Alianza estratégica: Volvo y Waymo se unen para desarrollar coches eléctricos autónomos

Waymo y Volvo se unen en una alianza estratégica para desarrollar coches eléctricos autónomos, y allanar el "despliegue de Waymo Driver en el extranjero"

Así lo han hecho saber ambas compañías a través de sendos blogs corporativos, donde afirman que el objetivo de esta unión es integrar la tecnología Waymo Driver en una "nueva plataforma de vehículos eléctricos enfocada a la movilidad para servicios de transporte".

Así, Waymo se convierte en el socio exclusivo global de nivel L4 de Volvo Car Group, incluyendo sus filiales Polestar y Lynk&Co. Por lo que han dicho ambas compañías, no parece que esta alianza esté pensada para vehículos privados, sino para servicios de transporte de pasajeros como taxis. No es la primera alianza que Waymo establece con fabricantes de coches, ya que también colabora con Fiat Chrysler (FCA), Jaguar Land Rover (JLR) y Renault Nissan Mitsubishi (The Alliance).

Nivel 4 de la mano de Waymo Driver

El Polestar Precept de Volvo

El pasado mes de marzo, Waymo dio a conocer su quinta generación del sistema de conducción autónoma. Esta nueva generación añadió mejores sensores y empezó a implementarse ya en los Jaguar I-Pace eléctricos. Según la compañía, en esta quinta generación se han mejorado las cámaras, el radar y el LIDAR. Ahora la plataforma cuenta con un total de 29 cámaras repartidas por toda la carrocería, lo que según la compañía hermana de Google permite al coche ver a una distancia de hasta 500 metros.

Aseguran, además, que los sensores han sido diseñados específicamente para conducción autónoma, algo que les permite conseguir mayores resoluciones, alcance y campo de visión. En cuanto al LIDAR, Waymo afirma que puede ver a una distancia de 300 metros, 100 metros más que los LIDAR convencionales. Todo este sistema, afirmó Waymo cuando lo presentó, se puede fabricar por la mitad de precio que la cuarta generación.

Esta alianza apalanca nuevos desarrollos e investigaciones sobre los autos autónomos eléctricos

Por otro lado, Waymo será el socio de conducción autónoma de nivel 4 de Volvo Car Group. ¿Qué quiere decir eso? El nivel 4 de conducción autónoma es el conocido como "automatización elevada de la conducción" y en él desaparece la figura del conductor. El sistema cuenta con detección y respuesta ante objetos y eventualidades de manera completa y tiene el control del movimiento, aunque sigue limitado a ciertas condiciones.

Desde Volvo afirman que esta asociación global con Waymo "abre nuevas y emocionantes oportunidades comerciales para Volvo Cars, Polestar y Link&Co", mientras que desde Waymo aseguran que una alianza con Volvo "ayuda a allanar el camino para el despliegue de Waymo Driver en el extranjero en los próximos años". Por el momento, Waymo solo funciona en algunas zonas de Estados Unidos, donde ya tiene 600 coches en el programa Waymo One, indicó Xataka.