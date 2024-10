Mastercard anunció una serie de promociones para pagos sin contacto con Google Pay o Apple Pay, ya sea desde el teléfono o reloj inteligente, usando la tecnología NFC.

Por lo tanto, aplican todas las tarjetas de la marca que puedan configurarse en estas aplicaciones y abonar apoyando el celular o smartwatch directamente sobre el terminal de cobro.

Mastercard: promociones con Google Pay y Apple Pay

La promo más interesante de todas es la posibilidad de abonar con Google Pay o Apple Pay en cualquier comercio del país los días viernes con 30% de descuento, con un tope de $8.000 por semana.

Por su parte, usando estas billeteras se obtendrá 20% al abonar los martes en McDonald's con límite de $2.500 diario.

Además, en las sucursales de Farmacity, Simplicity, Get The Look y The Food Market, se puede ahorrar 35% (tope de $2.000) comprando los miércoles con NFC.

Los lunes, Mastercard ofrece 25% en Carrefour Express pagando con NFC y con tope de $1.500.

Puntualmente este fin de semana largo, Carrefour anuncia ofertas entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre, en el marco de la celebración de su cumpleaños número 42, que los usuarios de Mastercard también podrán aprovechar.

La cadena de retail ofrecerá 18 cuotas sin interés en seleccionados de aires acondicionados, pagando con Visa y Mastercard del BBVA y del Banco Nación en Híper, Market y también el sitio eCommerce. Además, habrá 2x1 en más 400 productos y en pequeños electrodomésticos seleccionados de distintas marcas y combinables entre sí.

Mastercard: promociones con tarjetas contactless

Sin embargo, quienes tengan tarjetas contactless, pero no puedan configurarla en esas aplicaciones, también tienen descuentos por pagos sin contacto apoyando el plástico sobre el terminal de cobro.

Por ejemplo, los martes se puede ahorrar 30% pagando con Mercado Pago en La Anónima Grido, El Club de la Milanesa, Rapanui, New Garden y otros comercios. Los topes son de $5.000 para débito y $4.000 para prepaga y crédito.

También en esa billetera se puede obtener un 25% off en Mercado Pago Delivery los jueves y viernes, con topes diarios de $4.000 para débito y $2.500 para el resto de plásticos.

En tanto, los viernes se puede acceder a 50% off en Open25 con límite semanal de $4.500 con la de débito. En cambio, con crédito y prepago el descuento es de 30% y el tope de $3.500 semanal.

Y el último lunes del mes se puede ahorrar hasta 15% abonando con Mastercard Débito en la app de YPF (límite $2.500). Y 10% (hasta $2.000) con crédito y prepago.