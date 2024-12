Malla, bronceador y billetera digital. Los argentinos que crucen al Uruguay en las vacaciones tendrán otra cosa que llevar en la valija durante este verano.

Según reveló en exclusiva iProUP, el QR argentino podrá ser utilizado en el país vecino, pero una billetera puede anticiparse al resto.

QR Mercosur: el proyecto de COELSA

El proyecto de COELSA, la empresa que administra las cuentas y transferencias de bancos y fintech en Argentina, es llevar el QR interoperable a todo el Mercosur. Para ello, firmó acuerdos con sus homólogas en los países miembro del bloque. Así, cualquier billetera del país podría subirse al sistema.

"Hubo una reunión esta semana entre los bancos centrales de la región. Hay ajustes pendientes en algunos países", advierte a iProUP un directivo que mantuvo su nombre bajo reserva.

Según confirmó iProUP, la billetera argentina que más avanzó es MODO. "Exploramos la funcionalidad, pero ahora tenemos otras prioridades", confirman a iProUP fuentes cercanas a la billetera de los bancos.

De hecho, iProUP confirmó que la billetera de los bancos colaboró con la nación oriental y transfirió su know-how tecnológico para la conformación de TOKE, el sistema de QR interoperable uruguayo, una plataforma de pagos similar al sistema Transferencias 3.0 argentino y que le insumió unos u$s2 millones.

Al igual que MODO, esa compañía se conformó por cuatro entidades, de las cuales Santander y BBVA también estuvieron en la génesis de la billetera argentina. Además, TOKE podrá ser utilizado tanto desde una aplicación específica como el home banking de cada banco.

El proyecto de COELSA

Las versiones apuntaban a que los usuarios de MODO podrían abonar con estos códigos durante el verano en Punta del Este, pero desde la app aseguran que "sería muy ambicioso" llegar a esa fecha.

"Todavía resta lo que hay detrás de todo eso. Faltan los acuerdos técnicos y comerciales entre las cámaras compensadoras y los bancos", revelan, además de que esperan ser la primera en lanzar la funcionalidad.

QR Mercosur: el plan de Mercado Pago

"Mercado Pago ya prendió el QR en Uruguay. En Punta del Este, por ejemplo, ya están aceptando cobros con billetera argentina", asegura un importante ejecutivo a iProUP.

Ante la consulta de este medio, en el unicornio no lo confirman ni desmienten, ya que no hablan de "productos no lanzados". En efecto, según recrean las fuentes, el sistema no está plenamente operativo sino en modo de prueba piloto.

El proyecto de Mercado Pago

Los pagos con QR en el país vecino se podrán realizar con tarjeta y con fondos en cuenta. Estos últimos estarán atados al dólar tarjeta, que a partir del 23 de diciembre contará con 30% de recargo por anticipo de Ganancias (hasta entonces, rige otro 30% de impuesto PAIS), pese a que el unicornio ofrece compraventa de Dólar MEP que permitiría evitar el extra.

Para los pagos con saldo, la compañía "usará un sistema de compensaciones propio con sus cuentas en Argentina y el exterior". Se estima que el unicornio moverá fondos entre filiales del Citi, que le provee conexión con el sistema financiero en los países donde opera.

De hecho, la entidad neoyorquina viró su negocio hacia las fintech de la región, donde fue vendiendo su banca minorista en Chile, Argentina (al Santander), Brasil (Itaú) y recientemente en México (Banamex).