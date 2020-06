Caso insólito: destrozan "torres de 5G" aunque la tecnología no llegó al país

Caso insólito: destrozan "torres de 5G" aunque la tecnología no llegó al país

El Gobierno publicó un comunicado en Twitter donde se refiere a la ola de destrozos que han afectado a diferentes antenas públicas

Autoridades de Bolivia han salido a aclarar una confusa situación ocurrida en el país, luego de que manifestantes quemaran antenas telefónicas justificando que son de 5G y que a través de ellas se está masificando el COVID-19.

Aclaración del Gobierno

El Gobierno central publicó un Twitter donde se refiere a la ola de destrozos que han afectado a diferentes antenas públicas en el país, acto que no tendría sentido alguno. Por su parte, el ministro de obras públicas Iván Arias entregó declaraciones con respecto a la situación donde enfatizó que "no hay antenas 5G en Bolivia, no hay ni una".

En varios lugares del mundo relacionan el 5G con el coronavirus

Los actos vandálicos más recientes ocurrieron anoche cuando desconocidos atacaron cuatro antenas telefónicas en el municipio de Villa Yapacaní, donde dejaron mensajes relacionados con las teorías conspirativas que unen esta tecnología con el virus.

Por otro lado, el Gobierno central señaló que "en las pasadas horas, se registró un atentado terrorista contra antenas de empresas telefónicas en las localidades de San Julián, Ichilo y Yapacaní".

El ataque perpetrado perjudicará la comunicación y provisión de combustibles en la zona, "debido a que el sistema B – SISA está integrado a esta red de comunicaciones".

Cuidados

Las autoridades enfatizaron que "es urgente tomar los recaudos necesarios porque la acción delincuencial perjudicará el transporte y las actividades productivas de la región".

El 5G promete un mundo mucho más conectado

Por su parte, Arias enfatizó que "lo único que están haciendo es un acto criminal que está poniendo zozobra a la gente y perjudicando sus tareas".

Esta no sería la única vez que ocurre esto. Ya hubo otras denuncias de ataques ocurridos en la ciudad de Santa Cruz que fueron vinculadas con el narcotráfico y que estarían siendo organizados por el depuesto presidente Evo Morales.

Luego de esta acusación, el exmandatario salió a desmentir la situación mediante su cuenta de Twitter, lamentando la situación y tildándola de actos de vandalismo, informó Digitaltrends.