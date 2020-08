Trump ya movió las fichas, ahora es el turno de China: lo que viene en el caso TikTok

Patricio Giusto, consultor político y director del Observatorio Sino-Argentino, analiza la medida y sus posibles consecuencias a nivel internacional

Luego de que Donald Trump anunciara el bloqueo a TikTok, comenzó una nueva era no sólo en términos geopolíticos, sino también en la carrera por la innovación de Estados Unidos y China, las dos principales potencias económicas y tecnológicas.

En diálogo con iProUP, Patricio Giusto, consultor político y director del Observatorio Sino-Argentino, analiza las claves principales de este nuevo conflicto entre las dos economías más poderosas del mundo.

1. ¿De qué manera repercute en la guerra comercial que ambas naciones enfrentan?

Esto se enmarca en el conflicto tecno-comercial entre EE.UU. y China, es un aspecto más, pero uno en el que se muestra la impotencia a nivel tecnológico de Estados Unidos. Al igual que con Huawei, la prohibición no viene acompañada con la promoción de una empresa líder estadounidense en condiciones de competir.

Hoy, Estados Unidos no tiene forma de competir con Huawei, salvo apoyando otras empresas como Ericsson (Suecia), Nokia (Finlandia) o Cisco, la única estadounidense en condiciones, pero no le da la talla.

Con las redes sociales, lo mismo: para disgusto, estas plataformas originadas en China son populares en Asia, pero también en occidente, con valuaciones que superan a las de occidente.

2. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta medida?

Consecuencias habrá porque China tiene poder de fuego para responder en tribunales locales e internacionales, en la prensa, con países aliados. Realmente es una dimensión más del conflicto tecnocomercial que irá in crescendo a medida que avance el proceso electoral en EE.UU.

Cuanto más se acercan las elecciones y más complicada está su reelección, más apelará a atacar a China. Hasta ahora, la estrategia no le funcionó muy bien.

3. ¿Se viene un veto a otras plataformas asiáticas, como Alibaba o Tencent?

Se vienen más vetos y prohibiciones a empresas Chinas. Tencent es el próximo objetivo y también las plataformas de juegos y pagos de WeChat que están camino a ser bloqueadas. No se sabe hasta qué punto quiere llegar Donald Trump con esto. Y es muy dudoso el acompañamiento que pueda tener en el exterior.

Si bien la prohibición a Huawei tuvo un correlato con Reino Unido, Australia y Japón, la verdad es que EE.UU. está bastante solo en esta oportunidad y creo que el bloquear una red social sólo porque es muy popular y está valuada en más de u$s50.000 millones no son argumentos suficientes para lograr el acompañamiento de otros países.

Pero puede tener grandes dificultades en el sistema judicial estadounidense. Recordemos que Estados Unidos es una democracia y los tribunales recibirán un montón de presentaciones que serán tomadas por diversos juzgados con diversas competencias. Es posible que se le complique: una cosa es el plano político, donde recibe el apoyo de los Republicanos, pero en el plano judicial hay muchos argumentos a favor de estas empresas chinas afectadas.

4. ¿Cuál cree que sea la reacción por parte del Gobierno chino?

Sobre la prohibición de TikTok, China ha respondido de manera muy dura diciendo que ha sido un "robo" y que es parte de un ataque de EE.UU. para debilitar a sus compañías, como ha hecho con Huawei y debilitarlas en ese mercado.

Y lo que es peor: que una empresa estadounidense como Microsoft compre las operaciones de TikTok, obviamente a un menor costo por haber sido bloqueada por esta iniciativa.

Habrá dos vías de respuesta. Por un lado, la misma empresa TikTok, como ha hecho Huawei, agotará todos los caminos legales que ofrece la justicia estadounidense, vía demandas de robo de propiedad intelectual, con varias normas que se pueden invocar.

Por otro, el boicot a empresas de EE.UU. en China, donde ya existe un bloqueo a Google, Facebook y otras redes sociales como Twtiter, probablemente se incremente.

5. Un sector de la prensa estadounidense cree que la medida es justamente lo que critican a China y su firewall, ¿cuál es su opinión al respecto?

Coincido con estas críticas. Es justamente lo que se le critica a China con otras empresas estadounidenses en lo que es el gran Firewall de China. Es una práctica abiertamente desleal, sobre todo porque está fundada en acusaciones que no están fundamentadas ni se presentaron evidencias.

Decir que TikTok es una empresa que, como está dirigida por miembros del Partido Comunista, que tampoco ha sido comprobado, obtiene información de usuarios en EE.UU. para entregárselos a Beijing es una acusación muy tirada de los pelos, muy floja, que ha derivado en un decreto y ahora en una aval del Senado. Es muy grave a lo que se ha llegado.

6. ¿La decisión tiene algún impacto en la Argentina?

No. Se ha asociado la renovación del swap con la supuesta presión que tendría Argentina con avanzar con Huawei en el 5G. Por las fuentes que consulté de ambos países, no me consta que haya habido condiciones, sino que China ya estaba dispuesta a renovarlo desde el año pasado, antes de la asunción de Alberto Fernández. Lo que no se sabe es si habrá una ampliación y allí se verá si hay algún tipo de condicionamiento.

Además, tengamos en cuenta de que recién en 2022 se empezará a discutir la licitación de frecuencias para 5G y el tema obviamente volverá a estar sobre el tapete cuando Huawei seguramente sea la empresa con la oferta más competitiva. Por el momento, no hay impacto.