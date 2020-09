La nueva predicción de Bill Gates: por qué considera que los aviones y camiones eléctricos son "inviables"

Según el cofundador de Microsoft, los vehículos de pasajeros se electrificarán por completo. Sin embargo, ve otras opciones como "inviables"

Bill Gates advirtió esta semana sobre el peligro que supone para la humanidad el cambio climático y la necesidad de electrificar el transporte.

Asimismo, el segundo hombre más rico del mundo realizó unas polémicas declaraciones al afirmar que algunos sectores quedarán fuera de este cambio.

"A principios de este mes, escribí sobre cómo el COVID-19 es una advertencia sobre el cambio climático. No hay duda de que hemos experimentado terribles sufrimientos y dificultades económicas durante los últimos meses. Pero por difícil que sea imaginarlo en este momento, cuando aún estamos en medio de la pandemia, el cambio climático tiene potencial para ser aún más devastador", escribió Gates en su blog personal.

Según el cofundador de Microsoft, los vehículos de pasajeros se electrificarán por completo. Desde pequeños compactos hasta elegantes deportivos, todos los automóviles serán susceptibles a este cambio. Sin embargo a la hora de analizar los camiones y los aviones eléctricos, los ve como inviables.

"El problema es que las baterías son grandes y pesadas. Cuanto más peso se intenta mover, más baterías se necesitan para alimentar el vehículo. Pero cuantas más baterías se usan, más peso se añade y más energía se necesita. Incluso con los grandes avances que se están logrando en la tecnología de las baterías, probablemente nunca sean una solución en aplicaciones como vehículos de 18 ruedas, barcos de carga y aviones de pasajeros. La electricidad funciona cuando es necesario cubrir distancias cortas, pero necesitamos una solución diferente para vehículos pesados de largo recorrido", añadió.

Gates sugiere los biocombustibles como alternativa potencial a las baterías para esos segmentos de transporte.

Las dos preguntas clave

La semana pasada, Gates reveló que cuando era adolescente resolvía cada nuevo problema de la misma manera: utilizando dos preguntas simples. Luego usó esta técnica a lo largo de su vida y ahora incluso frente a la pandemia de coronavirus.

En una publicación en su blog reveló que las dos preguntas claves son: "¿Quién se ha enfrentado ya con este problema y qué podemos aprender de ellos? Pueden parecer obvias, pero a veces es sorprendentemente difícil encontrar las respuestas, especialmente cuando se trata de la salud global", señaló el multimillonario estadounidense.

"Hay países de ingresos bajos y medios que han hecho grandes avances, por ejemplo, en la entrega de vacunas o en la eliminación de la desnutrición. Pero cualquiera que quiera identificar esos países, averiguar cómo lo hicieron y aplicar las lecciones en su propio país, tendrá mucho trabajo por delante", advirtió Gates.

Gates sigue compartiendo pensamientos y TIPs que lo han ayudado durante toda su vida

En ese sentido, el empresario aseguró que "estaba ansioso por ser parte de un esfuerzo global para llenar el vacío". Y como resultado nació el proyecto Exemplars in Global Health, apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates durante los últimos tres años, iniciativa que ayuda a saber qué países han avanzado en el sector de la salud.

Los investigadores del proyecto analizan información en cinco áreas clave: mortalidad de niños menores de cinco años, entrega de vacunas, papel de los empleados de salud locales, preparación para el brote de una epidemia y problemas con el desarrollo de los menores como resultado de la desnutrición, indicó Gaceta Mercantil.

"Por supuesto, no todas las lecciones se pueden aplicar de la misma manera en todas partes. Lo que funciona en un país puede no funcionar exactamente de la misma manera en otro. Y no siempre es obvio cómo implementar grandes cambios en los sistemas nacionales de salud, que son muy complejos y requieren mucha coordinación entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro", admitió Gates.