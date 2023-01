"Ahora nos volvimos a ilusionar", canta la hinchada cripto: por qué Bitcoin y Ethereum darán la sorpresa en 2023

Las criptomonedas más usadas están registrando cierta suba en su cotización, pero eso no es todo: también hay otros datos para ser optimistas

Durante el Mundial de Qatar que le permitió a la Argentina estampar su tercera estrella, los hinchas publicaban en redes diferentes hechos bajo la consigna "elijo creer", con ciertos datos que permitían adelantar el tan ansiado festejo.

Esa algarabía contrasta con otra pasión celeste y blanca: dolarizar ahorros frente a una moneda que se desvaloriza día a día, controles a la compra de divisa extranjera y un mal año para los criptoactivos, último refugio de los argentinos para no perder poder de compra.

Pese al criptoinvierno, en los últimos días se vivió un "veranito" en el que Bitcoin, Ethereum y otras moneda mostraron cierta recuperación y algunos datos permiten ilusionarse con un nuevo año que podría ser el puntapié de la senda alcista.

Criptomonedas: qué pasará con Bitcoin I

Al estilo de las casualidades que marcaban los hinchas argentinos entre copas ganadas en el pasado y hechos previos a la final de Qatar, en el espacio de las divisas digitales existen paralelismos que permiten soñar con una escalada de los precios.

Entre ellos se destaca la criptocrisis de 2018, en la que todo el mercado se tiñó de desconfianza por el estallido de la "burbuja" de las ofertas iniciales de monedas (ICO), mecanismo de fondeo de proyectos similar a la venta de acciones de las empresas previa a su operación en la Bolsa.

Durante 2022, en tanto, fue el "año de las quiebras" cripto: la caída de Terra, una plataforma con fuerte comunidad y un proyecto que parecía serio, junto a la bancarrota de FTX/Alameda, Celsius y Blockfi, marcaron otro golpe.

Así, el gráfico de precios de este año es muy parecido al de 2018, cuando comenzó a incubarse el tercer ciclo de Bitcoin que terminó con un 2019 alcista, tendencia que se acentuó en los dos años posteriores: la divisa líder rompió un récord tras otro hasta marcar su ATH (All Time High o pico histórico) de u$s69.000 de noviembre de 2021.

"Hace cinco años, el mundo era muy distinto: no teníamos soluciones accesibles para la compraventa de criptomonedas con dólares o euros, las lógicas de NFT y metaverso estaban muy lejanas, y no usábamos web3. Pero lo más importante es que la gente no conocía Bitcoin", remarca a iProUP Ignacio Giménez, director de Negocios de Lemon.

Hoy, señala el ejecutivo, "el panorama es totalmente distinto: las billeteras con tenencias de Bitcoin van en aumento y el interés de inversiones institucionales está presente: empresas, fondos, municipios y provincias que se quieren sumar al futuro del dinero e Internet".

"Considerando estos factores y que la innovación sigue creciendo, podemos esperar que los comportamientos del mercado sean similares a previas experiencias e incluso más favorables por el nivel de adopción de estos últimos años", completa.

Julián Colombo, CEO De Bitso Argentina, coincide en el diagnóstico y afirma a iProUP que "este ciclo tiene una adopción mayor que los anteriores y, sobre todo, mayor penetración de inversores corporativos".

"Sería apresurado aventurar movimientos cuando todavía falta mucho tiempo para el próximo halving, sobre todo cuando el contexto macroeconómico es muy diferente. Aun así, soy optimista porque creo que la tecnología subyacente y los casos de uso son cada vez más extendidos, por lo que el precio debería acompañar", completa.

En la misma sintonía, Nicolás Verderosa, CEO de Gangster Paradise, afirma iProUP que "siempre cerca del halving el precio de BTC tiende a subir y las novedades bullish resurgen, logrando que el público general que no se animó a entrar en el mundo cripto, lo haga".

El halving es un hito que ocurre cada cuatro años (el próximo será en mayo de 2024) como parte de la emisión planificada de Bitcoin: la creación de nuevas monedas se reduce a la mitad. Y, como se prevé esa escasez, la demanda (y el precio) crece en los meses previos.

"Hay que tener mucho cuidado, porque se tiende a entrar cuando el activo está en alza. Al existir ciclos, es posible que el precio a corto plazo pueda caer por debajo de aquel al cual uno entró. Lo ideal es comprar en momentos como ahora, que está planchado", aconseja Verderosa.

Criptomonedas: qué pasará con Bitcoin II

Nahuel Burbach, representante argentino de la plataforma cripto Zerion, afirma a iProUP que, por sí solo, el halving "no moverá los precios significativamente", pero sí "veremos un próximo mercado alcista con la maduración en los casos de uso que pueda tener la tecnología de Bitcoin".

En efecto, las criptomonedas -pensadas como activo- representan el valor que ofrezcan como solución a un problema; pero analizadas como tecnología, están regidas por la ley de Metcalfe: el valor de una red es directamente proporcional a la cantidad de nodos que posea.

Por ejemplo, si bien Internet ya mostraba en sus inicios el potencial para cambiar la historia humana, su valor "económico" fue creciendo a medida que sumaba usuarios que la aprovechaban.

Por ello, el segundo dato que ilusiona en Bitcoin es el crecimiento de la mempool, es decir, el espacio de memoria en la blockchain que almacena las transacciones para luego procesarlas y es utilizada muchas veces como un indicador de la "vitalidad" de la divisa digital líder.

Así, la cantidad de operaciones durante el año creció de 700 millones diarias a las 800 millones actuales, mientras que el espacio de la mempool tuvo un pico en noviembre de 136 MB, sólo comparable a los 90 MB de marzo de 2021, antes del ATH de BTC.

"Es uno de los tantos indicadores que demuestran que Bitcoin y Ethereum aún manejan volúmenes muy altos de transacciones y nos hacen notar que la adopción aumenta", asegura Giménez.

Por su parte, Verderosa señala que "con el avance tecnológico, cada vez más actores institucionales entrando al mercado y Estados reconociéndolo como medio de pago o moneda de curso legal, la adopción tenderá a crecer exponencialmente. Y con ella, su cotización por la simple ley de oferta y demanda".

"Es difícil hacer 'futurología', pero considerando que cada vez hay más billeteras poseedoras de Bitcoin, me encuentro muy bullish (alcista) para lo que se viene en el ecosistema", remarca Giménez.

Criptomonedas: qué pasará con Ethereum

Si bien en Ethereum crece la adopción y las transacciones, no es la única métrica al considerar. Al ofrecer contratos inteligentes, permite crear en su plataforma:

Nuevas monedas: USDT, DAI son algunos ejemplos

Token no fungibles: no sólo el NFT en sí, sino el sistema de negociación (como OpenSea)

Aplicaciones descentralizadas (dApps), incluidas las de finanzas (DeFi)

De hecho, la cantidad de contratos inteligentes en Ethereum creció de manera constante en 2022, alcanzando el récord de 44 millones de smart contracts funcionando en su blockchain.

En este sentido, Giménez remarca que "cada vez hay más desarrolladores operando directamente en Web3. Las nuevas generaciones ya trabajan o fundan su startup en la nueva Internet, programando apps descentralizadas para solucionar problemas de escalabilidad, trazabilidad, interoperabilidad o experiencia de usuario".

También resalta que "el Merge de Ethereum fue la puerta de entrada a una nueva realidad, con mucho más alcance que antes. Durante 2022 los casos de uso y dApps estuvieron en alza y DeFi se empieza a posicionar como una alternativa sólida" frente a lo que ocurrió con FTX o Celsius.

"El hecho de tener más gente trabajando mejorará a la calidad de los desarrollos y a que los casos de uso se expandan con mayor celeridad. Esto puede acelerar la llegada del próximo mercado alcista", agrega Burbach.

Criptomonedas: qué hay que esperar en 2023

La peor noticia del mundo cripto es que todavía hay proyectos que pueden ir a la bancarrota, como el caso de FTX o Celsius. La mejor es que los valores de Bitcoin y Ethereum apenas acusaron el golpe. Más aún: no se detuvo la adopción. Pero ¿podrían dispararse sus cotizaciones en 2023?

Verderosa prefiere no hablar de precios y de plazos, pero anticipa: "BTC va a testear su ATH y eventualmente lo superará. ETH lo seguirá, al igual que el resto de criptoactivos".

En efecto, las dos monedas se mantienen como primera y segunda en capitalización de mercado desde 2015, además de marcar el pulso de lo que viene. Son las opciones "conservadoras", pero ¿existen otras alternativas?

El metaverso será uno de los verticales que promete crecimiento

Verderosa remarca: "El sector que demuestra gran potencial es el metaverso. A pesar de que las acciones de Meta cayeron fuertemente, no significa que el sector irá en baja: todavía es temprano para los proyectos vinculados a la tendencia y a mediano plazo se verá un mayor interés".

Burbach asegura que en la comunidad "se está hablando mucho del potencial de la inteligencia artificial. Veremos cambios interesantes, con los últimos avances y lanzamientos en el mundo cripto relacionados con esta tendencia".

Giménez añade: "La blockchain Polygon está tomando una gran relevancia y se convirtió en la sexta más grande por marketcap. Las grandes marcas están creando sus colecciones de NFT, credenciales o documentos en su red".

En efecto, Lemon desarrolló allí su "colección de NFT Lemon Nation y otros coleccionables que los usuarios reciben por participar de actividades, desafíos en la app o comprar entradas a eventos mediante la ticketera Venti".

A nivel local, Colombo afirma que "es evidente que el uso de las criptomonedas cobrará protagonismo de cara al año electoral y lo que propongan los candidatos en materia cripto será decisivo en su performance, sobre todo para la población más jóven".

"Según un estudio que realizamos a través de Synopsis, tres de cada 10 argentinos tendrán en cuenta para su voto las iniciativas de los candidatos a presidente. Ese interés crece a medida que se desciende en edad: la mitad de los argentinos de 16 a 29 años le da alta importancia a ese tema", completa.

Verderosa llama a "estar alertas a algunas decisiones gubernamentales tras la serie de caídas de plataformas de monedas digitales durante 2022.

"Veremos varios intentos estatales para regular el mercado cripto, si bien en cierta forma eso va a ser beneficioso. No se puede permitir que los grandes actores se manejen sin control, pues casos como los de FTX y Terra no sólo perjudican la reputación del ecosistema, sino que dejaron a muchos usuarios en la ruina", remarca.

Colombo añade que mantendrán el diálogo "con reguladores para crear un entorno que proteja a los clientes sobre todo lo demás: a medida que cripto continúe su evolución, seguiremos comprometidos a compartir las mejores prácticas y marcos de políticas que creen una industria más transparente, segura y responsable".

En los colapsos antes mencionados, podría decirse que el mundo cripto estuvo menos indefenso. Los desarrollos y la adopción crecen fuertemente. Todos datos que vuelven a ilusionar a millones de inversores que buscan ganar en el cuarto ciclo de Bitcoin.