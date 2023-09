Cómo cobrar el sueldo en Mercado Pago para ponerlo a rendir y cuánto te deja de ganancia a 30 días

La billetera del unicornio es cada vez más usada para rentabilizar los pesos y reducir la pérdida de poder de compra por el efecto de la inflación

Cada vez más usuarios usan Mercado Pago para aprovechar su fondo de inversión: el servicio ya posee 7,8 millones cuentas comitentes (contra las 12 millones totales en el país) y gestiona fondos por $360.000 millones.

El crecimiento se debe, en que permite conservar parcialmente el poder de compra:

Invertir dinero sin tener que congelarlo, como ocurre con los plazos fijos tradicionales

Obtener ganancias diarias

Contar con los fondos en cualquier momento, sin esperar un plazo de rescate

Muchos usuarios suelen depositar su salario en la billetera para generar rendimiento hasta el momento en el que necesiten usar el dinero. Pero existe una función poco conocida para hacerlo de forma automática.

Mercado Pago: cómo depositar el sueldo

Las fintech no están habilitadas por regulación para depositar el salario, por lo que se requiere una cuenta bancaria con CBU para hacerlo. Sin embargo, el unicornio posee una función para hacerlo.

Para ello, en primer lugar, hay que configurar una cuenta bancaria para depositar dinero en la billetera mediante débito inmediato (debin). Para ello, en la app hay que pulsar el botón Ingresar, luego apretar la opción Débito inmediato y, finalmente, Agregar cuenta. Allí habrá que ingresar el CBU o alias de la cuenta bancaria y habilitarla en el home banking.

Una vez ingrseada, en el apartado Débito inmediato hay que pulsar Programar ingreso. Esto permitirá establecer una fecha y un monto para que, por ejemplo, el 10 de cada mes, a las 13, Mercado Pago se "autofondee" con cierta suma que podrá ponerse a rendir.

De esta forma, el usuario no tendrá que recordar todos los meses ingresar dinero. Por ejemplo, se puede destinar una parte del sueldo para abonar servicios públicos y que se debiten automáticamente de la cuenta al vencimiento, para que los pesos rindan hasta el último minuto.

Mercado Pago: cuánto dejan 100.000 pesos a 30 días

Mercado Pago fue la primera billetera en ofrecer rendimientos a quienes mantenían su saldo, a través de un fondo común de inversión (FCI) administrado y custodiado por el BIND. Hoy, la tasa está en 92,5% anual, por lo que si se entra con un capital de $100.000 se saldrá con:

30 días: 107.708,33

90 días: 124.953,35

1 año: 243.776,41

Esteban Eidelsztein, Senior Manager de la empresa, afirma a iProUP que la ventaja de este instrumento es que permite obtener rendimientos mientras el dinero sigue disponible para compras con QR o tarjeta prepaga, realizar transferencias, pagar servicios, recargas de celular o SUBE, etcétera.

"Hoy, gran parte de los argentinos se maneja en efectivo, sufriendo la pérdida de valor de los ingresos. Otros recurren al plazo fijo, pero hay mínimos de 30 días y no pueden hacerse de los fondos", destaca el especialista.

"Mercado Pago no está atado a montos mínimos, es muy simple de usar y no requiere de una cuenta bancaria: los usuarios sólo tienen que ingresar, ir a la opción Saber más y completar unos pocos datos. También posibilita la baja de manera sencilla si decide no seguir invirtiendo", remarca Eidelsztein.

El directivo de Mercado Pago sostiene que el éxito de esta app está dado por su contribución a la inclusión financiera. Resalta que desde el lanzamiento con Banco Industrial superaron los 7,8 millones de usuarios con una cuenta comitente, con una superación sin precedentes desde las 400.000 que se tenían al inicio en toda la Argentina.

"Si miramos los saldos invertidos a través de Proveedores de Servicios de Pago, es decir billeteras digitales, el 95% de esos fondos están en éste", cierra Eidelsztein.