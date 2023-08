El dólar blue, imparable: con rumores de todo tipo, ya se consigue a $780 en las cuevas de la city

El billete informal no detiene su rally alcista, en línea con el dólar oficial, tras el resultado de las PASO. Qué pasa con los dólares financieros.

El dólar blue (o informal) marca un nuevo récord histórico al experimentar una suba de $50 y comercializarse a $780 por unidad en las principales cuevas de la city porteña.

En apenas tres ruedas, tras la victoria de Javier Milei en las PASO, el billete informal avanzó $175. Más temprano, el blue se vendió hasta por $785

El dólar oficial (o minorista) concluyó cotizado a $366,88 en promedio, con una suba de $0,25 respecto al cierre de ayer.

"El tema es que con las subas de tasas, lo primero que se hace es que se descuenta que va a haber una nueva devaluación porque ya, en 24 horas, la devaluación se la comió el dolar blue", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "De forma conjunta con las subas de tasas -que generó más pánico en lugar de 'codicia' en la gente para que renueve sus plazos fijos- , el retiro de depósitos hoy se aceleró".

Trovato precisa que "la gente corre a cubrirse con el dolar blue que, ajustado por inflación en estos valores, ahora debiera descansar un poquito".

El dólar blue se consigue a $785 en las cuevas de la city

"Aunque no descarto que pueda haber un over shooting adicional hacia los $820 u $830, pero me da la sensación que llegó a un nivel que puede llegar a descansar algunos días", desliza.

De todos modos -según Trovato-, "la inflación de dos dígitos, que ya con toda seguridad veremos durante el mes que viene, otra vez va a permitir pegar otro salto al tipo de cambio".

Por su parte, Jorge Compagnucci, director de TMG, resalta que "la suba del dólar blue fue por una corrida originada por las nuevas limitaciones de compra de dólar MEP (de unos 40.000 semanales)".

"Después, por el lado del mercado no hay nada raro: todo se mueve dentro del ámbito previsible", subraya.

El dólar blue salta $55: qué pasó con los "otros" dólares

El Banco Central (BCRA) compró u$s117 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que sumó la tercera rueda consecutiva con saldo positivo.

"De esta manera, en lo que va de la semana la autoridad monetaria acumula u$s453 millones y en agosto se aproxima a u$s600 millones de compras netas", precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Fuentes de mercado aseguraron que el sector agroexportador no estaría utilizando más el Programa de Incremento Exportador (PIE) que estaba vigente hasta fin de mes producto de que, con la devaluación del tipo de cambio oficial, le resulta más conveniente liquidar directamente en el mercado mayorista a $350, a diferencia de los $340 que conseguían con el PIE.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,9%, a $715,76; mientras que el dólar MEP decrece 1,4%, a $657,85, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un recorte de cinco centavos respecto al cierre previo, en $349,95.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $642,04, mientras que el dólar para compras superiores a u$s300 -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,38.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a u$s278,5 millones; en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s6 millones; mientras que en el mercado de futuros Rofex se movieron u$s827 millones.

El avance del dólar blue es negativo para la economía argentina porque genera inflación, incertidumbre económica, y fuga de capitales

Dólar blue: por qué su aumento es negativo para "el bolsillo" argentino y cuáles son los nuevos rumores

El aumento del dólar blue (o informal) es negativo para la economía de los argentinos porque genera inflación, inseguridad económica y fuga de capitales.

En primer lugar, genera inflación. Cuando el dólar blue aumenta, los precios de los bienes y servicios en pesos también aumentan. Esto se debe a que los comerciantes y empresarios suben los precios para compensar la pérdida de valor de su dinero.

La inflación reduce el poder adquisitivo de los argentinos, lo que significa que pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero.

En segundo lugar, el aumento del dólar blue genera inseguridad económica. Cuando los argentinos no saben cuánto vale el dólar blue al día siguiente, es más difícil planificar sus gastos y ahorrar dinero.

Esto factores pueden conducir a una disminución de la inversión y el crecimiento económico.

En tercer lugar, el aumento del dólar blue puede provocar fuga de capitales. Si los argentinos creen que el peso argentino pierde valor, pueden vender sus pesos y comprar dólares.

Esto puede provocar una disminución de las reservas internacionales del país, factor que puede dificultar el financiamiento del gasto público.

Por otro lado, otra fuente que pidió mantener su nombre en reserva, deslizó que en el mercado "existen rumores de todo tipo" y que podrían llegar a concretarse en las próximas horas

"Hay muchos rumores que algo viene en unas horas, que pueden ser nuevas medidas o alguna renuncia. Si bien no se pueden aún confirmar, en caso de que fueran nuevas medidas, es factible que pudieran tratarde de más cepos", desliza.

Y agrega: "En algunos inversores pegó fuerte el rumor de la posible renuncia de Massa como ministro tras anunciar desembolso del FMI".