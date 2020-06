Transporte público: se endurecen los controles y hasta bloqueo de la tarjeta SUBE en cuarentena

Mario Meori, ministro de Transporte de la Nación, aspira a que circulen entre 200 y 300 mil personas menos con las nuevas restricciones

Ante el regreso a una fase más restrictiva y con el foco puesto en la circulación de personas, el presidente Alberto Fernández dispuso, entre otras medidas, la caducidad de todos los permisos vigentes de usuarios del transporte público para garantizar que solo viajen los trabajadores esenciales. Sin embargo, el anuncio dejó dudas sobre el tipo de acciones que llevarán a cabo para controlar su cumplimiento a través de la tarjeta SUBE, como dijo ayer el mandatario.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, confirmó que todos los trabajadores esenciales deberán renovar sus permisos de circulación en el AMBA entre el lunes y martes próximos y que aún no está decidido si se bloquearán las tarjetas SUBE de aquellos usuarios no esenciales.

"Estamos trabajando en el proceso tecnológico para que la SUBE esté vinculada con los certificados de circulación. Si una SUBE no autorizada se usa en un día, no pasa nada. Si se usa todos los días, la vamos a bloquear", explicó el funcionario.

"Estamos trabajando para bloquear la SUBE que se use diariamente y no esté asociada a un certificado de circulación" , definió y agregó: "No queremos restringir que se use la SUBE en un caso de emergencia"

En ese marco, añadió: "Particularmente, yo creo que hay que dejar libradas las tarjetas y en todo caso que haya un bloqueo posterior temporario, de manera tal que si se da una situación de fuerza mayor esa persona la puede utilizar".

El Gobierno conocerá que tarjetas SUBE estarán activas ya que al momento del reempadronamiento en los Certificados Únicos Habilitantes de Circulación (CUHC) , el solicitante del permiso deberá colocar la identificación de su plástico.

Desde este lunes próximo volverá el endurecimiento en las reestricciones de movilidad en el transporte público

"Aspiramos a que circulen entre 200 y 300 mil personas menos"

En declaraciones a Radio Mitre, Meoni explicó que -tras las medidas más restrictivas anunciadas ayer- "se busca volver a los 550.000 pasajeros que transitaban el AMBA en transporte público en las primeras dos semanas de cuarentena".

"Hoy estamos entre 900.000 y 1.000.000 de pasajeros por día en los distintos transportes públicos, y con estas medidas queremos reducir esas cifras a 600 o 700 mil por día, de modo de bajar la circulación de entre 200 o 300 mil personas" , explicó.

En cuanto a los controles, el ministro detalló que a partir del lunes "se profundizan", y que se trabaja con el Ministerio de Seguridad para "direccionarlos más".

Al respecto, precisó que en las estaciones de tren claves "ya venimos con controles más estrictos desde hace 10 días, y vamos a mantener la cantidad efectivos, con un acceso único de pasajeros, por lo que nadie pasará sin ser controlado, además de hacerlos también sobre los vagones" .

También indicó que se reforzarán los controles en colectivos y en vehículos particulares, "sobre todos en los 29 puntos de acceso a la ciudad".

Finalmente, Meoni explicó que se decidió que la nueva fase más estricta de aislamiento comenzara el miércoles 1 de julio, y no el lunes 29 de junio, "porque de esa manera nos da tiempo para tomar decisiones más ajustadas respecto de las actividades especiales o excepcionales que quedarán habilitadas, y darle tiempo a esas personas para tramitar su permiso", indicó La Nación.