Tu parlante inteligente te espía: descubren que Siri, Alexa, Google Home y Cortana se habilitan 19 veces al día sin que lo sepas

Un estudio de una universidad estadounidense asegura que estos dispositivos se pueden activar y grabar conversaciones sin que el usuario le dé permiso

Amazon, Google, Apple y Microsoft saben mucho sobre los usuarios por las búsquedas que realizan en Internet y los datos que comparten en sus aplicaciones o dispositivos, pero también porque registran tus conversaciones con los asistentes digitales Alexa, Siri, Google Home y Cortana.

Cada uno de estos parlantes tiene palabras claves con las que se activan y se interactúa, pero en muchas ocasiones habilitan igualmente sin el el permiso de los usuarios. Y lo pueden hacer hasta 19 veces al día según un nuevo estudio de la Universidad de Northeastern, en Boston, Estados Unidos.

Cada uno de ellos responden a palabras aleatorias diferentes —es decir, no todos se confunden igual— y la media de activaciones por día está entre 1,5 y 19 veces, según el estudio. De estas, el máximo de conversación grabada ha sido de 43 segundos y el mínimo de 6 segundos, señala Business Insider.

El equipo de investigación de la Universidad de Northeastern (Massachusetts, Estados Unidos) ha puesto a prueba 7 altavoces inteligentes: Google Home Mini y Apple HomePod de primera generación, Harman Kardon Invoke de Microsoft, y 2 pares de Amazon Echo Dot de segunda generación y Amazon Echo Dot de tercera generación.

Para ello, utilizaron varias de tus series favoritas de Netflix con suficientes diálogos como para exponer a los altavoces inteligentes a un estudio en el que se simulasen conversaciones cotidianas. En total, 125 horas de diálogos de Anatomía de Grey, The Office, Dear White People, Big Bang Theory o Narcos, entre otros.

Para detectar cuando estos se activan y empiezan a escuchar y grabar conversaciones, utilizaban una cámara para detectar si se iluminaban al activarse, el tráfico de red para ver si enviaban datos a la nube y grabaciones reportadas de los altavoces a la nube si estaban disponibles.

De estos, los que peores resultados obtuvieron fueron el HomePod de Apple y Cortana de Microsoft, seguidos de Echo Dot series 2, Google Home Mini y Echo Dot series 3 —aunque no especifican la frecuencia de activación exacta para cada uno de estos que se encuentra entre 1,5 y 19 veces en 24 horas.

Sin embargo, aunque Siri fuese la que más veces se activaba, sólo solía escuchar 6 segundos de conversación, al igual que el Echo Dot de 3ª generación. Pero Cortana y el Echo Dot de 2ª generación, escuchaban entre 20 y 43 segundos. Y, aunque algunas de las palabras que confundían pueden ser bastante obvias —es decir, que hasta tú mismo podrías confundirlas— otras son muy poco comunes y no coinciden en nada, informa Business Insider.

Por ejemplo, Siri se activaban cuando algunas palabras empezaban con "s" o tenían la sílaba "ri" como "Hey, sorry" o "I see" —"Hey, lo siento" o "Veo" en su traducción al castellano. Y eso es evidente. Pero también identificaba sus palabras de activación cuando decían "Faith’s funeral" ("El funeral de Faith"), que no tenía nada que ver. O Cortana activándose cuando decían "Colorado" o Alexa con "Kevin’s car" y "congresswoman" ("el coche de Kevin" y "congresista").

Evidentemente, el estudio se realizó con programas de habla inglesa, pero que los altavoces inteligentes se confundan con cualquier palabra que no sea su llamada de atención, puede pasar en cualquier idioma. Eso sí, el estudio no ratifica que las conversaciones se graben siempre que se activen los altavoces, aunque sí una gran parte de ellas.