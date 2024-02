Entre los inversores que buscan alternativas para destinar sus pesos y escaparle a la pérdida de valor del peso, los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR) se transformaron en opción sólida para los que apuestan por la diversificación al dolarizar la cartera con empresas que cotizan en el exterior y en sencillos pasos.

Estos populares "papeles" son activos que cotizan en la plaza doméstica y es el vehículo que se diseñó en el mercado argentino para representar acciones con cotización en las bolsas de otros países. .

Los certificados los emiten generalmente bancos, en este caso el Comafi, y tienen un ratio de conversión, que no es ni más ni menos que la cantidad de Cedears que representarán una acción que cotiza en el exterior, como por ejemplo Apple, Mercado Libre, Netflix o Toyota.

Cuáles fueron los CEDEAR más elegidos por los argentinos en el inicio del año

El "Top Ten" de los CEDEAR favoritos de los argentinos en enero fue encabezado por Coca Cola (KO). El segundo escalón del podio quedó en poder de Apple (AAPL), mientras que la medalla de bronce fue para Tesla (TSLA), que además fue la única firma del ranking que terminó el mes con cifras en rojo para su versión en pesos.

Las restantes compañías que conforman las diez más escogidas por los ahorristas locales son Vista Energy SAB de CV (VIST, Nvidia Corp. (NVDA), Mercadolibre Inc. (MELI), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), Alphabet Inc. (GOOGL), Microsoft Corp. (MSFT), Walmart Inc. (WMT).

Estos fueron sus rendimientos, calculado tomando como referencia la cotización en pesos de cierre del 31/12/23 y la de cierre del 31/01/24 para el plazo de liquidación de 48 hs:

El Top Ten de CEDEAR de enero (Banco Galicia)

CEDEAR: cuáles son las ventajas para invertir

Invertir en Certificados de Depósito Argentinos tiene varias ventajas. Aquí están las más destacadas de estos instrumentos recomendados por expertos consultados por iProUP para usuarios con experiencia y tolerancia al riesgo:

Reducción del riesgo local: al invertir en CEDEAR, te expones menos al riesgo y la volatilidad del mercado argentino, ya que representan acciones o ETF de mercados extranjeros generalmente más estables y desarrollados. Esto puede ayudar a diversificar y reducir el riesgo de tu cartera

al invertir en CEDEAR, te expones menos al riesgo y la volatilidad del mercado argentino, ya que representan acciones o ETF de mercados extranjeros generalmente más estables y desarrollados. Esto puede ayudar a diversificar y reducir el riesgo de tu cartera Protección contra la devaluación : se compran en pesos argentinos pero representan activos que cotizan en dólares u otras monedas extranjeras. Esto significa que, si el tipo de cambio del dólar sube, el valor de tus CEDEAR en pesos también aumentará, lo que puede ayudar a proteger tus ahorros contra la devaluación de la moneda local

: se compran en pesos argentinos pero representan activos que cotizan en dólares u otras monedas extranjeras. Posibilidad de recibir dividendos : algunas de las empresas subyacentes a los CEDEARs pagan dividendos periódicamente. Esto te brinda la oportunidad de recibir ingresos adicionales en dólares, lo que puede aumentar tu rentabilidad

: algunas de las empresas subyacentes a los CEDEARs pagan dividendos periódicamente. Esto te brinda la oportunidad de recibir ingresos adicionales en dólares, lo que puede aumentar tu rentabilidad Acceso a mercados internacionales: invertir en CEDEARs te permite diversificar tu cartera y acceder a mercados internacionales sin necesidad de tener una cuenta en el extranjero. Esto facilita la inversión en acciones de empresas extranjeras sin enfrentar las barreras y los costos asociados con la apertura de cuentas en el extranjero

Además los especialistas indagados por iProUP ponderan la importancia de armar un portafolio diversificado para minimizar riesgos.

En ese sentido, señalan que es clave escoger firmas que cuenten con liquidez en el mercado en caso de tener que vender el título.

"La cautela es lo que debe primar al incorporar esta clase de activos" subrayan desde TSA Bursátil y valoran a la diversificación como la única estrategia para atenuar peligros.

CEDEAR: el importante cambio que impactó en enero

Los tenedores de Cedears experimentaron importantes cambios en las cotizaciones y cantidades de tenencias en sus carteras. Ocurre que el Banco Comafi, uno de los principales emisores de los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), anunció la modificación de los ratios de conversión de 30 programas de Cedears.

Con esta medida, lo que se busca es que la ficha mínima de entrada sea razonable (más económica) tras la devaluación y el shock inflacionario. Por lo que el objetivo es que sea más baja la barrera de ingreso al mercado de Cedears con un precio menor de los certificados y así lograr que más inversores se puedan hacer con el instrumento.

La consecuencia de esto es matemática. Al duplicarse la cantidad de Cedears, el precio baja a la mitad en este caso o a la proporción que corresponda para cada certificado. Este es el cambio que experimentarán los inversores entre mañana y el viernes próximo.

Estas modificaciones, explicó Salvador Vitelli, de Romano Group, se realizan normalmente para poder hacerlos más alcanzables a los Cedears, mediante la baja del precio, aunque a una proporción menor. "Cuando hay mucha inflación o depreciación de la moneda, ya que es un instrumento vinculado al CCL, se vuelven bastante onerosos. Con esta medida lo que se hace es aumentar el ratio, que es similar a hacer un split en el mercado norteamericano", dijo.

El analista financiero destacó que "esto no afecta en absoluto al que ya tenga una tenencia de Cedears, porque lo que disminuye el precio va a a aumentar la cantidad. Si aumenta el ratio por dos (la cantidad de certificados que conforman la paridad de una acción norteamericana) el precio se va a dividir por dos. Es matemática".

En la misma línea, la firma Adcap Grupo Financiero explicó: "Los ratios de conversión de un Cedears son un factor que nos indica cuántos Cedears locales constituyen una acción original de afuera. Por ejemplo: en Apple el ratio de conversión es de 10 a 1. Esto significa que 10 Cedears locales equivalen a 1 acción de AAPL. Esto significa que este miércoles tus Cedears van a caer, pero el viernes van a aumentar la tenencia".