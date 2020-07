Uber puso millones en una startup desconocida que puede revolucionar su negocio: qué hace y por qué es clave

La empresa que cambió la forma de tomarse un taxi ahora quiere revolucionar un campo aún más grande pero que sigue vinculado al mundo del transporte

Uber es una compañía que actualmente está haciendo muchos esfuerzos para mejorar su negocio de viajes compartidos, pero no todo es lo que parece ya que la nueva adquisición de la empresa parece indicar que estaría tomando otro rumbo diferente

La compañía que integrará el imperio de Uber es Routematch, una empresa estadounidense que se especializa en la creación de software para agencias de transporte público. No obstante, los términos de la adquisición no se revelaron, incluyendo cuánto se pagará por la transacción o cómo se concretará.

TechCrunch publicó que era una decisión que la compañía de transporte ya había anunciado desde junio, focalizarse de a poco en el transporte público. Sin embargo, la compra de Routematch consolida esta nueva visión.

La compañía de Atlanta vende software que permite a agencias de transporte público gestionar datos, así como organizar, reservar y vender viajes. La idea es que las capacidades de esta unidad se integren a su app.

Acaso Uber evolucionará hacia el mercado del Transporte público

Uber, mucho antes de salir a la bolsa, no podía dejar de reportar multimillonarios números rojos en sus finanzas. Y con la pandemia, el negocio de los viajes en auto particular se ha desmoronado mucho más.

Debido a esto es que la compañía está apostando tan fuerte tanto en el desarrollo de la conducción autónoma, al igual que en sus negocios alternos, como la comida a domicilio.

Sin embargo, con la compra de Routematch, se podría estar abriendo el verdadero camino de Uber. Es evidente que la competencia en taxis compartidos es intensa y salvaje, con débiles márgenes de ganancia, informó el sitio Merca 2.0.

En el transporte público, enfocándose al entorno B2B, podría generar mucho más dinero en el corto y largo plazo. No obstante, lo anterior no significa que solo abandone a sus conductores. De llevarse a cabo esta idea, debería volverse un negocio secundario al comienzo.

¿Qué tipo de presagio se puede especular con esta compra?

La nueva adquisición de Uber no sería la primer señal de que el mercado de los taxis compartidos tal vez no es tan viable como se imaginaba en un principio. A raíz de la pandemia, agentes como Cabify solo se están esforzando en que el público no los olvide, ya que su única oferta es el servicio de viajes.

Compañías al estilo de Lyft han tenido que cambiar su propuesta de valor hacia un enfoque en el medio ambiente. Después está Didi, que está metiendo todos los recursos en los robo-taxis.