Estalla en España la guerra de las apps de escaneo alimentario

En los últimos tiempos han proliferado las aplicaciones que permiten a los consumidores realizar compras más saludables. Cuál es la polémica

Alimenthia asegura que apps como Yuka, la aplicación francesa que llegó al mercado español el pasado verano, "hunden al consumidor en el caos" y sostiene que no se sustenta sobre bases científicas.

En los últimos tiempos han proliferado las aplicaciones que permiten a los consumidores realizar compras más saludables. Es el caso de Yuka, la app francesa que llegó al mercado español el pasado verano, o Alimenthia, que apareció a finales de 2019 y que ayuda a realizar la compra a personas con intolerancias. Pues bien, la guerra parece que se ha declarado entre ambas o, al menos, por parte de la última.

En concreto, en un comunicado, Alimenthia, alerta a los consumidores sobre el uso de algunas apps de escaneo de alimentos ya que, según la empresa, muchas de ellas "no se sustentan sobre bases científicas". "El principal problema se encuentra en la calidad de la base de datos que utiliza la mayoría de estas apps de escaneo y en la información que transmiten al usuario", explican Quim Sanchez y Felix Ribera, fundadores de esta iniciativa.

Te puede interesar Líder en ventas: este producto de Apple ya genera más ganancias que YPF, Mercado Libre y Galicia juntos

En este sentido, ponen de ejemplo a Yuka y explican así estas afirmaciones: "Dice contar con 10 millones de usuarios, puntúa los productos de 0 a 100 calificándolos como buenos (verde), mediocres (naranja) y malos (rojo). Para otorgar dicha puntuación se basan en el 60% en la calidad nutricional, en el 30% en la presencia de aditivos y en el 10% en el origen ecológico del producto. El problema está en que estos criterios no se sustentan en estudios científicos, son totalmente subjetivos y basados en lo que un equipo de personas ha creído oportuno", aseguran desde Alimenthia.

Desde esta firma aluden también al asunto de puntuar si el producto es ecológico o no, "algo que tiene mayor impacto en el medio ambiente y la sostenibilidad que en la propia salud", precisa. "Un producto puede ser ecológico y nutricionalmente no considerarse saludable, y ahí es donde se puede empezar a generar la confusión en los consumidores. De manera que el consumidor que no dispone de la formación ni de la información necesaria, ya está sumido en el caos", aseguran.

"Para empezar -aclaran desde Alimenthia- hay que diferenciar en cuanto a términos nutricionales: no es lo mismo procesado, bajo en calorías o azúcares, light, sin gluten y un largo etcétera. Partiendo de esta base, un mismo producto puede ser beneficioso para una persona y perjudicial para otra, sin entrar en las que padecen alergias o intolerancias alimentarias o quieren seguir alguna dieta", puntualizan.

Te puede interesar Startup argentina desafía a Mercado Libre y a los súper: vende alimentos 4.0 online más baratos y llegan en el día

"El problema está en que el consumidor, por lo general, tiene un lío monumental en cuanto a conceptos nutricionales y recibe mensajes contradictorios", aseguran desde Alimenthia

"El funcionamiento de estas apps es muy sencillo: acercar el móvil al código de barras de un producto es suficiente para conocer la calidad nutricional de un alimento. Pueden ser muy útiles a la hora de elaborar un menú saludable o adaptado a las propias necesidades alimentarias, aunque el problema está en que el consumidor, por lo general, tiene un lío monumental en cuanto a conceptos nutricionales y recibe mensajes contradictorios de publicistas, fabricantes y también de dichas apps", recalcan desde Alimenthia.

"La preocupación por lo que comemos y por llevar un estilo de vida saludable ha propiciado la proliferación de estas apps y en manos del usuario está informarse y saber elegir la que le puede ser de ayuda. Para Alimenthia, primero es fundamental conocer el perfil y necesidades alimenticias de cada uno. Después, elegir una app que responda a criterios científicos y objetivos", concluye esta firma.