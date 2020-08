Lo más buscado en Google hoy, lunes 24 de agosto

El buscador más popular del mundo, Google, tiene una sección donde revela y rankea los temas más buscados, todos los días. Hoy, lunes 24 de agosto, el top 5 de Tecnología y Ciencia es el siguiente:

Ivan Vagner, un astronauta ruso miembro de la tripulación que se encuentra en la Estación Espacial Internacional (ISS), compartió un impactante video de la Tierra.

El ingeniero aeronáutico pretendía capturar un timelapse de las hermosas auroras boreales, en su paso sobre la Antártida y Australia desde la ISS.

Sin embargo, este fenómeno natural quedó en segundo plano, pues lo que más sorprendió fue la aparición de unos "invitados espaciales", de acuerdo con Vagner.

En la primera parte del video se ven brevemente cinco luces muy brillantes en el horizonte, las cuales aparecen rápidamente antes de que se pueda apreciar el verde vibrante de la aurora.

Al ver estos extraños objetos, el cosmonauta quiso compartir en su cuenta de Twitter el contenido que captó, para que sus seguidores sacaran sus propias conclusiones.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020