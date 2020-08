Un día cómo hoy: ¿qué pasó el 21 de agosto?

El 21 de agosto de 1996, la NASA lanzó el satélite Fast Auroral Snapshot Explorer (FAST), diseñado para estudiar y medir los rápidos cambios que se producen en los campos magnético y eléctrico de la Tierra y que llevan a que se produzcan las auroras boreales.

FAST mide las variaciones en los campos magnético y terrestre y los relaciona con sus efectos sobre los electriones e iones a alturas de entre 350 y 4200 km. Las observaciones son complementadas con otras observaciones realizadas por otras naves a mayor altura, poniendo los datos de FAST en contexto.

Simultáneamente, las observaciones realizadas desde estaciones terrestres miden la manera en que los procesos observados por FAST afectan a la Tierra.

FAST debería haber sido lanzado en 1994, pero debido a problemas con el cohete lanzador (un Pegasus) el lanzamiento tuvo que ser aplazado hasta el 21 de agosto de 1996, en que FAST fue puesto en una órbita de 350 x 4200 km de altura y con 83 grados de inclinación orbital.

La nave se estabiliza mediante rotación (12 rpm), con el eje de rotación perpendicular a la órbita. La energía la producen paneles solares de arseniuro de galio. La telemetría y los datos se transmiten en banda S.

Entre sus instrumentos se encuentran:

Experimento de campo eléctrico : usa tres pares de soportes situados ortogonalmente para medir densidades de plasma y la temperatura de los electrones.

: usa tres pares de soportes situados ortogonalmente para medir densidades de plasma y la temperatura de los electrones. Experimento de campo magnético : usa dos magnetómetros situados a 180 grados el uno del otro, desplegados en soportes de grafito.

: usa dos magnetómetros situados a 180 grados el uno del otro, desplegados en soportes de grafito. Espectrógrafo de Masa de Energía por Tiempo de Vuelo (TEAMS, Time-of-Flight Energy Angle Mass Spectrograph): espectrómetro de masas para medir la distribución tridimensional de diferentes iones.

Además...

Cumple 8 años el Counter-Strike: Global Offensive. El reconocido CS:GO es un shooter en primera persona desarrollado por Valve Corporation en cooperación con Hidden Path Entertainment, y es el cuarto juego de la saga Counter-Strike, sin contar Counter-Strike: Online.

Fue lanzado al mercado el 21 de agosto de 2012 para las plataformas de Microsoft Windows, Mac OS X y Xbox 360, mientras que sufrió un retraso en PlayStation 3. Posteriormente, la versión para Linux estuvo disponible al público el 22 de septiembre de 2014.

Global Offensive dispuso de una beta accesible únicamente mediante invitación en Steam, en su momento la revista PC Gamer anunció que el videojuego sería lanzado oficialmente el 21 de agosto de 2012 a un precio de € 10,991​2​, aunque ahora es gratuito. Gracias a esto, su base de jugadores aumentó de 20 a 45 millones, haciendo que retomara su lugar dentro de los juegos más jugados de los últimos años.

El videojuego es muy popular entre la comunidad gamer.

Según los desarrolladores, el juego cuenta con la misma mecánica que sus antecesores, aunque con algunos nuevos modos de juego, y no permite la evolución de los personajes gracias a horas de juego (como sucede en los juegos Call of Duty o Battlefield), solamente es necesario ser hábil. Está disponible para Windows, Mac, Linux, SteamOS, Xbox360 y PlayStation 3, Xbox One. La versión para PlayStation 3 soporta DualShock 3, PlayStation Move o teclado y ratón USB.

El 26 de agosto de 2011 fueron mostrados un tráiler y un vídeo en el que se demostraban algunas de las novedades.

El 30 de noviembre de 2011 se lanzó la beta cerrada para sus pruebas, con dos mapas disponibles Dust y Dust2 junto con ocho modelos de armas.3​ Esta beta cerrada estaba solo disponible para 10.000 personas que obtuvieron una clave en convenciones de videojuegos donde Valve las repartió.

El 23 de agosto de 2012 se lanzó la noticia de Steam de que ya se podía adquirir el juego por medio de Internet para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. El juego está centrado sobre todo en el modo competitivo. Los torneos más importantes de videojuegos de acción en primera persona como la ESWC y la Copenhaguen Games aceptaron a CS:GO como nuevo juego y retiraron a Counter-Strike: Source y, finalmente, también a Counter-Strike 1.6, después de participar por más de diez años en los torneos. Estos torneos recompensan a los ganadores con premios de más de 20000€.

En la presentación del juego en China en 2017 se anunció que el juego tendría el nuevo motor gráfico de Valve, Source 2. Que por ahora solo está implementado en Panorama (la interfaz gráfica actual del juego).