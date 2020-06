Guiño global: ¿qué elogio internacional recibió la empresa más valiosa de la Argentina?

Un prestigioso semanario internacional de economía elogió el crecimiento y desenvolvimiento regional de una empresa argentina: ¿cuál fue, y por qué?

Es uno de los ganadores de la cuarentena y su negocio en América Latina crece día a día. Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin, superó los u$s 47.000 millones de valuación en Wall Street y es el jugador dominante del comercio electrónico y las finanzas digitales en la región, aún en mercados donde ya enfrenta la competencia de Amazon, el gigante global del sector.

Ese fue el punto destacado por el semanario The Economist , que analizó el éxito de la compañía liderada por Jeff Bezos y advirtió cómo en algunas regiones, enfrenta competidores que incluso lo superan.

"Mercado Libre es una firma argentina mejor a la hora de lidiar con malos caminos, el bandolerismo y otros obstáculos locales", sostiene un artículo de la revista, al destacar la expansión de la empresa de Galperin, que nació en Buenos Aires pero hoy obtiene más del 60% de su facturación en Brasil, la mayor economía de la región.

Según The Economist , Amazon, que no tiene presencia en la Argentina pero sí opera en México y Brasil, tiene un 3% de participación en el segmento de las ventas online. Esa cifra, no obstante, es un quinto del negocio de Mercado Libre.

La compañía de Marcos Galperin se posicionó hace años como la empresa más valiosa de la Argentina. En lo que va de 2020, el valor de su acción en Wall Street aumentó un 63% (pasó de u$s 582,79 a u$s 952,96), y eso empujó su capitalización bursátil por encima de los u$s 47.370 millones.

La empresa de comercio electrónico y fintech de Marcos Galperin ha sabido llegar a ser la más valiosa de la Argentina, y con proyección regional

Según The Economist , el conocimiento de las dinámicas del mercado local de empresas como Mercado Libre representan un diferencial frente a Amazon, líder global del comercio electrónico que presenta una valuación de u$s 1,33 billones en Wall Street.

De acuerdo con el semanario, la compañía de Jeff Bezos obtiene ganancias por su operación en Europa occidental, pero eso no compensa las pérdidas que genera su actividad en mercados emergentes, como América Latina. Por ese factor, advierte The Economist , "la división internacional de Amazon ha estado perdiendo dinero durante años".

Además de Mercado Libre en esta región, Amazon enfrenta otros competidores locales que son dominantes en sus mercados de origen. Entre ellos, se destacan Reliance Jio en India (recibió una inversión de u$s 5.700 millones por parte de Facebook), Shopee en el sudeste asiático y Alibaba y jd en China, indicó La Nación.