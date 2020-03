Si podés circular en cuarentena, estas son las opciones para poder cargar tu SUBE sin efectivo

Personal sanitario, de supermercados, y otros habilitados para poder transitar durante la cuarentena, necesitan poder recargar su SUBE, ¿cómo lograrlo?

Existen varias opciones, como a través de cuentas bancarias, billeteras digitales (como Mercado Pago, Ualá, Todo Pago-, Moni-, Pim-, Paymovil o Pago24), y la app "Carga SUBE".

Una de las posibilidades para hacer una carga de saldo sin efectivo es a través del homebanking, ya que la mayoría de las bancos lo ofrecen, o bien de alguna de las billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá, Todo Pago, Moni, Pim, Paymovil o Pago24. Las mismas cuentan con la acreditación de identidad del usuario y están vinculadas a una cuenta bancaria desde donde se toma el dinero.

Otra opción es cargar crédito mediante la aplicación Carga SUBE, que permite fondear la tarjeta que se utiliza para viajar en transporte público, acreditar el pago en el momento y ver el saldo actual.

Esta última opción tiene además una ventaja clave para esta época de restricción de movimientos: no requiere terminar el trámite de la carga acercándose a una estación de validación, como las que están ubicadas en las estaciones de subte, bancos, edificios públicos y algunas paradas del Metrobús.

La app fue lanzada hace más de un año por el Ministerio de Transporte de la Nación y desde entonces se encuentra en formato beta, es decir en una fase de pruebas. Solo está disponible para algunos celulares con Android con sistema operativo versión 4.4.1 o superior.

La forma más fácil de saber si el móvil es compatible con esta app es ingresar hasta la tienda Play Store y buscar la app Carga SUBE. En tanto, para saber qué versión de Android tiene el dispositivo hay que ir hasta configuración (el ícono con forma de tuerca) del móvil, buscar "Acerca del teléfono" y allí se verán algunas características técnicas, entre ellas, la versión de Android instalada.

La aplicación Carga SUBE, que permite cargar fondos en la tarjeta y acreditar el pago en el momento, aunque no en todos los celulares.

Algunas de las marcas y modelos de celulares que cuentan con esa tecnología y aceptan la carga de la SUBE son: LG Optimus G, Flex2, G2 mini, G3, G3 Beat, G4, G4 Beat, G4 Stylus, G5, G5SE, G6, G7, V20, Nexus, H870AR, H850AR, H840AR, H791, 735AR, H815AR, D625 y D855AR; Motorola G6 Plus, G5 Plus, G5S Plus, X4, X XT, Z, Z Play y Z2 Play; Samsung Galaxy S3, A5, A7, S7, S8, S8 Plus, S8+, S9, S9 SM, J5, Note 8, Note 9, A8, A6 y J5 2016; Sony XPERIA, L, Z1, Z2, Z3, Z5, M2, X, XA, XA1, L1 y Premium; Nokia 6.1; Tinno V3941; OnePlus 3, 3T y 5.

No se puede usar esta app en los celulares iPhone y tampoco es posible utilizarlo en los Android que no cuenten con tecnología NFC.

En esos casos solo se puede acreditar el saldo en las ya mencionadas terminales automáticas que existen en distintos puntos como las estaciones de subte y otros lugares. Para saber cuál es la más cercana basta con ingresar la búsqueda "Terminales automáticas SUBE" en Google Maps. Otra opción para hacer esto es usar el dispositivo que se lanzó hace unos meses y que se llama Conexión Móvil SUBE.

La app Carga SUBE permite acreditar el saldo con el celular siempre y cuando el teléfono cuente con tecnología NFC.

Cómo usar la app Carga SUBE paso a paso

-Descargar la app "Carga SUBE" desde Play Store (no confundir con "Sube", que permite tener información referente a la SUBE pero no sirve para cargar saldo)

-Abrir la app y elegir la opción Cargar SUBE

-Elegir el método de pago y el saldo que se quiere cargar a la tarjeta. Luego hay que confirmar la operación.

-Una vez hecha la carga hay que presionar la opción que dice "Acreditar con carga SUBE" y luego apoyar la tarjeta SUBE en la parte superior trasera del móvil, a la altura donde está la cámara. De ese modo se acreditará la carga. Se pueden acreditar hasta 10 cargas por día en distintas tarjetas SUBE.

Cómo cargar la tarjeta con una billetera virtual

Una vez descargada la app de Mercado Pago o cualquier otra billetera electrónica, se debe ingresar a la opción "Cargar SUBE" en la aplicación. Luego hay que colocar el número de la tarjeta por única vez.

Posteriormente se selecciona el monto a cargar (entre $50 a $500) y el medio de pago (puede ser tarjeta de débito, crédito o el mismo saldo de la billetera digital). Cabe aclarar que la operación no tiene ningún costo extra.

Por último, se debe hacer click en "Acreditar con carga SUBE" y acercar la tarjeta al teléfono si tiene la tecnología NFC.

Para poder acreditar la carga hay que tener la opción NFC habilitada.

De acuerdo con cifras oficiales, la tarjeta SUBE (Servicio Único de Boleto Electrónico) es utilizada por cerca de 14 millones de personas, que realizan alrededor de 16 millones de viajes a diario en 39 ciudades de todo el país.

Además de estar disponible en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), puede ser utilizada en buses de Junín, Mar del Plata, Villa Gesell, Partido de La Costa, Pinamar, Necochea, Bahía Blanca, Resistencia, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Grande, Ushuaia, Formosa, Paraná, Santa Fe y San Salvador de Jujuy, entre otras.

Si bien el aislamiento dispuesto por el gobierno limitará al extremo esos viajes, con estas herramientas aquellos que sí deban viajar podrán reducir el uso de efectivo y el traslado hasta una terminal automática, indicó Infobae.