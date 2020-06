Más de medio millón de clientes de Naturgy ya reciben factura electrónica: cómo suscribirse al servicio

A partir de la necesidad de reducir el consumo de papel y de asegurar que todos los clientes reciban sus facturas, Naturgy implementó un nuevo sistema

Naturgy anunció hoy que más de medio millón de usuarios se adhirieron al servicio de [email protected] por mail, lo que les permite a los clientes recibir sus liquidaciones por correo electrónico en reemplazo de la factura tradicional de papel y, además, un mail con el recordatorio del vencimiento de cada comprobante.

"El servicio de [email protected] por mail se destaca por ser una forma segura, práctica, confidencial y ecológica de recibir la factura, sumado a todos los beneficios que derivan de contar con un documento digital: se puede imprimir, guardar y tenerla siempre disponible", remarcaron desde la compañía.

A su vez, cuenta con la ventaja de que se envía un email recordatorio 72 horas antes de la fecha de vencimiento de cada comprobante y se destaca su factor medio ambiental, vinculado al menor consumo de papel y a un más responsable consumo energético.

Las facturas, un mal necesario

Cómo adherirse

Los interesados en adherirse a [email protected] por mail pueden hacerlo través de la Oficina Virtual del Portal de Naturgy (www.naturgy.com.ar) o llamando al servicio de atención telefónica fonoGas 0810 333 46226, de lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Una vez adheridos, los usuarios comenzarán a recibir sus facturas de consumo de gas en su correo electrónico, teniendo la posibilidad de acceder a las mismas cuando lo deseen, tanto en sus PC como en sus dispositivos móviles.

Actualmente Naturgy es la segunda distribuidora de gas de la República Argentina por volumen de ventas, con más de 1.620.000 clientes residenciales, 49.000 comerciales y 1.200 industrias, 400 estaciones de GNC y 3 subdistribuidoras, según informó El Economista.

Pagos de facturas

Si bien hay muchos servicios que ya se pueden online, todavía sigue habiendo locales de pago presencial. Uno de ellos es Rapipago, una marca que la mayoría de las personas asocia a un local de cobro de servicios. La fila, el vidrio entre el cliente y el cajero o cajera, las cintas gruesas que ordenan la forma en que las personas esperan. Todos esos elementos se asocian a ir a un Rapipago a abonar una o más facturas.

Pero no es la única alternativa que existe dentro de esa empresa. Hace tiempo se lanzó Rapipago online, una opción diferente, que tiene como objetivo central hacer la experiencia de los usuarios más simple, rápida y positiva.

Rapipago online es una plataforma que ofrece una serie de servicios para que el usuario pueda acceder a sus facturas de manera más rápida y no deba preocuparse por cualquier problema que pueda tener con el pago de sus servicios.

Pago de facturas en Rapipago

Uno de los aspectos más importantes: Rapipago online se puede usar a través de cualquier dispositivo electrónico, desde computadoras hasta celulares y táblets. Además, para poder operar con Rapipago online se puede descargar la aplicación -disponible para sistemas operativos Android e iOS- y hacerlo desde el celular. Esta alternativa es quizá más amigable para aquellos que se encuentren habituados a hacer todo tipo de operaciones desde su teléfono.

Tal como se mencionó, Rapipago online no es una plataforma donde se pueden abonar los servicios, es decir, no funciona como Pago Mis Cuentas, por ejemplo. Rapipago online es un lugar donde se reúne toda la información que el usuario quiera tener en relación a sus pagos, de modo que no estén todas las facturas desperdigadas por las mesas y escritorios de la casa, sino que todos los datos de facturas y servicios están en un mismo sitio. En Rapipago online, que permite imprimir el comprobante electrónico incluso antes de que la factura llegue al domicilio, ya sea porque se perdió o porque la persona necesita abonarla con anterioridad.

Otro de los supuestos en los que esta funcionalidad de Rapipago online es de suma utilidad es cuando el usuario no se encuentra en su domicilio -está en otra parte del país, por ejemplo-. En esos casos ya no es necesario perdirle a un familiar o un amigo que vaya a la casa a recoger las facturas de servicios y las abone. Rapipago online permite ver e imprimir el comprobante desde cualquier parte del país y del mundo. Así, las personas pueden seguir al tanto de la información acerca de sus servicios.