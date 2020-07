Aplicaciones populares: estas son las 10 apps que superaron las 1.000 millones de descargas en Google Play

El mundo de las apps es gigante, y hay de todo y para todos, sin embargo hay algunas que a pesar del tiempo siguen siendo las más bajadas

Aunque son miles las aplicaciones y juegos que alcanzan el éxito de una manera u otra gracias a lo que ofrecen, son relativamente pocas las que llegan a tocar la excelencia y entrar en ese distinguido grupo de las apps que disponen de más de 1.000 millones de descargas en la Play Store.

Estas apps se han hecho con el respeto y la preferencia de la mayoría de la comunidad global para ser empleadas de manera casi automática. En estas lista se pueden encontrar desde las típicas aplicaciones de mensajería y algunos juegos que ya para muchos son parte diaria de su vida.

WhatsApp

WhatsApp sigue siendo la app reina en mensajería móvil. Con más de 2000 millones de descargas confirmadas en los primeros meses del presente año 2020, se deja en evidencia que este servicio de mensajería instantánea (propiedad de Facebook) no deja de crecer con cada día de pasa. Dentro de sus posibilidades, permite realizar llamadas, videollamadas, enviar archivos, fotos, vídeos y demás opciones.

Whatsapp tiene cada vez más usos

TikTok

Una de las aplicaciones tendencia de este año es TikTok, una app china propiedad de ByteDance en la que más que todo el público joven, sube y comparte vídeos de hasta 60 segundos ya sea danzando, repitiendo alguna frase famosa de una película o cantando diversas canciones. La app cuenta con más de los 1000 millones de descargas en la Google Play, y actualmente esa cifra va en un aumento.

Instagram

La red social de fotos más famosa del mundo, ofrece diversas maneras de mantenerte en sintonía con lo que ocurre en el mundo, ya sea por publicaciones, o por sus famosas Stories que únicamente se muestran durante 24 horas. Al igual que las demás, es una de esas aplicaciones que seguirá creciendo en números de descargas pase lo que pase.

La red de fotos más famosa

Los números de Facebook sobrepasan los 2400 millones de usuarios, por lo que superan con mucha libertad esa cantidad de 1000 millones de descargas en su aplicación, y esto incluyendo esos diversos problemas y asuntos legales en los que se han visto envueltos. Hay que tener en cuenta que antes de que aparecieran la mayoría de redes sociales top de la actualidad, Facebook ya se encontraba con una ventaja estratégica más que considerable, y aún a día de hoy hay usuarios que prefieren utilizar esta app a utilizar otra, lo cual es un punto positivo para el buen Mark Zuckerberg.

Messenger

La app de mensajería de Facebook también marca su terreno y dice presente en esta variada lista. Funciona de manera eficiente y dispone de una interfaz sencilla e interesante a la vez, queriendo cumplir con el objetivo: ser esa app que se mantenga siempre en el top de lo mejor de las aplicaciones de mensajería instantánea, junto a WhatsApp.

Subway Surfers

Este fue el primer videojuego que logró pasar el umbral de los 1000 millones de descargas, todo gracias a las aventuras de Jake, Tricky y Fresh que recorren las vías del tren, para conseguir diversos bonus para avanzar y no ser capturados por el guardia.

Snapchat

Esta es una aplicación que ha sido un poco olvidada puesto que otras apps como Instagram e inclusive TikTok le arrebataron su lugar en el trono del rey, sin embargo, aún se mantiene viva con una cantidad asombrosa de usuarios activos y no tiene nada que envidiar a otras aplicaciones.

Skype

Otra app famosísima que tuvo sus años de oro antes de ser desplazada por otras como WhatsApp o Facebook, y aun así, se mantiene siendo una de las mejores opciones para hacer videoconferencias, llamadas y mensajes instantáneos. Igual mantiene su base de datos por arriba de los 1000 millones de usuarios, lo cual deja en evidencia que no es una app cualquiera.

Google

Sería extraño que Google no esté dentro del listado, pues más de 5.000 millones de descargas no pasan en vano. Si se cuentan todas las apps de la empresa que tienen más de 1.000 millones de descargas, entonces este artículo no sería suficiente. Si tenés una pregunta que no te deja dormir, es casi probable que Google conozca la respuesta.

Candy Crush Saga

Ya es un clásico

Desarrollado por King, este juego cuenta con más de 7000 mil niveles y es otro de los pocos juegos junto a Subway Surfers que cuentan con esa medalla de 1000 millones de descargas en la Play Store. Su jugabilidad no puede ser más sencilla: tratar de conectar los caramelos y los chocolates hasta que por lo menos se formen tres iguales del mismo color, y así sucesivamente, informó wwwhatsnew.com