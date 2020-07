Todos los hitos en la vida de Jeff Bezos y los datos que no conocías sobre el hombre más rico del mundo

El fundador de Amazon no solo es el hombre más rico del mundo sino de la historia. Cómo gasta su fortuna y los hitos recientes que pocos conocen

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, no para de batir sus propios récords y de conseguir hitos que cambian el curso de la historia.

El hombre más rico del mundo y titular de la empresa con la marca más valiosa del mundo desbloqueó esta semana un nuevo hito: su fortuna personal es hoy la más alta de la historia.

Las acciones de la empresa de comercio electrónico minorista con sede en Seattle subieron 4,4 por ciento a un récord de 2.878,70 dólares, aumentando la fortuna de su fundador a 171.600 millones de dólares.

Eso supera su máximo personal anterior, de 167.700 millones de dólares, establecido el 4 de septiembre de 2018, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

De acuerdo al índice Forbes de fortuna, Jeff Bezos tiene 166 mil millones de dólares, lo que igualmente es un récord de acuerdo a ese conteo.

Esta suba en la fortuna personal de Jeff Bezos no fue casual. Amazon fue una de las empresas que más ganaron durante la pandemia a nivel mundial, a medida en que otras compañías menos aptas para trabajar en etapas de aislamiento social se hunden en una depresión económica cada vez mayor.

Estos son solo algunos de los hitos en la vida de Jeff Bezos, el fundador del retailer digital más importante del mundo. Algunos de los datos de su historia personal son ampliamente conocidos, y otros más recientes aún pasan desapercibidos.

Te contamos a continuación los hitos recientes en la vida de Jeff Bezos que están cambiando el curso de la historia.

Jeff Bezos, el hombre más rico en toda la historia

Jeff Bezos y Bill Gates son ambos centimultimillonarios, ya que su fortuna personal supera los 100 mil millones de dólares

Jeff Bezos no es solo el hombre más rico del mundo según calculan publicaciones especializadas como Forbes o Bloomberg. Su riqueza personal es la mayor acumulada por un solo individuo en toda la historia de la cual se tiene registro.

Esto lo convirtió en un centimultimillonario, y ese título es uno de los hitos más recientes de la historia de Jeff Bezos.

El título lo comparte paradójicamente con la persona a la que le "robó" el mote del hombre más rico del mundo, Bill Gates.

Gates, fundador de Microsoft, fue por muchos años quien encabezó todos los rankings de millionarios alrededor del mundo. Sin embargo, su caída al segundo puesto no se debe solo al éxito de Amazon sino también a que donó en vida gran parte de su fortuna a entidades de caridad, y canaliza las donaciones a través de la fundación que dirige junto a su esposa, Melinda Gates.

Gates, por su parte, tiene una fortuna personal que hoy se calcula en 109 mil millones de dólares.

Jeff Bezos y la empresa que más se capitalizó en la pandemia

La estrategia de Amazon, fundada por Jeff Bezos, la convirtió en una de las empresas que más ganó a nivel mundial durante la pandemia

Mientras el resto del mundo se preocupa por cómo lograr la reactivación de la economía que las medidas de prevención tomadas por la pandemia de Covid-19 dejaron en niveles comparables a las mayores crisis económicas del mundo, las compañías más ligadas a la transformación digital lograron florecer.

El comercio electrónico se convirtió en pieza clave en todo el mundo para mantener el aislamiento y por eso no es extraño que las empresas de e-commerce se hayan vuelto más valiosas en esa etapa.

Pero la de Jeff Bezos no es cualquier empresa de e-commerce. Y si bien estamos lejos aún de poder hablar del fin de la pandemia, es muy probable que Amazon se quede también con el hito de haber sido la empresa que más ganó a nivel mundial durante la crisis sanitaria.

De acuerdo a un relevamiento realizado por el periódico Financial Times, la compañía creada por Jeff Bezos es la que más ganó entre las 10 firmas que lideraron los mercados en etapa de pandemia.

Con el desabastecimiento de los comercios tradicionales en todo el mundo, Amazon ideó una política de suministro centrada únicamente en "productos esenciales", como artículos domésticos o de higiene. El tremendo auge de las compras en línea y la creciente importancia de su negocio de cloud en un contexto marcado por el teletrabajo elevó las acciones de Amazon a niveles nunca vistos.

El valor de la empresa fue calculado en 401.100 millones de dólares. Antes de la pandemia sus acciones valían 1.883,85 dólares, y actualmente están en alrededor de 2.686,71 dólares.

Jeff Bezos apostó su vida y construyó la marca más valiosa

Amazon se consagró por segundo año como la marca más valiosa del mundo

Jeff Bezos fundó el coloso de comercio electrónico en 1994 desde su garaje en Seattle. Inició como una tienda digital para la venta de libros pero para el año 2000 ya se convertía en el Marketplace digital multipropósito que conocemos hoy, tanto así que le hizo sombra a su principal rival: eBay.

Para fundar Amazon Jeff Bezos cambió su promisoria carrera en Wall Street por el impulso emprendedor de vender libros desde la oficina ubicada en lo que entonces era el garaje de su casa.

Y no se equivocó: en septiembre de 2019 Amazon alcanzó un nuevo hito al convertirse en la segunda firma en la historia en conseguir una capitalización de mercado de más de 1 billón de dólares, aunque su valor haya bajado después.

Más aún, Amazon es desde hace dos años la marca más valiosa del mercado mundial, de acuerdo al reconocido ranking "BrandZ Top 100 Global de las Marcas Más Valiosas" que realiza una división de la multinacional WPP.

El año pasado superó a las dos líderes tradicionales de este ranking, otros dos gigantes tecnológicos: Apple y Google.

En 2020 Amazon se mantuvo una vez más como la marca más valiosa del mundo, con un crecimiento del 32% y alcanzando los 415.900 millones de dólares en valor. Por si sola, representó un tercio del crecimiento que tuvo el valor de las marcas entre las 100 empresas incluidas desde el año pasado.

Habiendo ingresado al ranking BrandZ Global de las 100 marcas más valiosas en 2006, el valor de marca de Amazon muestra un aumento de casi 100.000 millones de dólares este año.

Y todo esto mientras esa misma marca y empresa reciben numerosas críticas por el trato que demuestran hacia sus empleados y por sus políticas medioambientales.

Actualmente Jeff Bezos es CEO de Amazon, pero solo posee una participación del 11,1 por ciento en la compañía.

Jeff Bezos: ¿el divorcio más costoso?

Jeff Bezos se separó de su mujer MacKenzie en 2019 en un divorcio millonario

Uno de los hitos que si tomaron relevancia pública en la vida de Jeff Bezos fue su divorcio.

A principios de 2019 anunció que se separaba de quien había sido su esposa durante 25 años y quien lo acompañó durante toda la etapa de fundación de Amazon, la novelista Mackenzie Bezos. La separación se hizo oficial a fines de ese año.

MacKenzie no solo acompañó a Jeff Bezos mudándose a Seattle para abrir la "librería online" que comenzó siendo Amazon, sino que además se encargó de llevar la contabilidad de la nueva empresa durante su primer año. También se dedicó a criar a los cuatro hijos que tuvo la pareja.

La noticia no tendría que haber ido más allá de la anécdota personal si no fuera porque la separación de bienes ascendió a cifras millonarias.

MacKenzie Bezos se quedó entonces con el 4% de las acciones de Amazon, a un valor de más de 37.000 millones de dólares.

Actualmente, Mackenzie Bezos es la segunda mujer más rica del mundo y la número 12 entre los millionarios de Bloomberg.

Tras el divorcio, adquirió una participación de 4% en Amazon después de la separación de la pareja, tiene un patrimonio neto de u$s56.900 millones. Por eso recientemente superó a Alice Walton y Julia Flesher Koch, para convertirse en la segunda mujer más rica del mundo, y ahora solo está tras la heredera de L’Oréal, Francoise Bettencourt Meyers.

Hitos en la vida familiar de Jeff Bezos

Jeff Bezos estudió en la Universidad de Princeton y trabajó en Wall Street antes de fundar Amazon

La madre de Jeff Bezos, Jackie, era una adolescente cuando lo tuvo en enero de 1964. Ella le pidió al padre biológico de Jeff Bezos que se alejara de sus vidas. Y poco después de nacer el hoy magnate del comercio electrónico, ella se casó con el inmigrante cubano Mike Bezos, que adoptó a Jeff.

El CEO de Amazon no supo que Mike no era su verdadero padre hasta los 10 años, y hasta el día de hoy reconoce como padre el hombre que lo crió.

Jeff Bezos pasó los veranos en el rancho de sus abuelos en tejas, donde se dedicó a criar toros y reparar molinos de viento, según recordó Business Insider. También tuvo empleos bizarros en sus comienzos, como un trabajo de verano en McDonald’s o haber fundado un campamento de verano para niños.

Finalmente Jeff Bezos asistió a la Universidad de Princeton, en donde estudió Ciencias Informáticas.

Su primer trabajo en Wall Street fue en el fondo D.E. Shaw, donde logró convertirse en vicepresidente senior en tan solo cuatro años. También fue allí donde conoció a quien luego sería su esposa, MacKenzie Tuttle.

Finalmente, al ver que el comercio electrónico en la primera mitad de los 90 crecía al 2400 por ciento al año, se animó a dejar su empleo y junto con su esposa condujeron hasta Seattle, donde fundaron en el garaje la tienda para vender libros, el producto que Jeff Bezos había determinado como más apto para venderse a través del e-commerce. No tenía oficina y celebraba la mayoría de sus reuniones en una sucursal de la librería Barnes & Noble.

Amazon siguió creciendo y hasta logró sobrevivir a la burbuja de las puntocom. Para 1997, comenzó a cotizar en Wall Street.

Hitos en las inversiones de Jeff Bezos

Jeff Bezos fue uno de los primeros inversores en el motor de búsqueda de Internet, Google

Sin duda, más allá de las donaciones que Jeff Bezos realiza a través de su compañía, también son significativas las inversiones que realizó el magnate.

Podría decirse que además de Amazon, Jeff Bezos tiene su pie en varios hitos de la historia de las tecnologías y las comunicaciones.

En 2013 Jeff Bezos compró el Washington Post, uno de los periódicos más relevantes a nivel mundial. No solo resultó una compra significativa por el monto de la inversión (250 millones de dólares), sino que además fue todo un hito que el dueño de uno de los imperios digitales más grandes del mundo pasara a controlar este medio de comunicación que se consagró en papel y tinta antes de tener su versión online.

Otro hito que consagró al rey del e-commerce en el mundo del "brick and mortar" fue la compra de la cadena de provedurías Whole Foods en 2017. Muchos lo consideraron un error pero fue el inicio de las tiendas físicas de Amazon, en las que hoy en algunas sucursales no trabajan seres humanos sino que son operadas por robots.

No son las únicas inversiones icónicas en su cartera. En 1998 Jeff Bezos fue también inversor nada menos que de Google en sus comienzos. La historia de cómo a través de un empleado de Amazon, Jeff Bezos convenció a Larry Page y Sergey Brin para convertirse en uno de los primeros inversores de Google cuando era un incipiente motor de búsqueda de Internet fue relatado en el libro "The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon", escrito por el periodista Brad Stone.

En 2018 Business Insider publicó que el CEO de Amazon aún tenía acciones en Google, donde había llegado a invertir hasta un millón de dólares, pero no se prestaba a hablar del tema.

¿Cómo gasta su fortuna Jeff Bezos?

La pileta de la nueva mansión de Jeff Bezos en Los Angeles

Además de las mencionadas inversiones, Jeff Bezos se acaba de dar un gusto digno de su posición de hombre más rico del mundo: a principios de 2020 el CEO de Amazon compró la mansión más cara de la ciudad de Los Ángeles.

La entrada a la mansión de Jeff Bezos en Los Angeles

La impactante propiedad ubicada en Beverly Hills pertenecía al magnate de los medios, David Geffen, y pasó a manos de Jeff Bezos por 165 millones de dólares.

La residencia donde Jeff Bezos vivirá con su novia, la conductora de TV Lauren Sanchez, fue diseñada en 1930 para el primer presidente de los estudios Warner Bros., Jack Warner, y entre otros lujos cuenta con su propio campo de golf, cancha de tenis y casa para huéspedes.