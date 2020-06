Qué tecnologías incorporará el transporte público para prevenir el contagio de coronavirus

Dos líneas de colectivos están probando tecnologías para prevenir los contagios de coronavirus. En qué consisten, de dónde vienen, hacia dónde evolucionará

Ahora está en prueba piloto en las líneas de colectivo 12 y 39, pero en los próximos días se activarán en algunas que realizan recorridos en la provincia de Buenos Aires. Los dispositivos que detectan si una persona tiene tapabocas cuando sube a un colectivo o tiene más temperatura que la predeterminada podrían ser una de las alternativas para que, a medida que se superen las fases de la cuarentena especialmente en el AMBA, pueda usarse el transporte público con mayor seguridad.

Los traslados de las personas representan uno de los mayores desafíos para prevenir el contagio del coronavirus, básicamente los colectivos, trenes, subtes. Los dispositivos, colocados en los soportes que, por lo general, se encuentran a la espalda del conductor, detectan en medio segundo si la persona que puso un pie en el escalón para ascender tiene tapaboca y si su temperatura supera los 37°3.

Si no tiene puesto el tapaboca, el dispositivo le dirá, mediante un comando de voz, que debe colocárselo. Si tiene más de 37°3 se disparará una alarma que no le permitirá subir. Y a partir de ahí se sucederán otras medidas orientadas a ver cómo proseguir en cada caso en particular.

Estos dispositivos, instalados en fase piloto en estas dos líneas, cubren los tramos que van desde Barracas a Palermo, en el caso de la 12, y desde Barracas a Chacarita cuando se trata de la 39. En ambos casos las unidades están siendo sometidas a diversas pruebas para verificar su funcionamiento, que hasta ahora no ha presentado problemas. De ahí el interés por iniciar un mismo período de evaluaciones a partir de los próximos días en líneas que cubran recorridos dentro de la provincia de Buenos Aires.

Así es el comportamiento diario del transporte público en el AMBA desde que se inició la cuarentena el pasado 20 de marzo

Antes de la pandemia, más de 4,2 millones de personas solían utilizar trenes, colectivos y subte, en días hábiles para trasladarse en el AMBA, de acuerdo a datos oficiales. Hoy, esas cifras están muy por debajo de ese promedio. De hecho, el miércoles pasado, y en el marco de medidas donde la actividad económica sigue restringida para muchos sectores, viajó casi 1 millón de personas en esta zona. De ahí el interés que surge por tecnologías que puedan implementarse en el transporte público.

Adaptaciones de otras soluciones

Desde el punto de vista tecnológico son una adaptación de las cámaras térmicas que se instalaron en Ezeiza para detectar si quienes llegaban al aeropuerto internacional venían con fiebre, más allá de lo que aseguraban en las declaraciones juradas obligatorias que se implementaron al principio.

En ese caso son pantallas que detectan temperaturas por encima de las configuradas de manera masiva, es decir, al hacer un paneo general sobre los grupos de personas que salen de las áreas de control. Las de los colectivos son tablets que hacen el control de manera individual.

"Como nos dedicamos a la fabricación de dispositivos para seguridad electrónica, en este caso puntual se desarrollaron algoritmos específicos para aplicar con soluciones para el covid-19. El dispositivo está pensando para usarse en la puerta delantera del colectivo. En medio segundo detecta el uso del barbijo y toma la temperatura. Y si tiene más de la indicada se activa una alarma para que no suba", explicó a iProfesional, Florencia Comeron, vocera de Dahua Technology, la empresa china proveedora de estos dispositivos y también de las cámaras térmicas instaladas en Ezeiza.

"Gracias a la alianza con Nextbondi, la propietaria de la aplicación Moovit, el dispositivo cuenta con botones que le permiten ponerse en contacto con la terminal en caso de que se dé una situación inesperada", agregó la ejecutiva.

El servicio de Moovit –la app que permite conocer qué colectivo tomar para ir de un lugar a otro y que incluye a 40 líneas y 1.600 unidades- incorporó un botón Covid19 que permitirá poner en contacto rápidamente al chofer con la terminal en caso de que la persona haya subido al colectivo más allá de la alarma. De ese modo, desde el control se puede localizar rápidamente al colectivo y enviar a un equipo del SAME.

El dispositivo controla la temperatura y detecta si se usa barbijo en medio segundo

Las pruebas que se vienen realizando en estos días vienen saliendo bien. Se trata de simulaciones en donde suben al colectivo personas sin tapabocas o con temperatura por encima de la configurada para comprobar si las alertas funcionan. "Tenemos un margen de error de 0,5% en la medición de la temperatura", agregó Comeron.

Aún no está claro si estos dispositivos se instalarán, finalmente, en las líneas de colectivos. No se sabe si se tratará de una decisión que competerá a las líneas en particular o al Gobierno. Sin embargo, que la información de esta prueba se haya dado con imágenes del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, subiéndose a uno de los colectivos de la línea 39 podrían ser un indicio de cómo podría evolucionar la adopción del sistema.

"Es muy novedoso y tecnológico lo que han planteado las líneas 12 y 39. Quise venir a felicitarlos y agradecerles. Estamos trabajando para lograr el equilibrio de cuidado y protocolo absoluto." afirmó el funcionario.

En fase de prueba

La Argentina es el primer país de América latina en el que Dahua está haciendo esta prueba piloto, disponible en otros lugares del mundo. El caso testigo de instalación de esta solución se concretó en abril pasado en 300 colectivos de la empresa Yu Hang Bus, en la ciudad china del mismo nombre, Yu Hang, en el marco del proyecto de prevención de la epidemia.

La implementación de estos dispositivos en las líneas de colectivo demanda apenas 15 minutos. Desde Dahua Technologies indicaron que todavía no hay definido un precio, aunque sí confirmaron que la provisión del equipamiento desde China está regularizada. En el inicio de la pandemia, el parate de las fábricas en ese país y la falta de personas trabajando en diversos sectores de la logística produjeron algunas demoras en el abastecimiento de ciertos insumos. En el caso puntual de estos aparatos no habría inconvenientes en este momento.

¿Estos dispositivos, sean en formato de tablets o en pantallas grandes, podrían utilizarse en otros espacios?

Comeron aseguró que sí. "Como esta tecnología es una adaptación de una previa de control de acceso que incluye reconocimiento facial, aunque no en este caso, podría implementarse en el ingreso de edificios como también en los molinetes del subte o en el ingreso de los shoppings", ejemplificó. La intención de la compañía es llegar con esta solución a todos los espacios en donde se produzca un alto tránsito de personas.

Se trata, en todos los casos, de tecnologías sin contacto (contactless) que, en el marco de los desafíos que impone la pandemia, resultan de interés para utilizar en el marco de las medidas sanitarias que se implementan en los distintos países del mundo.

"Esta tecnología va a permitir que volvamos a la rutina en forma ordenada y respetando las medidas dictadas por los organismos oficiales. Esto refuerza el compromiso de Dahua Technology de proveer soluciones que ayuden a la prevención en esta situación que requiere de trabajo conjunto. El objetivo es poder seguir ofreciendo soluciones que faciliten el cuidado de la comunidad.", explicó Franky Su, country manager para Argentina y Uruguay en Dahua Technology, durante la presentación de las pruebas en las empresas de colectivos.

En líneas generales, el uso de cámaras térmicas o el reconocimiento facial, ahora para detectar el tapabocas, son adaptaciones de tecnologías de ingreso o de seguridad que, previamente, se venían utilizando especialmente a nivel industrial. Ahora, y frente a las necesidades de alcance masivo tal como suponen los movimientos de personas en las ciudades, las compañías que venían desarrollando esas soluciones para distintos verticales los están adaptando para acompañar las medidas sanitarias.

"Las cámaras térmicas ya se vienen implementando desde hace algún tiempo en la industria minera, del gas y el petróleo. Hoy en día, dado el contexto actual, se comenzó a utilizar con fines sanitarios, para complementar los protocolos y las nuevas medidas de seguridad y de prevención", explicó José García, Country Manager de Hikvision Argentina.

El transporte de pasajeros es uno de los principales desafíos que enfrentan las ciudades para el control del coronavirus. De ahí el trabajo que realizan las empresas ya no sólo con expertos en tecnología informática sino también con ingenieros y especialistas en otras actividades que permitan desarrollar tecnologías de prevención que sólo con el tiempo se sabrá si serán realmente efectivas para ayudar a preservar la salud de la población.