Proyecto Kuiper en marcha: Amazon recibe el permiso para desplegar su propia red de satélites

En julio, Amazon solicitó permiso a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para poner en órbita 3.236 satélites: ya se lo dieron

Después de que el organismo revisara que se cumplen con todas las normas establecidas, la FCC finalmente autorizó que los dirigidos por Jeff Bezos desplieguen su "constelación" de satélites. Así pues, el llamado Project Kuiper dará sus primeros pasos en el espacio y, si no surgen imprevistos, deberá estar concluido en 2029.

El objetivo de Amazon, al igual que de SpaceX, es ofrecer servicios de internet a través de los satélites. Sin embargo, para lograr sus propósitos necesitan un infraestructura con cobertura en todo el mundo. El lanzamiento de más de 3.000 satélites, los cuales alcanzarán una altitud de entre 590 y 630 kilómetros de altitud, es sólo la primera etapa del ambicioso plan de Project Kuiper.

Amazon tiene programado tener una constelación completamente funcional para el año 2029

La compañía tiene la obligación de desplegar el 50% de sus satélites antes de concluir el 2026, y el 100% debe estar operativa en 2029; si no cumplen con estos términos serán sancionados por la FCC. Después de recibir la aprobación se espera que Amazon defina cómo y cuándo lanzarán sus primeros satélites. Todas las miradas apuntan a Blue Origin, también propiedad de Bezos, cuyo cohete New Gleen sería el responsable del despliegue.

Te puede interesar Olvidate de los aumentos de nafta: uno por uno, los autos eléctricos que ya se fabrican en Argentina

La competencia de Amazon con SpaceX

Sin embargo, el problema es que New Glenn todavía no realiza ningún vuelo. La primera prueba sigue programada para 2020, y será clave para demostrar su capacidad de poner en órbita no solo a Project Kuiper, también los satélites de otras compañías privadas que pudieran estar interesadas. El cohete está destinado a competir con los Falcon 9 de SpaceX, pero la empresa de Elon Musk les lleva varios años de ventaja sobre Amazon.

La red Starlink de Elon Musk ya ha comenzado a surcar los cielos

SpaceX inició a construir su constelación Starlink desde mayo de 2019. Hasta el momento de escribir esta publicación, tienen 597 satélites operando en la órbita. Están a punto de arrancar la fase de pruebas de su servicio de internet, pues hace poco te dimos a conocer la convocatoria y las antenas que te darán acceso a su red. Evidentemente, la intención de SpaceX y Amazon es comenzar a ofrecer su servicio en lugares cuya infraestructura de red es deficiente, indicó Hipertextual.