (@linafab) October 5, 2020