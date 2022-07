El Gobierno lanza el "cepo cripto": en qué consiste la medida y qué pasará si comprás bitcoins

La Comunicación "A" 7552, emitida por el BCRA, no solo afecta a las empresas: también impacta contra las personas que apuestan por las monedas digitales

El Banco Central (BCRA) lanzó en la noche del jueves una serie de medidas para frenar la fuerte escalada de los dólares, luego de que el blue cerrará en $337 y marcara un récord histórico (superado este viernes, tras la apertura a $350). Y en esta oportunidad fueron incluidos los usuarios de criptomonedas, quienes no podrán comprar el "oficial" si no cumplen con determinados requisitos.

Tras darse a conocer la Comunicación "A" 7552, las dudas invadieron a quienes apostaron por estos activos digitales y se sintieron excluidos de la posibilidad de adquirir la divisa norteamericana en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Spoiler: es así.

Entre sus cláusulas, el BCRA solamente habilita a comprar en el MULC a quien "no ha entregado fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales) a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, recibiendo como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior".

La medida alcanza a los 90 días previos a la solicitud y está vigente desde este viernes 22 de julio.

"Esta medida se suma a la restricción que existía y que impedía comprar solidario si dentro de los 90 días las personas habían adquirido dólar bolsa. Ahora le agregaron que tampoco lo pueden hacer si compraron criptoactivos", explica el tributarias Marcos Zocaro a iProUP.

"Los anuncios de las últimas horas del Central lo que persiguen es bajar a toda costa el CCL y demás dólares paralelos de referencia, pero igual son parches momentáneos", añade Zocaro.

Los ahorristas deberán elegir: o compran criptomonedas o dólar oficial

Qué busca la medida del BCRA

Consultados por iProUP, diferentes expertos coinciden en que el espíritu de este "cepo reforzado" es cortar con un "rulo" que estaban practicando muchos usuarios para obtener importantes ganancias. Pero, como ocurre en muchos casos, también pagan "justos por pecadores".

En off una de estas fuentes detalla a este medio cómo es la operatoria: "Es complicada para definir, pero a grandes rasgos consiste en adquirir dólares a $136 (más los cargos de adelanto de Ganancias e impuesto país) y comprar criptomonedas, que luego son cambiadas a más de $300 por dólar".

"Están tratando de limitarte las operaciones, y esto va más allá de las personas, también alcanza a las empresas. Lo que busca el BCRA es cortar con ese círculo, que es un pasaje de guita que podía dejar una ganancia bárbara", agrega.

Uno de los objetivos del refuerzo del cepo es cortar con un nuevo rulo

El impacto de la medida

En diálogo con iProUP, el tributarista y experto en planificación fiscal Guillermo Poch, agrega que "en materia de económica sucede algo que es paradójico: las regulaciones derivan en mayores regulaciones. Es decir, el Estado debe regular en materia económica para corregir situaciones que a la ley de la oferta y demanda le llevaría más tiempo. Pero cuando perduran en el tiempo dichas regulaciones, se entra en un espiral que hay que estar contantemente regulando".

"En el caso particular de limitar el acceso a la compra de dólares a quienes adquirieron criptoactivos intenta evitar operaciones en las cuales las personas obtienen beneficios por el desdoblamiento cambiario. En este sentido, es conveniente subsanar el problema de origen más que la generación de regulaciones que luego ‘necesariamente’ derivan en mayores regulaciones", agrega Poch.

"La medida es arbitraria, discrecional. No se entiende por qué quien compró una determinada mercadería (porque eso son las criptos) no pueda acceder al mercado de cambio. No hay una relación lógica entre operar con criptomonedas y que no se pueda acceder al mercado de cambios", añade el economista Agustín Monteverde en diálogo con iProUP.

Por su parte Matías Bari, cofundador del exchange Satoshi Tango, advierte que el espíritu de la medida sea el de sumar nuevas prohibiciones: "Todo derivado del cepo, que generó 500 prohibiciones adicionales y que solamente desaparecerán si eliminamos el cepo".

"Ojalá algún día se tomen medidas en el sentido correcto para salir del pozo", lamenta.