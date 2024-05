Mientras Mercado Pago y los bancos lanzan una batalla por el QR Tarjeta, MODO acaba de anunciar una novedad que suma otro capítulo al conflictó o y lleva hacia "el futuro" la discusión por los pagos electrónicos en la Argentina.

MODO: cuál es su nueva función de pagos

Este lunes, MODO activó en la aplicación la posibilidad de realizar pagos contactless, que permiten abonar apoyando el celular sobre un dispositivo de cobro, en reemplazo de una tarjeta, lo que supone el futuro de los medios de pago en la Argentina. El despliegue se hará de manera progresiva, para ir solucionando posibles errores.

Según supo iProUP en exclusiva, esta nueva funcionalidad se está "liberando de a poco", ya que está en modo de pruebas. Así, MODO se anticipa a Mercado Pago, que está probando la funcionalidad en Brasil tal como adelantó iProUP. Además, que Samsung traerá Samsung Pay en la primera mitad de 2024 y que un jugador chino lo imite en el segundo semestre.

El funcionamiento es similar al de Google Billetera y Apple Pay. Pero sólo funcionará en teléfonos Android que posean chip NFC, por lo que no todos los celulares podrán activarla. Así, MODO unifica en una app una funcionalidad que algunas entidades habían sumado a sus apps por cuenta propia:

BBVA

Galicia

Nubi

Santander

Pero al funcionar como reemplazo de la tarjeta, la aplicación permite evitar el QR y aplicar las condiciones ya existentes, ya sea en las terminales de los dos adquirientes Payway y Fiserv (Posnet, Clover), como en los de las fintech Mercado Pago Point, Ualá Bis o los sistemas bancarios Nave (Galicia) o Getnet (Santander).

Humberto Panighini, Head de Medios de Pago de Santander Argentina, afirma a iProUP que "lo bueno de esta tecnología es que permite al cliente salir sin su billetera y realizar pagos de forma segura, ágil y sencilla. Algunas de las ventajas del proceso son el menor tiempo de pago, menor interacción y puede ser utilizado tanto dentro como fuera del país". Un plus con respecto a los QR.

MODO activó la funcionalidad contactless para algunos de sus usuarios

Por su parte, Pedro Piñeiroa, Gerente de Medios de Pago en Galicia, comenta a iProUP que Galicia lleva más de de tres años impulsando esta nueva modalidad.

"Entendemos que las nuevas tecnologías de pago son un proceso que lleva tiempo, pero indudablemente la adopción crece día a día tanto de los clientes como comercios que aceptan cobrar de esta forma. El trabajo constante de educación desde ambos lados del mostrador es fundamental para ello", resalta Piñeiroa.

Según el directivo, los comercios no aceptaban pagos con NFC aunque tenían terminales compatibles, hoy "entienden que apoyar un celular es como apoyar una tarjeta y lo permiten con normalidad".

Pagos contacless: cuáles son sus beneficios

La tecnología contactless, a diferencia del chip y la banda magnética, ofrece a las tarjetas una mayor seguridad contra la clonación de plásticos. Pero también en aplicaciones para celulares gracias a la "tokenización" de los datos de estas credenciales.

Panighini asegura que esto cumple un "rol fundamental en los pagos NFC", ya que "mejora la seguridad al reemplazar los datos sensibles de las tarjetas por tokens".

Frente a una intercepción o vulneración de la información sensible concerniente a plásticos (como número, CVV o fecha de vencimiento), estas no pueden ser reutilizadas o desencriptadas en su versión digital, lo que evita cualquier uso no autorizado.

"Por otra parte, permite al cliente final administrar remotamente sus credenciales en múltiples billeteras y dispositivos. Por ejemplo, en caso de pérdida del dispositivo, las puede desvincular", enfatiza el responsable de Santander.

Esto permite una mayor usabilidad. Martín Malievac, director de Investigación y Desarrollo de Napse, afirma a iProUP que los pagos NFC ofrecen mayor "conveniencia" al permitir "transacciones rápidas y simples que agilizan el proceso de compra. Su velocidad supera a los métodos tradicionales, eliminando la necesidad de insertar o deslizar tarjetas o ingresar un PIN".

Según el ejecutivo, si bien son más seguros los pagos NFC, "persisten riesgos potenciales como la suplantación de identidad, a través de la cual los delincuentes interceptan señales y atacan sistemas vulnerables para acceder a datos confidenciales".

De todas formas, el responsable de Galicia advierte que, en cada pago, "se genera un criptograma asociado a esa tarjeta y al dispositivo que esté realizando el pago, por lo cual si un estafador se hiciera de ese token no le serviría de nada".