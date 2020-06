Para triunfar en los negocios, tenés que aprender del mejor: claves del éxito de Jeff Bezos, dueño de Amazon

El hombre más rico del mundo mantiene algunos pilares que lo llevaron a comandar Amazon, la compañía más valiosa de la historia

Jeff Bezos es la persona más rica del mundo con una fortuna de 130.000 millones de dólares. Y esa cifra no sólo no baja en cuarentena, sino que puede llegar a incrementarse: Amazon es una de las grandes ganadoras de la pandemia ante el fuerte avance del comercio elecrtónico.

Sin embargo, su éxito no es de ahora. En una entrevista ofrecida Four Peaks TV, Bezos remarca la importancia de la pasión de sus trabajadores a la hora de llevar a cabo sus funciones y buscar nuevas formas de innovar.

"En lo que realmente estamos enfocados es en pensar a largo plazo, poner al cliente en el centro de nuestro universo e inventar", señaló.

Según el empresario, inventar es la base de todo, ya sea para crear un nuevo producto o una gran empresa. Y agregó: "Si vas a inventar, significa que vas a experimentar y tendrás que pensar a largo plazo".

Pensar a largo plazo

"Todo es cuestión de largo plazo", dijo Bezos. Y está tan convencido de ello que escribió la frase en la primera carta a los accionistas de la compañía.

Pero para pensar en el futuro constantemente hay que tener cierta paciencia y tener unas ideas muy bien estructuradas. Es una de las claves de su éxito mantenido en el tiempo.

"Sé directo y ten muy claro cómo vas a trabajar y qué quieres hacer desde el principio", ha dicho en más de una ocasión el directivo.

Leé la historia de Bezos en este vínculo

En una entrevista a la revista Forbes, el empresario explica que su objetivo principal es centrarse en el futuro de la empresa, mientras que el resto de trabajadores se encarga de las tareas cotidianas.

"Mis compañeros me felicitan después de presentar los resultados financieros trimestrales y me dicen: 'buen trabajo, ha sido un gran trimestre'", comenta Bezos.

"Y yo les respondo, 'gracias, pero ese trimestre es cosa de hace tres años. Ahora mismo estoy trabajando en el trimestre de 2021'", añadió el multimillonario, según declaraciones citadas por Business Insider.

El consumidor como centro del mundo

"Si hay algo en Amazon sobre lo que todo gira alrededor, es la atención obsesiva a la experiencia del consumidor, de principio a fin. Si te enfocas en el cliente siempre serás pionero", resume el CEO de Amazon.

En este sentido, recomienda no engañarse uno mismo ni tampoco al consumidor: hay que mostrarle unas ideas claras.

"Warren Buffett dice que puedes tener un ballet y puede tener éxito. Y puedes celebrar un concierto de rock y también puede serlo. Simplemente no tengas un ballet y lo anuncies como un concierto de rock", explicó.

Todo es cuestión de tiempo

"Las cosas grandes comienzan siendo pequeñas. El roble más grande comienza como una bellota", resumió Bezos, y completó: "Debes estar dispuesto a dejar que esa bellota se convierta en un pequeño retoño y, finalmente, en un pequeño árbol que tal, vez algún día, sea un gran negocio por sí solo".

Todos los pasos hacia adelante importan. El hombre más rico del planeta lo resume en un lema en latín gradatim ferociter ('paso a paso, de forma valiente'). Y no teme en felicitar a los empleados de una compañía cuando alcanzan un hito en Amazon, porque para él es importante reconocer el trabajo bien hecho.

"No puedes saltarte los pasos. Tienes que poner un pie delante del otro. Las cosas toman tiempo. No hay atajos", recomendó Bezos.

Para él, sin ideas no hay negocios. Pero lo importante son las ideas. Sin ellas, no hay negocio. "Siempre tengo ideas. Podríamos sentarnos con una sola idea y acabar con una pizarra con 100 en una hora", cuenta Bezos. "Si una semana no tenemos una lluvia de ideas en las reuniones, me quejo en la oficia, 'Venga chicos, ayudadme un poco aquí'".