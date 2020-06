Microsoft y LinkedIn anuncian la capacitación más grande de la historia: brindarán cursos a 25 millones de personas

Se trata de una iniciativa en conjunto entre LinkedIn, GitHub y Microsoft que propone capacitar en habilidades digitales a 25 millones de personas

Microsoft anunció este martes la capacitación mundial más grande en su historia. Se trata de una iniciativa en conjunto entre LinkedIn, GitHub y Microsoft que propone reentrenar y capacitar en habilidades digitales a 25 millones de personas en todo el mundo para fin de año.

"Uno de los pilares para la recuperación económica es fomentar y ampliar las habilidades digitales necesarias para cubrir nuevos puestos de trabajo. Para esto, los programas que promuevan y certifiquen el desarrollo de habilidades digitales se volverán una pieza fundamental para conectar a personas sin empleo con las posiciones tecnológicas cuya demanda crece", señaló la empresa en un comunicado.

"Buscar trabajo siempre es difícil. Ahora es, probablemente, más difícil que nunca. Pero saber hacer las cosas que se necesitan en el mercado laboral aumenta las chances que la búsqueda sea un poco más sencilla", sostuvo Lucía Burtnik, Directora Académica de Eidos.

"Por eso desde Eidos y Microsoft creamos iniciativas que ayudan a la gente a poder aprender sobre herramientas digitales. Desde que empezó la cuarentena ya participaron más de 1.700 personas de distintos países de Latinoamérica que se animan a seguir aprendiendo y sumando habilidades digitales básicas que les permitan mejorar su perfil laboral a la hora de buscar un nuevo empleo. Aprender y poder acceder a un trabajo no debería ser un lujo, debería ser una posibilidad para todas las personas", añadió la ejecutiva.

Desde el año 2007, CILSA trabaja en red con The Trust for the Americas-OEA y Microsoft desarrollando el Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas (POETA) en los centros de formación que la empresa posee en Santa Fe, Rosario, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y Buenos Aires.

" La pandemia puso nuevamente en evidencia que los procesos de inclusión deben basarse en el empoderamiento de las personas desarrollando habilidades tecnológico-digitales que le permitan conocer y apropiarse de este nuevo mundo. Y para lograrlo tenemos que contar con herramientas accesibles a la diversidad de usuarios y programas de formación que secuencien experiencias de aprendizaje centrados en la persona y en el contexto de sus posibilidades, pero también con la necesaria perspectiva de un futuro que ya conocemos", comentó Paula Rossi, Coordinadora Nacional del Programa de Becas y Oportunidades de CILSA.

En ese sentido, señaló: "Uno de los aprendizajes que nos deja esta experiencia es que la tecnología pensada para la diversidad de usuarios, no solo es una herramienta de inclusión social y económica, es la que permite acceder y ejercer nuestros derechos. Hoy la tecnología demostró ser indispensable para traer a un enorme sector de la población a esta nueva normalidad, evitando su exclusión, el deterioro de su economía, el detenimiento de sus procesos de formación, el acceso a la información sobre oportunidades del futuro próximo. Lograr acceder a estas tecnologías y a oportunidades de desarrollar habilidades digitales y psicosociales de manera equitativa e inclusiva, es el gran desafío que aún tenemos por delante".

Microsoft avanza en su mega capacitación

La coyuntura actual: el escenario social y económico que deja el COVID-19

La pandemia dejó a más trabajadores sin empleo que la Gran Depresión de 1930. En este sentido, 2020 es un punto de inflexión para las sociedades del siglo XXI. A nivel mundial, la economía hoy se encuentra en un punto totalmente distinto que en enero.

Datos de Microsoft muestran que en dos meses se concentraron dos años de transformación digital. Solo las semanas finales de marzo se produjo el crecimiento en tráfico de banda ancha que se esperaba en todo un año.

La pandemia disparó además la brecha entre las personas que poseen habilidades digitales y las que no. Esto muestra, a su vez, la escaza fuerza laboral disponible para puestos claves en tecnología. Este fenómeno, que se profundizó durante los últimos meses, se ha originado a partir del auge de las tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial (IA) que estimularon una nueva era de automatización; la creciente necesidad de destrezas en nuevas tecnologías para los trabajos del futuro; y la poca inversión en capacitaciones por parte del sector público y privado en las últimas dos décadas.

Según Microsoft, en el corto plazo, el COVID-19 generará una mayor dependencia en las habilidades digitales. Muchos trabajadores pasarán varios meses o más en una economía híbrida donde van a alternar el trabajo desde la oficina con el trabajo desde sus casas. La economía híbrida de corto plazo es una economía más digital.

Para la empresa, la recuperación económica tendrá lugar en el contexto de una automatización a gran escala basada en las nuevas tecnologías. En los próximos cinco años, se estima que la fuerza laboral global pueda absorber alrededor de 149 millones de nuevos empleos orientados hacia la tecnología. El desarrollo de software representa la mayor parte de este pronóstico, pero también se espera que crezca la demanda de los empleos en los campos relacionados como análisis de datos, ciberseguridad, protección de la privacidad, etc.

Mirar hacia adelante: reentrarse, la base para los trabajos y habilidades del futuro

La iniciativa de habilidades globales lanzada por Microsoft estará enfocadas en tres áreas:

1-Datos y analítica para entender mejor las habilidades y empleos que más se necesitan.

Economic Graph es una herramienta de LinkedIn que da seguimiento a las tendencias laborales. Nuclea todos los datos en LinkedIn y muestra los empleos disponibles, las habilidades que requieren y aquellas que tienen las personas que buscan trabajo.

Como parte de esta nueva iniciativa, LinkedIn comparte —de forma gratuita y en tiempo real— datos del mercado laboral e información de valor sobre habilidades para ayudar a gobiernos, legisladores y líderes de negocios a entender qué sucede en sus mercados laborales locales, qué compañías están en búsqueda activa, los principales empleos para los que las empresas contratan y las habilidades demandadas.

Se puede acceder a esos datos a través de una nueva herramienta interactiva en linkedin.com/workforce. Los datos están disponibles para más de 180 países. Los usuarios pueden buscar por país o región y descargar los conjuntos de datos.

Esta herramienta es utilizada como un recurso para identificar aquellos empleos y habilidades que tienen mayor demanda, al crear rutas de aprendizaje a través de LinkedIn Learning.

Con estos datos, se identificaron los diez empleos con mayor demanda en la economía actual y que están bien posicionados para crecer a futuro.

Éstos fueron identificados por tener el mayor número de ofertas de empleo, contar con un crecimiento estable en los últimos cuatro años, pagar un salario del que se puede vivir y requieren habilidades que pueden ser aprendidas en línea:

Desarrollador de Software Representante de ventas Gerente de Proyecto Administrador de TI (Prepararse para la Certificación CompTIA Network+) Especialista de Servicio al Cliente Especialista de Marketing Digital Soporte de TI / Centro de Ayuda (Preparase para la Certificación CompTIA A+) Analista de Datos Analista Financiero Diseñador Gráfico

2-Acceso gratuito a recursos para ayudar a las personas a desarrollar las habilidades necesarias

Microsoft puso a disposición las rutas de LinkedIn Learning, alineadas con cada uno de esos empleos, sin costo durante este año. Cada ruta incluye contenido en video, diseñado para ayudar a quienes busquen trabajo a desarrollar las habilidades necesarias para cada rol, disponibles en inglés, francés, español y alemán.

El repositorio de LinkedIn Learning también incluye cursos colaborativos, dados por instructores expertos y otorga certificados oficiales de finalización. Estas rutas cubren un amplio rango de habilidades, desde educación digital para principiantes hasta habilidades avanzadas para roles tecnológicos.

LinkedIn, clave en la iniciativa

Junto con estas rutas de LinkedIn Learning, se ofrece contenido de aprendizaje técnico en tecnologías de amplio uso con mayor profundidad gratis en la plataforma de Microsoft Learn.

Para aquellos que desean empezar o seguir avanzando en el mundo de la programación, podrán acceder a GitHub Learning Lab para reforzar y practicar dichas habilidades. GitHub Learning Lab es una herramienta de aprendizaje basada en un bot que utiliza repositorios para enseñar tecnología y programación a través de demos basadas en situaciones de la vida real.

Esto significa que a medida que las personas se involucran en cursos y capacitaciones, tendrán la oportunidad de practicar habilidades en proyectos realistas en un repositorio personalizado de GitHub.

Por último, para brindar un acceso más sencillo a las habilidades blandas necesarias para buscar un trabajo, se dará acceso gratuito a las siguientes capacitaciones de LinkedIn:

Buscador de empleo – Encontrar empleo en un contexto desafiante.

Habilidades blandas críticas – Dominar las habilidades blandas profesionales en demanda.

Transformación digital – Transformación digital en práctica: herramientas virtuales de colaboración

Alianzas y conversaciones inclusivas – Diversidad, inclusión y pertenencia para todos.

3-Conectar habilidades con oportunidades

La iniciativa también busca ayudar a las personas que buscan trabajo a demostrar sus habilidades a posibles empleadores. Para esto, se ofrecerá un acceso de bajo costo a Microsoft Certifications, reconocidas por la industria y basadas en exámenes que demuestran dominio en tecnologías Microsoft.

Entre otras cosas, estas certificaciones, junto con el contenido de LinkedIn Learning, pueden agregarse al perfil de la persona en LinkedIn.

También se entregan herramientas para ayudar a los individuos a identificar y buscar potenciales empleos. Esto incluye una función recién desarrollada de preparación para entrevistas de trabajo impulsada por inteligencia artificial de Microsoft, que permite prepararse y practicar para esta instancia. Además, se incluye una nueva función llamada #OpenToWork, que permite a los que buscan empleo destacar a los empleadores los roles para los que quisieran ser considerados, a través de un simple marco de foto de perfil en LinkedIn.

Esta función indica el tipo de trabajo que buscan, expresar sus necesidades de apoyo y recibir ayuda de la comunidad de LinkedIn para encontrar nuevas oportunidades.

Todos estos recursos están en un solo lugar: opportunity.linkedin.com. Cualquiera que busca trabajo o desea desarrollar estas habilidades, puede comenzar allí y ser guiado a través de rutas de aprendizaje basadas en los roles en los que están interesados.

Apoyar estas ofertas con subvenciones en efectivo para ONGs

El proyecto, a su vez, incluye subsidios de $20 millones de dólares, además de soporte técnico, para ONGs de todo el mundo. El objetivo es acercarse a las ONGs para que puedan usar, traducir y extender todos los recursos de Microsoft en otros idiomas, localizar y ajustar el contenido de aprendizaje.

Estos grupos también brindarán y apoyarán a profesores y facilitadores para ayudar a las personas a completar sus aprendizajes y las certificaciones y brindar conexiones a soporte, entrenamiento y mentorías. Se espera que estas subvenciones permitan a las organizaciones sin fines de lucro llegar a cinco millones de trabajadores sin empleo, con un foco en grupos particularmente vulnerables. Estos incluyen a personas con discapacidades, comunidades de bajos ingresos y personas con una baja representación en tecnología, incluidas mujeres y minorías.

Esta iniciativa en América Latina la acompañará Trust for the Americas, quienes, a través de una larga relación con Microsoft, han lanzado 200 centros de estudio y capacitación a en 19 países de la región.