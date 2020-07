Privacidad en Android: ¿cómo evitar que te espíen con el micrófono o la cámara de tu teléfono?

El tema de la privacidad en los teléfonos con Android presenta varios aspectos oscuros y hay una aplicación que te puede servir para mejorarla

Gracias a esta interesante aplicación de Android, podés evitar que otras aplicaciones te espíen usando tu micrófono y tu cámara. La privacidad en Android suele ser un tema bastante espinoso porque muchos no pueden evitar sentirse vulnerables cuando les sale publicidad en Google de algo que hablaron sin tener nada activado.

Es por eso que una app decidió llegar para ayudarte a no tener problemas con otras apps que te pueden robar la información. Algunas apps te piden tener acceso a tu micrófono y a tu cámara, pero no te especifican los momentos en que estas los activan. Y aunque es obvio que hay apps como Instagram que requieren de este acceso para publicar videos, hay algunas que no parece que tenga sentido que lo hagan.

Avisos útiles

Para ayudarte a saber cuando una app está usando tu cámara o tu micrófono, la app Access Dots te muestra puntos de colores que te indican si una app está usando y ya sea tu cámara o micrófono o los dos. Esta aplicación es totalmente gratuita y la podés encontrar en la Play Store en este enlace.

Gracias a esta utilidad vas a poder saber cuando una app te este espiando en el momento que menos lo esperás y decidir si querés continuar usándola o si es mejor desinstalarla por completo de tu teléfono.

Access Dots, la app que te avisa cuando usan tu cámara y tu micrófono

Tené en cuenta que puede no funcionar en algunos equipos, pero al parecer la compatibilidad continúa ampliándose con el tiempo por lo que que si no te sirve, tal vez solo sea cuestión de esperar hasta que tu teléfono sea soportado. No es posible saber exactamente cuáles son los equipos que no funcionan pero la mejor manera de saberlo es descargándola y probando la app por tu cuenta.

No es solo paranoia

Sinceramente es muy bueno tener esta app instalada, porque te podés sorprender de cuales aplicaciones deciden activar tu cámara sin tu permiso en momentos que menos te lo esperás. Esto puede ser muy útil para saber realmente si esa app viral que todos están usando está usando "de más" tu teléfono o no, según informó FayerWayer.

Recientemente el laboratorio de la empresa de ciberseguridad ESET ha descubierto que la aplicación Welcome Chat de los dispositivos Android, que se utiliza para chatear, sirve también como herramienta de espionaje.

Tu teléfono puede ser la puerta de entrada a gran parte de tus datos si no lo usás bien

"No es solo una herramienta de espionaje, sino que también deja los datos obtenidos de las víctimas accesibles en Internet, por lo que no es segura", asegura el investigador Lukás Stefanko.

La app se comporta como cualquier otra de chat que se pueda descargar desde fuera de Google Play: es necesario activar la función de "Permitir la instalación de 'apps' desde fuentes desconocidas". Una vez instalada, solicita el permiso de enviar y leer mensajes SMS, acceder a archivos, grabar audio, acceso a la lista de contactos y a la ubicación del dispositivo, como cualquier otra aplicación.

Al parecer, no existe una versión legítima de la aplicación que haya sido "troyanizada". Al contrario, se trata de una app desarrollada desde un principio con fines maliciosos. Fue atribuida a Gaza Hackers, un grupo pro palestino responsable de varias amenazas.