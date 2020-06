Efecto pandemia: cuáles serán los nuevos requisitos de seguridad en los aeropuertos

Control de temperaturas y localización son sólo algunas de las medidas que comenzará a aplicarse en forma obligatoria en los aeropuertos

Ya hay países que están abriendo sus fronteras a los viaje aéreos, pero con nuevas modalidades derivadas de la cuarentena y distanciamiento social que se tomaron por la pandemia de coronavirus.

El próximo domingo 21 de junio se abrirá la frontera de España con el resto de países europeos, excepto Portugal, que ha solicitado expresamente que sea a partir del 1 de julio. En esa misma fecha, las fronteras del país estarán abiertas para el resto de países del mundo. La llegada de turistas supone un desafío para seguir controlando la epidemia. Ante esto, el Gobierno ha anunciado hoy las distintas medidas que implementará en puertos y aeropuertos coincidiendo con la apertura de fronteras.

Estos son los controles que deberán pasar aquellos turistas que lleguen a España, con "el objetivo de evitar riesgos" según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa. Y es que tanto aquellos que viajan como los que llegan deberán realizar una serie de controlar para intentar asegurarse que no suponen peligro de contagio.

Triple control en puertos y aeropuertos para quienes lleguen a España

Según ha explicado el ministro, a partir del domingo, las personas que lleguen a España se someterán a tres controles. Tres controles para tener un registro del pasajero, conocer quién es e intentar averiguar que no tenga síntomas.

- El primer control será documental. Los viajeros deberán rellenar un formulario de localización, conocido como Passenger Location Card (PLC), que ya se usa en estos momentos. Este formulario incluirá datos de localización de la persona, de qué país proviene, dónde se puede localizar a esta persona durante la estancia en España y cuál ha sido su relación con la epidemia, para manifestar si se ha pasado el Covid-19 y en qué circunstancias. Este documento que hasta la fecha se rellenaba en el avión y se entregaba en mano, ahora se digitalizará.

- El segundo control será de temperaturas. Para facilitar un tránsito fluido en los aeropuertos, el control de temperaturas, que ya se lleva realizando desde el pasado 15 de mayo, se realizará con cámaras termográficas. Estas cámaras estarán controladas por técnicos y distintos perfiles, no necesariamente sanitarios. El personal será facilitado por el departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero trabajarán bajo las órdenes de Sanidad Exterior.

- El tercer control será una inspección visual. Sin especificar qué criterios se tendrán en cuenta. Según explica la Comisión Europea, en esta fase "el principio de no discriminación cobra especial importancia".

Si alguno de estos tres controles no se supera, el pasajero será examinado por un médico. Este será el encargado de "derivar a la persona a los servicios asistenciales de la comunidad autónoma de destino", ha explicado el ministro. Cuando Sanidad Exterior lo determine necesario se realizará una prueba PCR, pero no se realizará este test a todos los visitantes. Solo se realizará en caso que el personal médico del aeropuerto lo considere oportuno. En caso de dar positivo, se activará el protocolo y la persona no podrá viajar.

Uno de los controles fundamentales será la toma de temperatura antes de abordar

Aena trabaja en coordinación con las autoridades sanitarias y del Transporte del Gobierno de España para garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores durante la recuperación operativa y de la movilidad. Siguiendo las recomendaciones de la EASA se han implementado distintos protocolos de seguridad en todos los aeropuertos. Se trata de una serie de medidas relacionadas con la limpieza, desinfección, señalización y adaptación de infraestructuras.

Entre las recomendaciones generales para viajeros se establece contar el DNI, pasaporte y visados. El pasado 13 de mayo, la Comisión Europea presentó sus directrices y recomendaciones para ir levantando gradualmente las restricciones de viaje. En el documento se establece que "el proceso de levantamiento de las restricciones de los viajes" tendrá en cuenta "la situación epidemiológica específica de cada Estado miembro, que a su vez puede variar de una zona y una región a otra".

Se aconseja reservar el billete online para evitar aglomeraciones en las ventanillas. En la medida de lo posible, también se recomienda hacer el check-in por adelantado y llegar con antelación. El uso de mascarilla es obligatorio también en el aeropuerto.

El control de la documentación será mucho más estricto

Las directrices de la Comisión sobre el restablecimiento de los servicios de transporte establece que se deberá alentar a los pasajeros a comprar y facturas en línea. Podría autorizarse un menor número de pasajeros a bordo y ya no se venderán alimentos, bebidas y otras mercancías a bordo.

Ante la puesta en marcha de estos controles, Sanidad Exterior ampliará su equipo con 100 personas, desde este mismo domingo. Una cantidad que se incrementará progresivamente a medida que vaya aumentando el número de turistas que lleguen a nuestro país.

Desde AENA mantienen una web actualizada con todas las medidas que afectan a cada uno de los aeropuertos. En el aeropuerto Madrid-Barajas toda la operativa de T1, T2 y T3 está agrupada en la T4, en el aeropuerto de Barcelona-ElPrat se opera únicamente desde la T1. Este es el mensaje que envían desde AENA a todas aquellas personas que van a viajar: "Si vas a viajar, consulta con tu aerolínea antes ir al aeropuerto y recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios públicos al aire libre y cerrados si no es posible mantener la distancia de seguridad. Sigue las medidas higiénicas, mantén la distancia física con cualquier persona y acércate a recoger tu equipaje de forma individual".

Otra de las medidas de seguridad es que dentro del aeropuerto sólo se podrá entrar por motivos justificados, es decir, quien viaja o trabaja o si es necesario acompañar a un menor o a una persona con movilidad reducida. Las despedidas de los viajeros deberán hacerse fuera del recinto y no delante de los controles de acceso.

Re-open EU, la web de la Unión Europea para informar a quienes viajen

La web con indicaciones de la Unión Europea para los viajes

Con el objetivo de facilitar el movimiento entre la Unión Europea, se ha creado la plataforma Re-open EU donde se relatan todas las medidas anunciadas por cada uno de los países. Aquí encontramos información en tiempo real sobre las "fronteras, los medios de transporte disponibles, las restricciones de viaje y las medidas de salud pública y de seguridad, como el distanciamiento físico o la utilización de mascarillas, así como cualquier otra información práctica para los viajeros".

Captura de la plataforma Re-open EU, con detalles actualizados de las distintas limitaciones para cada país

Una de las preguntas de los viajeros puede ser ¿cuando regrese de mi viaje, debo guardar cuarentena?. En función del país donde hayamos viajado así será necesario. Esto y otros requisitos pueden consultarse en la web de Re-open EU, una plataforma que irá actualizándose a medida que entren en vigor las distintas restricciones, indicó Xataka.