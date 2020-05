Enterate cómo el comercio electrónico se ha transformado en tiempos de pandemia

Durante la cuarentena y el distanciamiento social impuesto, el comercio electrónico ha tenido un boom importante: así lo explican los líderes del segmento

Entre un 15% y 20% de las compras que se realizan en Chile son online y en el caso del market place la demanda tuvo un fuerte incremento.

El director general de Mercado Libre Chile, Alan Meyer, conversó sobre el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en el e-commerce, la transformación por la que está atravesando en el país trasandino, y compartió sus proyecciones para el rubro, en un nuevo capítulo de «Visión de Líderes» de Itaú.

Meyer aseguró que entre un 15% y 20% de las compras que actualmente se realizan en el país trasandino, son online y explicó que en el caso de Mercado Libre la demanda ha tenido un fuerte incremento.

«Están comprándonos, aproximadamente, el doble de las personas, y cada una de esas personas nos está comprando el doble de productos», detalló. También reveló que por el lado de la oferta también ha existido mayor actividad, ya que en los últimos 45 días, entre 2 mil y 3 mil empresas se han sumado a Mercado Libre para ofrecer sus productos.

Categorías boom del ecommerce en pandemia

Según el experto en comercio online, los rubros donde el incremento de las ventas ha sido más explosivo durante esta crisis sanitaria son supermercados, deporte y vestuario. ¿Por qué está ocurriendo esto? Según Meyer, «se están generando capacidades que a Chile le faltaban para que no sólo se venda por internet, sino que para que sea como la gente quiere».

Las compras online han tenido un boom de crecimiento durate este período de cuarentena

Dijo que durante este período se están aprendiendo muchas lecciones que en el futuro harán mucho más fácil la experiencia de las personas con comercio electrónico.

«Latinoamérica está dando un salto que probablemente nos hubiera tomado tres años en menos de dos meses», pero advirtió que aún queda mucho por mejorar la experiencia de los usuarios.

En esa línea, aconsejó a las empresas que están usando el comercio online a preocuparse de no generar expectativas que no pueden cumplir y sentenció: «Si no tengo certeza de que no puedo dar una buena experiencia, es mejor no vender. Es preferible que los clientes sepan, por ejemplo, que tardaré seis semanas en hacerles llegar un producto antes que prometerles que entregaré en una semana y hacerlo en tres».

Explicó que a pesar de que en el segundo caso el tiempo de despacho fue menor al del primero, la mejor experiencia la tuvo quien sabía exactamente las condiciones bajo las cuales estaba comprando.

Meyer también dijo que uno de los principales desafíos en Chile tiene que ver con las políticas de retorno de los productos adquiridos por internet. «Tenemos que volver a confiar y darnos cuenta de que en su gran mayoría, cuando la gente devuelve las cosas, lo hace porque no fuimos claros en comunicarles nuestra propuesta de valor», explicó Alan Meyer.

Apoyo a las pymes

Mercado Libre desarrolló una plataforma integral de capacitación para profesionalizar y potenciar a pymes de todo el país. Según su industria, sus necesidades y el estadío de su desarrollo, tanto pequeñas como medianas empresas así como emprendimientos de triple impacto, podrán realizar estas capacitaciones online para escalar sus negocios.

La compañía informó que desarrolló tres programas específicos y 100% online para que puedan recibir herramientas para continuar desarrollando su negocio.

Algunas pymes aún no han incursionado en el mundo en línea, lo que hoy puede resultar una barrera para comercializar sus productos en un contexto de aislamiento social obligatorio.

Las pequeñas y medianas empresas han sido las más beneficiadas por este crecimiento

Mercado Libre, cuyas acciones crecieron a doble dígito este año, diseñó un curso rápido para principiantes con contenidos y tutoriales que recorren todo el proceso de venta en línea para operar en la plataforma en pocos días. Los interesados pueden ingresar al curso a través del centro de vendedores y capacitarse con información desarrollada por especialistas del equipo de Mercado Libre.

Además, para quienes ya están operan en la plataforma y buscan mejorar sus ventas, Mercado Libre ofrece un ciclo de seminarios en línea. Expertos en comercio electrónico brindarán webinars en directo e interactivos que abarcan todo el ecosistema de e-commerce: Marketplace, Mercado Envíos, Mercado Libre Publicidad, Mercado Shops y Mercado Pago. Las clases serán interactivas y gratuitas, con inscripción previa. Las fechas de los webinarios se actualizarán cada 15 días.

La nueva edición del programa Emprendedores 4.0 está abierta a pequeñas y medianas empresas de todo el país, y no hace falta que vendan en Mercado Libre. Destinado a líderes de pymes, la capacitación tiene como objetivo profesionalizarlos y ofrecerles herramientas para fortalecer su negocio, obtener mayor volumen de ventas y, así, incrementar la facturación, indicó América Retail.