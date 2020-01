¿Crear vida es posible?: Samsung muestra su "humano artificial" dotado de emociones y sentimientos

Entre el 7 y el 10 de enero se realizará una nueva edición de la CES, la principal feria tecnológica del mundo que se organiza todos los años en Las Vegas. Y las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial serán una de las vedettes del evento.

En efecto, Samsung anunció que mostrará en esta cita una especie de robot bajo el nombre de Neon, el cual también se ha dado a conocer como un ser humano artificial.

La estrategia de la compañía ha sido dar pocos detalles para crear mayor expectativa sobre el tema. Sin embargo, nos ha dejado saber que Neon es un proyecto totalmente separado de Bixby, el asistente virtual de la compañía. Incluso, a través de un tuit publicado en la cuenta oficial de Neon, se destaca que se trata de algo nunca antes visto.

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife