Volkswagen Argentina apuesta todo a los "eléctricos": estos son los modelos que la firma traerá al país

La empresa alemana brindó una conferencia y especificó cuáles son sus planes a futuro y cómo ven la posibilidad de lanzar vehículos 100% en Argentina

A pesar de la crisis económica mundial y que también azota localmente, Volkswagen Argentina parece no darle importancia y continúa con sus lanzamientos y apuestas a futuro.

Para agosto la compañía lanzará el Polo y Virtus GTS, sobre fines de año el Nivus y para el año próximo el T-Cross con motor TSI. No obstante, la empresa desea traer en un futuro los eléctricos e-Up e ID4 y analiza la posibilidad de fabricar una caja automática en la Planta de Córdoba.

En el marco de en una conferencia vía Webex, con directivos de Volkswagen Argentina, precedida por Thomas Owsianski, Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina, junto a María Angela Stelzer, Directora de Asuntos Corporativos y Guillermo Fadda, VP de Marketing y Ventas, quienes adelantaron cuáles son los planes de la marca alemana en el país.

Alianza con Ford

Una de las principales novedades que infrmó la empres fue que la alianza entre Ford y Volkswagen no es solamente de pick ups sino que también apunta a los vehículos autónomos y autos eléctricos.

Volkswagen aseguró que hay que remitirse a la comunicación oficial de prensa sobre la alianza global y en un mes o dos meses se podrá comunicar un más al respceto, pero hoy la marca está concentrada en la producción de Amarok.

Te puede interesar Los jóvenes ya no se obsesionan por comprar un auto y Toyota lo sabe: qué es Kinto y los 3 servicios que ofrece

Con respecto al recientemente recall para Fox, Suran y Gol la empresa aseguró que la cantidad de vehículos asciende a 47.410 por una potencial falla que se detectó en el airbag, lo que no significa que no funciones sino que es potencial y Volkswagen Argentina llamará en las próximas semanas a los clientes, informó el sitio 16 Válvulas.

Electrificación

El objetivo de Volkswagen para el 2025 es comercializar 1.000.000 de unidades electrificadas a nivel global, pero qué lugar ocupa Argentina dentro de esta cifra. A caso podría llegar primero un e-Up, 100% eléctrico, o la Tiguan en su versión híbrida,

Sin embargo, los ejecutivos aseguraron que en este momento el mercado de vehículos eléctricos en América del Sur es muy pequeño, pero que la empresa tiene planes para hacer una prueba piloto el año que viene en Buenos Aires o Córdoba con el e-Up.

Volkswagen asegura que quiere ofrecerle a sus clientes la experiencia de un vehículo eléctrico. Además del e-Up, la empresa analiza importar uno o dos vehículos más de su gama eco friendly.

Está claro que en Argentina todavía no posee la infraestructura necesaria para que la tendencia de electromovilidad sea tan marcada como en el mundo. No obstante Nissan y Renault ya ofrecen vehículos 100% eléctricos en sus gamas y desde Volkswagen creen que esta tendencia se incrementará de a poco a nivel loca.

Volkswagen ID4

"Creemos que podremos hacer algo con el e-Up que es un modelo que funciona muy bien en Europa y por supuesto con la familia ID que pudieron verla presentada en los salones y algún modelo va a venir a la Argentina en los próximos dos años", afirmaron desde la empresa.

Sin embargo, también apuntaron directo al ID4, que desde Volkswagen argentina creen que probablemente sea el auto que pueda encajar en el mercado local, debido a la tendencia de los SUVs que al día de hoy supone un 20% del mercado en argentino.

Además de esta moda por los todoterrenos, conjugando con la electromovilidad, el ID4 sería una apuesta ganadora pero es claro que por los volúmenes en argentinos, tardaría un poco en llegar.

Además, la empresa aseguró que están trabajando en conjunto con ADEFA y el gobierno en desarrollar normativas para un mayor desarrollo en los vehículos de nuevas tecnologías.

Por último, actualmente la marca está vendiendo la generación de Golf anterior, que viene desde México. "El Golf 8 no se va a fabricar en México por lo que no lo vamos a tener. El Golf es muy deseado en Argentina, lo tendríamos que traer de Europa y no sería competitivo. Nos estamos guardando para el futuro, podría tener sentido un híbrido enchufable que tenga exención fiscal", concluyó la compañía.