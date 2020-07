Amazon contesta: luego de las acusaciones en contra de su empresa, Jeff Bezos publicó su "derecho a réplica"

Jeff Bezos, es acusado de practicas monopólicas y hoy se conoció su derecho a réplica en una carta extensa que publicó él mismo

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, compartió una larga carta donde recuerda sus humildes orígenes para justificar el ideario fundacional de la mayor tienda online del mundo ante las denuncias de prácticas monopólicas.

En un texto regado de referencias personales, el hombre más rico del mundo, según Forbes, contextualiza la declaración que prevé realizar telemáticamente este miércoles ante la Comisión del Congreso de los Estados Unidos.

En la carta, Bezos recuerda a su madre, Jackie, que le dio a luz con 17 años, cuando era estudiante de secundaria, y lo difícil que fue para ella el terminar el secundario ya que casi la expulsan por su embarazo.

Bezos también dedica palabras a su padre adoptivo desde los cuatro años, Miguel. "Tenía 16 años cuando llegó solo a los Estados Unidos desde Cuba", poco después de la llegada de Castro al poder, afirmó Bezos.

"No sabía inglés y no tenía el camino fácil. Lo que sí tenía eran agallas y determinación. Mi abuela imaginó que América sería un lugar frío, así que le cosió una chaqueta con paños de limpieza, el único material que tenían a mano", agregó.

Bezos asegura que todavía tiene esa chaqueta: "está colgada en el comedor de mis padres. Después". El padre del fundador de Amazon recibió una beca para la universidad en Albuquerque, y allí conoció a su madre. "Uno de mis grandes dones es mi madre y mi padre", expresó.

Jeff Bezos y su familia

Bezos también escribió acerca de sus abuelos, con los que compartía los veranos entre los 4 y 16 años, en un rancho de Texas, "mi abuelo era funcionario y ranchero, trabajó en tecnología espacial y sistemas de defensa antimisiles en los años 50 y 60 para la Comisión de Energía Atómica, y era autosuficiente e ingenioso".

"Cuando estás en medio de la nada, no puedes llamar por teléfono cuando algo se rompe. Lo arreglas tú mismo. Cuando era niño, le vi resolver con sus manos muchos problemas aparentemente irresolubles, desde arreglar máquinas a ejercer de veterinario. Me enseñó que se puede hacer frente a los problemas difíciles. Cuando tienes un contratiempo, te levantas e intentas de nuevo", agregó.

Momentos previos a inventar Amazon, en aquel momento sería una librería on line, Bezos, trabajaba en una firma de inversiones en Nueva York: "cuando le dije a mi jefe que pretendía irme de la empresa me acompañó a dar un largo paseo y me dijo que Amazon era una buena idea, pero sería mejor para alguien que no tenga un buen trabajo y me convenció de que lo pensara durante dos días"

"Amazon fue una decisión que tomé con mi corazón y no con mi cabeza. Cuando tenga 80 años y reflexione sobre el pasado, quiero haber minimizado el número de arrepentimientos de mi vida, en su mayoría actos de omisión, de cosas que no intentamos y caminos no recorridos. Esos son las cosas que nos persiguen. Y así decidí dar lo mejor de mi y participar en esta cosa llamada Internet, que esperaba fuera algo grande", señaló Bezos.

La inversión inicial de Amazon se sostuvo principalmente por parte de los padres de Bezos, que invirtieron una gran parte de los ahorros de toda su vida en algo que no entendían, publicó el sitio El Economista.

Según explica Bezos, "no apostaban por Amazon ni por una librería en Internet, sino por su hijo. Les dije que pensaba que había un 70% de posibilidades de que perdieran su inversión, y lo hicieron de todas formas. Luego necesité medio centenar de reuniones para recaudar un millón de dólares de los inversionistas y, en aquellas reuniones, la pregunta más común era; ¿qué es eso de Internet?".

Casi pierde todo

Los primeros años de Amazon no fueron fáciles. Desde su fundación hasta finales de 2001, la empresa tuvo pérdidas acumuladas de casi 3.000 millones de dólares.

Los analistas, en aquel momento predijeron que Barnes & Noble aplastaría Amazon. En 1999 se hablaba de la inminente desaparición de "Amazon.bomb". En la cresta de la ola de Internet, el precio de las acciones de la empresa de Bezos alcanzó un máximo de 116 dólares,

No obstante, después de que la ola se rompiese, las acciones bajaron a 6 dólares. Los expertos pensaban que Amazon iría a la quiebra. Bezos necesitó gente creativa e inteligente con voluntad de arriesgarse junto a él, con la idea de mantener a Amazon viva.

Mentalidad 'Día Uno'

Una de las estrategias que definen Amazon es la mentalidad del "Día Uno" en la compañía. Bezos asegura que el empeño consiste en abordar todo lo que se hizo con la energía y el espíritu empresarial del primer día.

Bezos conecta la vitalidad de su Día Uno con: "el enfoque obsesivo en el cliente; ¿por qué?, porque los clientes siempre están maravillosamente, maravillosamente insatisfechos, incluso cuando informan de que están contentos y que el negocio va bien".

Amazon Dash Cart, es el carrito inteligente que presentó la compañía

Con el resultado de enfocarse obsesivamente en los clientes, Amaon está impulsado internamente a mejorar sus servicios, añadir beneficios y características, inventar nuevos productos, bajar los precios y elevar la velocidad.

"Por ejemplo, ningún cliente me pidió que Amazon que creara el Prime, pero resulta que lo querían. Y podría dar muchos de esos ejemplos. No todos los negocios toman este enfoque de ‘el cliente primero’, pero nosotros sí, y es nuestra mayor fuerza", agregó.

Otros competidores

Con respecto a los retos de futuro, Bezos asegura que en los últimos meses la recogida de pedidos online ha aumentado más de un 200%, en parte debido a las preocupaciones del Covid-19, además marcó el desempeño de la competencia de empresas como Shopify e Instacart.

Estas compañías que permiten a las tiendas tradicionalmente físicas poner una tienda online completa casi instantánea, para entregar los productos directamente a los clientes de forma nueva e innovadora.

En esta lista creciente de modelos de negocio de omnicanal, en la que todos compiten y sirven a los mismos clientes. "La constante en la venta al por menor es el deseo de los clientes de tener precios más bajos, mejor selección y conveniencia" agregó.

u$s 15 la hora

Además, en su carta Bezos se felicita porque la confianza que los clientes ha permitido a Amazon crear más puestos de trabajo en los Estados Unidos durante la última década que cualquier otra compañía.

"Los empleados de Amazon ganan un mínimo de 15 dólares por hora, más del doble de la tasa federal salario mínimo, que hemos instado al Congreso a aumentar, Hemos desafiado a otros grandes para igualar nuestro salario mínimo. Target lo hizo recientemente, y la semana pasada también lo hizo Best-Buy. No me importa lo buen empresario que seas, no vas a construir un Boeing 787 en tu garaje", señaló.

Data center Amazon

Ante los riesgos de la dimensión, Bezos tiene claro que sabía: "lo que Amazon podía hacer cuando éramos 10 personas. Sé lo que podíamos hacer cuando éramos 1.000 personas, y cuando éramos 10.000 personas. Y sé lo que podemos hacer hoy cuando somos casi un millón".

"Me encantan los empresarios de garajes, yo fui uno de ellos. Pero, al igual que el mundo necesita pequeñas empresas, también necesita grandes. Hay cosas que las pequeñas empresas simplemente no pueden hacer", explicó.

Para Bezos, la escala permite tener un impacto significativo en importantes asuntos sociales, como la lucha contra el cambio climático, la ayuda social para familias sin techo, la salud, las minorías raciales y la educación para estudiantes con bajos ingresos.

Por ese motivo, Bezos recalcó que: "Amazon debería ser examinada, al igual que a todas las grandes instituciones, ya sean empresas, agencias gubernamentales o sin fines de lucro. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que pasemos el escrutinio con éxito".

Además agregó que: "no es una coincidencia que Amazon haya nacido en este país. EE.UU, es un país que atesora ingenio y autosuficiencia, y que acoge a los emprendedores que empiezan de cero. Nosotros nutrimos empresarios y empresas de nueva creación con un estado de derecho estable, el mejor sistema universitario del mundo, la libertad de la democracia, y una cultura profundamente aceptada de toma de riesgos".

"Todavía es el primer día para este país y pese a los desafíos del momento, nunca he sido más optimista sobre nuestro futuro", concluyó Bezos.