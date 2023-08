Ni dólar ni plazo fijo: por el "Efecto Milei", cuál es la inversión estrella en la City y cómo entrar

Ante la pérdida de valor del peso, los ahorristas apuestan por dolarizar sus carteras para escapar de una moneda débil y ganar con las empresas lideres

La brusca devaluación del Gobierno que llevó el dólar a $365,50 y el despegue frenético de los tipo de cambio financieros y blue conformaron un coctel que impactó de lleno en la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo de los argentinos, que en pocos días pasaron a ser 22% más pobres.

"El país está atravesando un momento de extremo desorden: vivimos las consecuencias de una devaluación sin plan", sintetiza el economista Roberto García Moritán.

En sintonía con el panorama presentado por el legislador porteño, la calificadora de riesgo internacional Moody's también sostiene una dura descripción del escenario local y pronostica la continuidad de este preocupante escenario para hasta buena parte de 2024.

Según la compañía, "diferentes desafíos continuarán ejerciendo presión en las perspectivas económicas y financieras".

Ante este confuso (y complicado) panorama, crecieron las operaciones con los diferentes instrumentos que permiten dolarizar la cartera y escapar del riesgo argentino. Uno de los favoritos son los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos).

CEDEAR: por qué son tan buscados por los argentinos

Los CEDEAR sobresalieron esta semana debido a la facilidad con la que se puede operar con estos papeles que representan a empresas que cotizan en bolsas del extranjero, como Wall Street. El fuerte de esta herramienta radica en que:

Es posible comprarlas y venderlas a través de una cuenta en una ALyC (Agente de Liquidación y Compensación)

(Agente de Liquidación y Compensación) Se pueden adquirir con bajos montos , ya que representan fracciones de títulos: por ejemplo, cinco CEDEAR de Coca-Cola equivalen a una acción

, ya que representan fracciones de títulos: por ejemplo, cinco CEDEAR de Coca-Cola equivalen a una acción Brindan la oportunidad de diversificar carteras

Permiten ganar si se valoriza el tipo de cambio, sube la acción o si entrega dividendos (empresas industriales)

También acarrea esos riesgos: baja del dólar o caída del papel

Christian Ranallo, de Ranallo Valores, revela a iProUP que días antes de las PASO ya se observaba un incremento en el pedido de información demandada por los inversores sobre cómo incluir herramientas dolarizadas en sus respectivas carteras ante la imposibilidad de comprar los u$s200 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Al respecto, Damián Vlassich, Analista Senior de Equity de IOL, suma a iProUP que la semana previa a las primarias detectaron que los CEDEAR más demandados fueron exactamente los mismos que solicitaron de manera masiva los usuarios estos días.

"Las primeras ruedas de esta semana estuvieron marcadas por una mayor demanda de acciones, las cuales representaron el 45% aproximadamente del total de renta variable", señala el experto de IOL. A su vez, subraya que la semana previa se ubicó en torno al 35% del total operado.

"Esto ocurrió porque muchos inversores dolarizaron en la previa de las PASO. No se debe olvidar que quedaron traumados con lo que ocurrió en 2019 y no querían que se repita una situación similar con sus ahorros", agrega Ranallo, en alusión la victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri que motivó una feroz devaluación.

Los guarismos que manejan ambos especialistas revelan que los CEDEAR más elegidos en medio de la tormenta fueron:

S&P 500 (índice compuesto por más de 500 acciones emitidas por las principales empresas que cotizan en el mercado de valores de EEUU) y cuya cotización ronda los $15.893

(índice compuesto por más de 500 acciones emitidas por las principales empresas que cotizan en el mercado de valores de EEUU) y cuya cotización ronda los Coca Cola (KO), que tiene un valor aproximado de $8.745

(KO), que tiene un valor aproximado de Vista Energy (VIST), el cual tiene una cotización de $18.306

(VIST), el cual tiene una cotización de Apple (AAPL), cuyo CEDEAR está en $12.766

(AAPL), cuyo CEDEAR está en Mercado Libre (MELI), que cotiza a $14.988

(MELI), que cotiza a DIA (Dow Jones Industrial) y que ronda $12.574

La elección no es sorpresiva: son las compañías e índices que acostumbran a liderar mes a mes el top-ten de favoritos de los argentinos.

En este sentido, si se tiene en cuenta el rendimiento acumulado del 30 de junio y el cierre del 31 de julio para el plazo de liquidación de 48 horas, las cifras los respaldan como opción para dolarizar cartera para quienes posean tolerancia al riesgo:

Coca-Cola (KO): +10,7%

Vista Oil & Gas (VIST): 16,7%

Apple (AAPL): 9%

Mercadolibre (MELI): 12,5%

Tesla (TSLA): 9,8%

Alphabet (GOOGL): 19,3%

Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): 32,1%

Microsoft Corp. (MSFT): 5,8%

Disney Co. (DISN): 7,2%

Meta Platforms (META): 19,4%

CEDEAR: son la mejor opción para dolarizarse

Los CEDEAR brindan la oportunidad de diversificar carteras y acceder a empresas internacionales sin abrir cuentas en el extranjero, permitiendo operar en pesos y está vinculado a un activo en dólares.

Además, cuentan con una ventaja clave para la coyuntura argentina: ante una devaluación, como la implementada por el Gobierno el pasado lunes, su valor en moneda local aumenta para reflejar ese cambio.

En diálogo con iProUP el economista Joel Lupieri, analista de mercados de la consultora económica Epyca, afirma a iProUP que parecen ser una gran opción para aquellos ahorristas que quieran desprenderse de sus pesos, "dado que todavía tienen cierta liquidez". Esta característica es clave ante una eventual venta del activo.

"En estos momentos de altísima inestabilidad cambiaria, la compra de títulos vinculados a la evolución de la economía estadounidense tiene mucho sentido", señala el experto, quien añade que el principal "riesgo es el mismo que el de cualquier acción: nos irá mejor mientras mejor le vaya a la compañía".

"Como contrapartida, si a esta le fuese mal, sean cuales fuesen esos motivos, a nosotros nos irá mal", advierte. Por tal motivo, destaca que es clave, antes de comprar estos títulos, informarse para estar al tanto de la trayectoria de las compañías y tomar una decisión acorde al perfil inversor.

CEDEAR: qué está pasando en el mercado

En diálogo con iProUP el experto en finanzas Alejandro Bianchi, fundador de Asesor de Inversiones, califica como una "gran locura" lo que está ocurriendo en el mercado esta semana.

Según el experto, "hay un éxodo del peso masivo. El mercado está anticipando lo que puede pasar con una posible dolarización de la economía. Por eso, el informal llegó este miércoles a tocar los $800 y cerró en $780", subiendo $175 en apenas tres ruedas desde las PASO.

"Dentro de esta locura, los CEDEAR se están demandando mucho. Y ocurre lo mismo ocurre con las acciones y los bonos en dólares", revela el especialista, quien sintetiza que el objetivo máximo de los ahorristas es deshacerse de los pesos.

Bianchi asegura que "la gente dice 'dame activos', casi que no importa su tipo, dolarizados o no, sino lo que importa es no quedar en pesos. Esa es la estrategia".

El experto comparte una maniobra muy particular que se registró en el mercado en las últimas horas: dentro de los activos solicitados están los bonos soberanos en dólares, que rinden cerca de un 40%, tasa altísima en dólares porque reflejan su perspectiva de default.

"No hay que olvidar que estos bonos tienen una trayectoria de tres cesaciones de pagos en una década. Pese a este preocupante historial, la gente prefiere comprarlos y no quedarse en pesos. Es un mal menor tener ese activo contra quedarse con los pesos", concluye Bianchi.