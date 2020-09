Esta nueva estafa en Mercado Libre puede vaciar tu cuenta: cómo funciona y qué hacer para evitarla

Se conoció otra estafa en mercadolibre que está haciendo estragos en los bolsillos argentinos: de qué se trata y cómo podés defenderte

Los datos hablan por sí solos. El cibercrimen en la Argentina tuvo una fuerte alza en el primer semestre del año, lo cual enciende una luz de alarma. Durante la época de pandemia, se conocieron diferentes casos de estafas relacionadas a medios de pago digitales, cuentas bancarias o a servicios digitales de distinto tipo.

La nueva estafa del envío

El mayor vendedor digital del país, MercadoLibre, es uno de los blancos favoritos para las estafas por su masividad y relativo fácil acceso. Hace un tiempo se dio un caso de estafa en la plataforma donde un vendedor quiso arreglar una venta por fuera de la plataforma para posteriormente desconocer el pago y quedarse con el dinero.

La nueva estafa funciona a partir del envío

Si bien por la importancia pública que tomó el caso salió en defensa del damnificado, el sitio de ventas por internet aclaró que las transacciones realizadas por fuera de MercadoLibre están fuera de la jurisdicción de la empresa y por lo tanto es casi imposible lograr que se revise la situación.

En este contexto, una nueva modalidad está volviendo a tomar fuerza. Se trata de vendedores que ofrecen productos de $ 45.000 a 60.000 (en particular productos de alta demanda y alto costo, como PS4, Xbox, celulares de alta gama) publicados entre $ 7.000 y $ 15.000.

Los vendedores no están identificados más allá del nickname aleatorio que genera MercadoLibre (con un seed de números aleatorios y las primeras letras del nombre y el apellido). Lo curioso del caso no es solo el precio, sino que no aceptan retiro a domicilio y piden transferir por Mercadopago el costo de envío (de $1000 a 2000).

Ese es el punto fundamental de la estafa: al cobrar el envío como un costo extra por fuera de las operaciones tradicionales de la plataforma, se genera una transacción no aprobada por MercadoLibre y luego es casi imposible lograr que se tome en cuenta el reclamo.

De más está decir que el consumidor luego de pagar el envío aparte, no recibirá el producto. El vendedor puede desconocer la venta incluso y el pago del envío se pierde incluso si el mismo se realiza a través de MercadoPago (ya que es una entidad separada de MercadoLibre a pesar ser propiedad del mismo grupo).

Se estima que usan DNI robados y retiran efectivo por cajero. La plata de una cuenta de MercadoLibre se puede sacar por cajero usando la tarjeta emitida por la misma empresa.

Una nueva estafa en Mercado Libre, al descubierto

Aumento de las estafas

El BA CSIRT, el centro de ciberseguridad de la Ciudad de Buenos Aires, registró un aumento del 107% en consultas sobre seguridad informática en los dos primeros meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, respecto al mismo período de 2019. Esto incluye las consultas vinculadas a incidentes.

Del total de consultas recibidas durante el aislamiento, el 91% corresponden a incidentes de ciberseguridad. Según los datos oficiales de la Ciudad, el 28% de las consultas que se realizaron fueron sobre ciberataques que utilizan ingeniería social para engañar a los usuarios y robarles datos.

"Los reportes que recibimos, en su mayoría, tienen que ver con campañas de phishing que buscan extraer datos personales más que bancarios. Aunque hay de los dos", explicaron desde la entidad a Infotechnology.