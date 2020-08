Trump, contra Huawei: por qué no quiere que la empresa utilice apps estadounidenses

Trump, contra Huawei: por qué no quiere que la empresa utilice apps estadounidenses

En un nuevo round de la pelea de la administración Trump contra empresas chinas, ahora fue el turno de las aplicaciones que las mismas pueden utilizar

El Gobierno de Donald Trump anunció a través de su secretario de estado, Mike Pompeo, un nuevo plan de actuación contra empresas tecnológicas chinas amén de contra el propio país asiático. El plan recibió el nombre de 'Clean Network' y en sus bases se establecen diversas medidas contra diferentes agentes del sector tecnológico chino.

Operadores, desarrolladores de apps, responsables de servicios y todo tipo de empresas tecnológicas chinas, con repercusiones lógicas en otros lugares del planeta, pueden verse afectadas por este gran 'baneo' del Gobierno de Donald Trump al frente tecnológico chino, pero en el documento oficial del plan se menciona específicamente a Huawei. Y parece estar prohibiéndose que instalen apps de prestigio norteamericanas.

Que las empresas norteamericanas saquen sus apps de App Gallery

El nuevo frente de batalla contra Huawei es su uso de aplicaciones norteamericanas en su store

Como hemos dicho, Huawei se menciona específicamente en el documento que supone el lanzamiento del programa 'Clean Network' de los Estados Unidos. Un documento que propone el lanzamiento de una serie de medidas para evitar el acceso de empresas chinas a las redes a través del bloqueo de operadores y de su hardware, pero que también busca frenar lo que Estados Unidos considera un uso malintencionado de los datos de sus ciudadanos.

Clean Apps. Éste es el nombre que recibe el tercer punto de los cinco que componen el nuevo 'Clean Network' anunciado por Mike Pompeo. En este punto se especifica que los fabricantes de teléfonos móviles chinos no podrán preinstalar apps que no sean propias ni tampoco facilitar la descarga de las mismas. Pero el ataque contra Huawei es bastante más directo.

El plan 'Clean Network' parece querer evitar que Huawei, a través de su propia tienda App Gallery ya que no cuenta con acceso a la Play Store de Google, instale apps de prestigio nacidas en los Estados Unidos. De hecho, lo que indica exactamente es que las propias empresas deben retirar sus apps de la App Gallery de Huawei. El mensaje incluido en 'Clean Network' es el siguiente: "Apps limpias: para evitar que los fabricantes de teléfonos inteligentes de la República Popular de China que no son de confianza preinstalen, o pongan a disposición para descargar, aplicaciones de confianza en su tienda de aplicaciones. Huawei, un brazo del estado de vigilancia de la República Popular de China, emplea las innovaciones y la reputación de las principales empresas estadounidenses y extranjeras. Estas empresas deberían eliminar sus aplicaciones de la tienda de aplicaciones de Huawei para asegurarse de que no se asocian con un abusador de los derechos humanos"

Huawei no sería la única afectada, sino también empresas norteamericanas que quieren estar en el mercado chino

Así pues, y aunque no se menciona a ninguna compañía de forma directa, el mensaje de 'Clean Network' parece dirigido a los grandes de la industria de las apps y servicios norteamericanos. A Facebook con su propia red social además de Instagram o Facebook, a la propia Google con sus distintas apps propietarias, a Amazon con su tienda de aplicaciones, e incluso a Microsoft con sus apps de Office y otros servicios añadidos. Snapchat también estaría entre las "advertidas" por el Gobierno de Donald Trump para retirar sus apps de la App Gallery de Huawei.

La compañía china contesta con un "sin comentarios" por el momento. Estaremos atentos a otros comunicados que puedan producirse pues a buen seguro no tardaremos en saber de la empresas afectadas. Saber qué es lo que Facebook, Google, Microsoft y compañía piensan hacer en relación a este 'Clean Network' de los Estados Unidos que amenaza con poner patas arriba el panorama tecnológico móvil, indicó Xataka.