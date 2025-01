La ex AFIP mantiene los controles sobre las cuentas de los usuarios. Sin embargo, hay una alternativa para no ser monitoreado al enviar o recibir plata

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exige que las entidades financieras envíen los datos de sus usuarios cuando éstos superan ciertos límites, por ejemplo, en las transferencias, una de las maneras en que los argentinos mandan o reciben dinero.

En la actualidad, la ex AFIP establece que, si se supera el último margen definido tras la reciente actualización, estas operaciones, ya sea a través de bancos o billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Naranja X, entre otras, deben ser informadas obligatoriamente.

Esto también aplica, por ejemplo, para los saldos: si el último día hábil del mes el monto supera el "techo", se debe reportar.

Esto, de cierta manera, genera un "límite" que, aunque no esté directamente impuesto, sí lo está de manera indirecta, ya que, aunque sean medidas para garantizar que se cumplan las obligaciones fiscales y combatir el lavado de dinero, las personas tienen sus datos "bajo la lupa" del organismo.

Por supuesto, esto lleva a muchos a buscar opciones para evitar este monitoreo y poder transferir dinero entre cuentas, ya sea a terceros o entre propias, sin estos "inconvenientes".

ARCA, ex AFIP: la billetera virtual sin límites que no puede controlar en 2025

Una alternativa que permite esto es PayPal, el gigante de los pagos digitales a nivel mundial.

Con sede en Estados Unidos, permite enviar, recibir y mantener fondos en diferentes monedas, además de comprar en línea en plataformas de e-commerce como Amazon, por mencionar algunas de las transacciones financieras que se pueden realizar.

Es precisamente por su ubicación que puede estar lejos de la supervisión de ARCA: al estar radicada en el exterior y no contar con un convenio de intercambio de información con Argentina, la ex AFIP no puede monitorear los fondos depositados en esta plataforma.

Esto brinda a los usuarios la tranquilidad de que sus cuentas y movimientos no estarán bajo la mirada del organismo tributario.

Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta: al hacer una transferencia desde PayPal hacia un banco o billetera local, este movimiento sí podría ser detectado por ARCA, ya que el organismo tiene acceso a dicho registro.

Por ello, en este caso, es recomendable no exceder los límites permitidos y contar con justificativos para los fondos que se poseen o transfieren entre cuentas, con el fin de evitar problemas con la ex AFIP.