El iPhone 12, cada vez más cerca: un "insider" de la industria reveló cuando se anunciará el nuevo teléfono de Apple

Durante los últimos meses los usuarios han sido testigos indirectos del drama de Apple con el iPhone 12. Los rumores casi confirmados de que la pandemia fastidió su calendario de producción habrían sido un factor de gran peso para la situación inusual que vivimos ahora.

A estas alturas del mes por lo general ya se habrían filtrado toneladas de detalles del nuevo smartphone y ya existiría una fecha para la keynote de presentación oficial. Pero nada de eso ha sucedido.

Múltiples informes apuntan a que todo se habría retrasado, de manera que el iPhone 12 estaría siendo lanzado al mercado con un sustancial desfase de casi un mes. Esto ha llevado a muchos a especular sobre la fecha del evento de presentación del terminal y el reporte de Bloomberg, Mark Gurman, parece que acaba de dar un poco de luz sobre el asunto a través de su cuenta de Twitter:

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020