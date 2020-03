Esta app te dice si te cruzaste a alguien infectado con coronavirus

Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio, Safe Path permite que los agentes de salud tengan un mejor control de la población y las zonas riesgosas

En plena época de pandemia y cuarentena comienzan a aparecer nuevas herramientas digitales que buscan generar conciencia y prevenir el contagio del COVID-19.

En este contexto, estudiantes del MIT y Harvard anunciaron el lanzamiento de Safe Paths, una herramienta móvil que permite compartir información y que le avisa a los usuarios si transitaron por algún lugar donde hubo alguien infectado por coronavirus. Este desarrollo fue colaborativo y también participaron ingenieros de Facebook y Uber.

Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio y seguir en tiempo real el movimiento de las personas, Safe Path permite que los agentes de salud tengan un mejor control de la población y las zonas que pueden ser peligrosas.

Esta información está encriptada y se comparte de forma automática con el resto de la comunidad. Además, es completamente gratuita.

En Corea del Sur, implementaron despejar las "zonas de alto contagio" las que personas con coronavirus visitaron. Por esta razón, el equipo de MIT y Harvard buscan fomentar su uso para hacer una diferencia. La aplicación sólo nos alertará dónde está potencialmente el virus, no a dónde irá.

Caso local

En poco menos de una semana, un grupo de 15 emprendedores tecnológicos autoconvocados trazaron un plan de acción para presentar una aplicación de diagnóstico y seguimiento en tiempo real que busca ayudar a reducir los contagios de coronavirus en la Argentina.

CoTrack cruza información GPS del teléfono móvil con la de otras personas que hayan sido contagiadas (previa corroboración y certificación de entes gubernamentales). La aplicación registra localmente en el dispositivo móvil de cada usuario los lugares y momentos por donde circula y busca coincidencias con personas que hayan sido diagnosticadas con covid-19. De haber un match, alerta y recomienda acciones a seguir.

La aplicación, 100% colaborativa y de código abierto, utiliza la ubicación para cruzar información de lugares y trayectos en donde haya estado el usuario con las ubicaciones aproximadas de otras personas contagiadas de los últimos 14 días. Las coordenadas y horarios de localización se guardan en el celular de manera encriptada. No hay ningún tipo de identificación con la cual se relacione al usuario o a su dispositivo móvil con los datos de ubicación, reportó Infotechnology.

En caso de contraer coronavirus, si el usuario ya tiene la app, puede compartir sus datos a la comunidad para que, automáticamente, otras personas sean notificadas que deben tomar medidas, al tiempo que el Ministerio de Salud o el área pertinente puedan subir la información a la aplicación con el mismo fin.

CoTrack permite detectar zonas de riesgo de contacto y, también, mediante un sistema de autoevaluación, mantener un registro de sintomatología con información oficial sobre cómo actuar en cada caso.

Los desarrolladores esperan poder lanzar la aplicación en breve. "Habrá varias versiones que saldrán momento a momento. No queremos esperar a tener algo perfecto porque no lanzaríamos más y esto es urgente", sostiene Maiztegui, y recalca que, en el proyecto, que no tiene fines de lucro, participan voluntarios de Colombia, Estados Unidos y Argentina.

"Nos preguntamos qué podíamos hacer y vimos cómo lo estaban manejando en Corea del Sur. Con Nicolás empezamos a ponernos en contacto a con conocidos y a buscar apoyo a través de las redes", compartió Joel Chornik, cofundador de Latincloud, que el 10 de marzo, había tuiteado: "Estoy armando un Happn para el coronavirus. A mayor información para todos, más lento se va a propagar y menos vamos a saturar los centros de salud. Eso salva vidas. Necesito gente con ganas de ayudar en react-native, desarrollo web, contenidos, todo. Ayudame con RT y DM".

Desde su cuenta de Twitter (@Co_track) recibieron apoyo de médicos, científicos, abogados, programadores, diseñadores y otros profesionales. En estos días, los emprendedores estuvieron llevando adelante reuniones tanto con diversos equipos del gobierno argentino como con desarrolladores de Israel, España y Brasil.