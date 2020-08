En medio del conflicto con Trump, este gigante chino ganó u$s37.000 millones en la bolsa

El propietario de WeChat repuntó 5,8% al cierre del lunes en Hong Kong, lo que le atribuye el mejor desempeño en el índice de referencia Hang Seng

Tencent Holdings Ltd. tuvo su mayor repunte en un mes después de que, aparentemente, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron a empresas estadounidenses que la prohibición de la aplicación WeChat no será tan amplia como se temía.

El propietario de WeChat repuntó 5,8% al cierre del lunes en Hong Kong (ganó $s37.000 millones), lo que le atribuye el mejor desempeño en el índice de referencia Hang Seng, después de que personas familiarizadas con el tema dijeran que la Administración Trump busca tranquilizar a las empresas estadounidenses en privado, incluida Apple, de que aún pueden hacer negocios con la aplicación de mensajería WeChat de Tencent en China.

En días recientes, altos funcionarios de la Administración se han acercado a algunas empresas, dándose cuenta de que el impacto de una prohibición total de la popular aplicación podría ser devastador para la tecnología, el comercio minorista, los juegos, las telecomunicaciones y otras industrias estadounidenses, según las personas.

La empresa liderada por Ma Huateng se convirtió en referente a nivel global.

A principios de este mes, la gerencia de la compañía buscó tranquilizar a los inversionistas de que la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de agosto podría aplicar solo a las operaciones de WeChat en el extranjero.

La prohibición, que se produjo en medio de esfuerzos de la Casa Blanca por frenar el ascenso de gigantes tecnológicos de propiedad china como Huawei Technologies Co. y el propietario de TikTok, ByteDance Ltd., había borrado aproximadamente u$s66.000 millones del valor de Tencent. No obstante, el repunte significa que las acciones se ha recuperado, excepto por u$s9.000 millones de dichas pérdidas.

Lo que dice Bloomberg Intelligence

La intensa presión de representantes de empresas estadounidenses como Walmart, General Motors, Best Buy y Target refuerza la indispensabilidad de WeChat para llegar a los consumidores en China.

El impacto en las ventas de Tencent por la prohibición del presidente Donald Trump podría ser mínimo, ya que la administración parece estar reduciendo el alcance de la orden para proteger a las empresas estadounidenses en China.

Los diferenciales del bono en dólares de Tencent con vencimiento en 2030 se redujeron 2 puntos básicos, según operadores de crédito en Hong Kong el lunes en la mañana, la mayor cantidad desde el 11 de agosto.

La app de mensajería funciona como canal de ventas, entre otras cosas.

Trump desencadenó un frenesí después de firmar la orden que prohibía a entidades estadounidenses negociar con WeChat. Reinó la confusión mientras inversionistas se debatían con el lenguaje generalizado de la orden de Trump, que prohíbe "transacciones" con la empresa china y deja la puerta abierta para que la Administración la extienda mucho más allá del servicio en EE.UU. Las acciones de Apple cayeron por temor a que la medida pudiera afectar las ventas de los iPhone en su mercado más grande después de EE.UU.

Sin embargo, los riesgos permanecen hasta que se finalicen los detalles de la orden ejecutiva. Altos funcionarios gubernamentales están deliberando sobre el alcance de la prohibición ordenada por Trump, dijo una de las personas, y el presidente podría finalmente anular cualquier cosa que decidan.

Incluso si se permite que las corporaciones hagan negocios con WeChat, las personas aún podrían enfrentar restricciones sobre el uso de la aplicación en EE.UU. Un grupo de usuarios de WeChat de EE.UU. presentó una queja en la corte federal de San Francisco el viernes en un intento por impedir que la Administración Trump imponga una prohibición a la aplicación, diciendo que viola sus derechos.