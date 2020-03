Sin llamadas telefónicas y recreos de 5 minutos: la exigente agenda diaria de Elon Musk

El millonario, CEO de Tesla y SpaceX, duerme solamente 6 horas por la noche a pesar de trabajar entre 85 y 100 horas a la semana

Elon Musk es un hombre ocupado. El CEO de Tesla y SpaceX pasa normalmente una semana laboral entera en cada una de sus 2 compañías, dedicando solo 5 minutos a comer y evitando contestar llamadas telefónicas por el bien de la productividad.

Por lo tanto, no es sorprendente que su agenda diaria esté bastante llena. Musk comienza su día muy temprano, levantándose aproximadamente a las 7 a.m. En Reddit comentó que suele dormir "una media de 6 horas".

Habitualmente se salta el desayuno. Algunas veces, saca tiempo suficiente para tomarse un café rápido y una tortilla. Una cosa para la que siempre tiene tiempo, es para ducharse. Una vez en Reddit aseguró que este momento tiene un impacto más positivo en su rutina que sus otros hábitos diarios.

Una vez despierto, Musk comienza con un vertiginoso horario que divide su tiempo en espacios temporales de 5 minutos. Según estima Business Insider a partir de entrevistas, el empresario trabaja de 85 a 100 horas a la semana, y estima que el 80% de su tiempo en el trabajo lo dedica a ingeniería y diseño.

Para él, no hay 2 días iguales. Pasa los lunes y viernes en SpaceX en Los Ángeles. Los martes, miércoles y jueves, se dirige al Área de la Bahía para trabajar en Tesla. Quartz estima que pasa una media de 42 horas a la semana en Tesla y 40 horas en SpaceX. También le dedica aproximadamente medio día a la organización sin ánimo de lucro de inteligencia artificial OpenAI.

Los fines de semana, son más bien un 50-50. Los domingos los suelen pasar viajando o en su mansión de Bel Air. El sábado, se lo dedica a SpaceX o pasando tiempo con sus 5 hijos pequeños. En 2013, afirmó: "Lo que me pasa, es que estoy con ellos con ellos y sigo revisando el correo electrónico. Puedo dedicarles tiempo y trabajar a la vez... Si no fuera capaz de esto, no podría desempeñar mi trabajo".

La multitarea es una parte crucial de la estrategia del empresario. A menudo trabaja a través de su teléfono mientras asiste a reuniones. Para mantener la productividad, renuncia a contestar la mayoría de las llamadas telefónicas, utilizando el correo electrónico y mensajes de texto. También prefiere usar una dirección de correo que no lleve su nombre para evitar que la gente envíe spam a su bandeja de entrada.

No dedica mucho tiempo a comer. Generalmente lo hace durante alguna reunión, y se las arregla para que sea en solo 5 minutos. Obtiene la mayor parte de calorías necesarias a última hora del día. "Las cenas de negocios son donde más como", contó a AutoBild y lo que más le gusta es la Coca-Cola light, si bien Musk afirmó a AutoBild que había optado por reducir el consumo de refrescos. Por su parte, CBS ya había informado con anterioridad sobre la preferencia del magnate por la comida francesa, la barbacoa y el whisky.

Para mantenerse en forma, suele ir al gimnasio una o dos veces por semana. A pesar de su ajetreada vida, también saca tiempo para leer. Algunos de sus títulos favoritos son "El señor de los anillos", biografías de hombres innovadores como Benjamin Franklin o Albert Einstein, y un libro de historia titulado "Twelve against the gods".

Entre las legendarias fiestas que ha celebrado el empresario se incluye una de cumpleaños en un castillo inglés en la que organizó un juego del escondite a lo grande. También contrató a un lanzador de cuchillos para que explotara globos que se colocaba entre las piernas.

Suele irse a la cama alrededor de la 1 a.m. No es de extrañar que se vaya a dormir a esta hora un hombre que está intentando enviar humanos a Marte.