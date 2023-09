Mercado Pago vs. Banco Central K: una pelea que se profundiza y deja cuatro millones de heridos (y a vos también)

La billetera digital más usada y la autoridad monetaria están en su momento más tenso tras una regulación que el unicornio cree hecha a pedido de la banca

El Banco Central (BCRA) y Mercado Pago hoy están en las dos orillas de una "grieta" por el dinero digital. Una tensión que se originó ni bien Miguel Pesce se puso al frente de la entidad monetaria y comenzó a circunscribir el negocio de las fintech.

Este año no fue la excepción: el BCRA lanzó normativas que entre las fintech se interpretaron como fruto del lobby de las entidades financieras tradicionales:

Prohibición de ofrecer criptomonedas , lo que desarmó la operación de Ualá y desincentivó a Mercado Pago a replicar lo que hace en otros países lo que desarmó la operación de Ualá y desincentivó a Mercado Pago a replicar lo que hace en otros países

Repartir entre los usuarios los fondos no invertidos , hasta el 45% del total que pueden no tener "encajados" las billeteras hasta el 45% del total que pueden no tener "encajados" las billeteras

Abrir el QR interoperable a las tarjetas: lo que el unicornio leyó como "regalarle" su red a los bancos

Pero la última medida del BCRA puede no sólo dañar su principal "caballito" de batalla, sino aprovechar algunos negocios aún no establecidos y perjudicar a 4 millones de argentinos. Y tanto el unicornio como el Central salieron a hablar el lunes.

BCRA: la nueva iniciativa "anti billetera"

El Banco Central dispuso el 14 de septiembre el "cierre" del débito inmediato (Debin) para fondear las cuentas fintech que regirá desde el 1 de diciembre. "El Gobierno está creando una suerte de corralito fintech" para reducir la actividad de una industria que crece cada vez más, remarca un alto ejecutivo del ecosistema local

Ese crecimiento es palpable en cifras de COELSA: se abrieron 5 millones de cuentas virtuales en el primer semestre, muy cerca de las 5,7 millones iniciadas en los bancos, que están en alerta por la "fuga" de dinero hacia las billeteras.

La banca había podido reducir esa migración de dinero hacia cuentas CVU, ya sea bloqueándolas o exigiéndoles límites alegando "cuestiones de seguridad". Pero las billeteras habían sorteado esa dificultad a través del Debin:

Suele ser ejemplificado como una "transferencia al revés"

Quien cobra inicia el trámite

El que paga acepta la operación

No hace falta salir de la billetera ni ir al home banking para transferir: todo se realiza en una sola app

Desde el 1º de diciembre, d eberá ser reemplazado por las transferencias pull

Las transferencias pull también las origina quien recibe el dinero, pero además exige que el usuario salga de la billetera y complete la operación en el home banking. Pero, además, carece de un fuerte diferencial. Una fuente consultada por iProUP, aclara los dos formatos del Debin:

"Spot, para una operación individual"

" Recurrente, con las que se puede programar la misma transacción cada cierto tiempo"

Según la fuente, "el BCRA le quiere ganar a Mercado Pago, pero siempre va dos jugadas atrás. Vos fíjate la movida de (Marcos) Galperin y qué hace después el Central". Se refiere a que la entidad busca desactivar una reciente funcionalidad de Mercado Pago (conocida como Reservas):

Permite establecer retiros automáticos de dinero de una cuenta bancaria cada cierto período (p.e., el 10 de cada mes)

cada cierto período (p.e., el 10 de cada mes) Este dinero se calcula para cumplir una meta de ahorro (vacaciones, deudas, cambiar el auto)

La plata se mantiene separada del balance general

El dinero se pone a rendir en el fondo de inversión del unicornio, que ofrece 95% anual y posee 10 millones de usuarios argentinos. Además, desde la home de la app es posible configurar acreditaciones automáticas que sí se suman al saldo general

"Los bancos gastan mucho para agrandar su base de cuentas sueldo, dando más beneficios que a la clientela general, como créditos a baja tasa o cuotas sin interés en tiendas de ecommerce propias. Con el Debin recurrente, la gente se va a Mercado Pago apenas cobra el sueldo cada mes, sin hacer nada y hace rendir la plata", remarca otra fuente.

Esto le permite al unicornio que se acrediten salarios en su cuenta de manera indirecta, por acción del usuario, ya que la regulación prohíbe que un empleador deposite en el CVU de sus colaboradores.

Pero no sólo eso. Un ejecutivo relacionado al mundo del ecommerce asegura a iProUP que esta forma de fondeo también puede afectar otros negocios, como el marketplace: la compra por suscripción, pero que aún no muchos vendedores lo están usando.

"Por ejemplo, vos comprás 10 kilos por mes de alimento para tu mascota: podés configurar comprárselo al vendedor todos los meses y que te llegue a tu casa automáticamente. Si tenés tarjeta de crédito, zafás, porque el sistema barre de ahí; pero la gente que sólo tiene una de débito tiene que fondear 'a mano'. Lo mismo para quienes tienen débito automático de impuestos en Mercado Pago", completa.

El Debin permite no sólo ejecutar operaciones aisladas, sino también programar para que se repitan cierto día de cada mes

Fin del Debin: pelea entre Mercado Pago y el BCRA

El enfrentamiento entre Mercado Pago y el BCRA sumó otro capítulo este lunes. El unicornio acusa directamente a los bancos de buscar "impedir que millones de argentinos puedan enviar dinero a su cuenta digital de Mercado Pago. Hoy, esta cuenta rinde 94,6% anual y es una herramienta muy conveniente para protegerse, al menos en parte, ante la pérdida del poder adquisitivo".

Al mismo tiempo, remarca que las transferencias pull "todavía tienen fallas y no sirven como reemplazo", al tiempo que presentan problemas para "nueve de cada 10 personas". También resalta que el Debin tiene "el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total) y, además, cuando ocurre es cubierto por Mercado Pago".

Por su parte, el BCRA responde que "el propósito de este cambio, consensuado con todos los actores" es "optimizar las operaciones utilizando los instrumentos con el fin que fueron diseñados: mejorar la experiencia de las personas usuarias y dotar al sistema de mejores estándares de seguridad".

"Los débitos inmediatos se acotan a las operaciones de pago mientras que las transferencias entre cuentas se realizarán a través del sistema de transferencias inmediatas pull. Estas modificaciones no alteran en ningún punto la capacidad de las personas usuarias de administrar sus fondos entre los distintos proveedores", completa la entidad.

Sin embargo, en el sector aseguran que se trata de una muestra de la existencia de una "grieta" cada vez mayor entre:

La banca, percibida como oficialista y con el "apoyo" del líder sindical y diputado kirchnerista Sergio Palazzo , quien busca la afiliación de los empleados de Mercado Pago

Las fintech, identificadas con Juntos por el Cambio por regulaciones friendly del BCRA en la gestión de Sturzenegger y la palable buena relación que mantuvieron Macri y Galperin

"No tiene razón de ser que 'rompan' algo que funciona tan bien como el Debin, que permite fondear una cuenta al toque y a costo cero. Los bancos viven comprando todas las Leliq y capaz les deben favores; si no, no se entiende", dispara a iProUP un C-Level regional que prefirió el off-the-record.

Mercado Pago pidió una prórroga para que las tarjetas también se sumen al QR interoperable

Otro directivo de extenso recorrido en la industria añade otro punto a considerar: una revancha por la postergación del QR tarjeta, es decir, la incorporación de los plásticos a los códigos interoperables, que hoy sólo funciona con saldo en cuenta. "No cayó bien que Mercado Pago no se adhiriera argumentando aspectos técnicos y de seguridad, cuando el problema era más que nada económico. El Central demostró que no tiene 'espaldas' pese a ser el regulador", completa.

Paula Arregui, CCO de Mercado Pago, fue tajante semanas atrás al advertir que que Transferencias 3.0 se lanzó luego de 13 meses de trabajo. No se podía hacer esta nueva actualización en tres meses y medio".

La directiva expuso argumentó temas de seguridad y gestión de incidentes: "Si no nos ponemos de acuerdo en los estándares y el win-win comercial, es como que cualquier jugador no bancario venga y diga a tu red de cajeros: 'Listo, ahora quiero usarla gratis'. No sería lo más lógico ni tampoco escuchamos la contrapropuesta".

"Dicen que no quieren 'regalar' su red de QR, pero les parece bien usar nuestras tarjetas gratis. Porque al final, los bancos nos hacemos cargo de los impagos y el fraude", plantea a iProUP un directivo del sector.

La contienda estará lejos de dirimirse durante el Gobierno: el fin del Debin deberá hacerse efectivo en diciembre y el QR Tarjeta se postergó hasta una semana antes de las elecciones.