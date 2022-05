Dólares digitales, en la mira después del derrumbe de Terra y UST: ¿cuáles son los preferidos de los argentinos?

Luego de que UST p la paridad con el dólar, los ahorristas miran con recelo el resto de las stablecoins. Cómo funciona cada una

El dólar es es el resguardo por excelencia ante la inestabilidad de las monedas soberanas de los países emergentes. En la Argentina, ante las restricciones a adquirir divisa dura, las criptomonedas también ocuparon ese rol.

De hecho, los ahorristas albicelestes poseen un "colchón cripto" que supera los u$s68.800 millones según datos que Chainalysis abrió a iProUP. Gran parte de esos ahorros están invertidos en cripto dólares, es decir, monedas estables o stablecoins que mantienen cotización fija de u$s1.

Pero una de ellas comenzó a trastabillar y perdió el peg, es decir, la paridad 1-1 con el billete estadounidense: el UST, de la red Terra, que ahora cotiza cerca de los 60 centavos de dólar.

Sin embargo, no es la única. Ni siquiera es la más usada por los argentinos, que apuestan a los dólares cripto al poder adquirirse de manera libre y cuya compra aumentó en el último tiempo porque no sólo sirven como resguardo de valor, sino también para realizar compras en el exterior, cobrar servicios o adquirir otros activos digitales.

¿Cuáles son los dólares digitales más confiables?

Estos dólares digitales suelen considerarse la "puerta de entrada" al mundo de las finanzas 4.0 para aquellos ahorristas o inversores de perfil conservador. Hay cinco que se destacan:

1.- Tether (USDT): lanzada en 2014, la idea original es que se pudiera usar como un dólar digital. Se emite en las cadenas de bloques de Ethereum, EOS y Tron. Desde Argentina, pueden adquirirse a través de Binance P2P, Bitmonedero, Decrypto, Lemon Cash, Let'sBit, SeSocio, entre otros exchanges.

2.- USD Coin (USDC): todas las unidades en circulación están respaldadas por dólares que se mantienen en reserva, en una combinación de efectivo y bonos del Tesoro de EE.UU. Fue lanzada en 2018 y en el país puede adquirirse a través de Binance P2P, Ripio y Satoshitango

3.- Binance USD (BUSD): es una moneda estable emitida por Binance en asociación con Paxos. Fue aprobada y regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS). Lanzada en 2019, su objetivo es "fusionar la estabilidad del dólar con la tecnología blockchain"

4.- DAI: moneda estable (stablecoin) vinculada al dólar basada en Ethereum. El precio está respaldado por la combinación de otras criptomonedas que se depositan en bóvedas de contratos inteligentes cada vez que se extrae un nuevo DAI. Pueden adquirirse en el país en Bitso, Buenbit, Ripio y SatoshiTango, entre otros

5.- AirUSD: es la moneda digital de Airtm. Sigue el valor de la divisa estadounidense y está auditada por la FINCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.), que se encarga de comprobar que haya por cada divisa un dólar como respaldo

Para adquirirlos, existen dos formas:

Directa : exchanges como BuenBit, Decrypto, Lemon Cash y Let'sBit. Venden estos activos vía transferencia bancaria o fintech. En el caso de SatoshiTango, acepta tarjetas vía Mercado Pago

: exchanges como BuenBit, Decrypto, Lemon Cash y Let'sBit. Venden estos activos vía transferencia bancaria o fintech. En el caso de SatoshiTango, acepta tarjetas vía Mercado Pago P2P: Binance, Airtm y Paxful ofrecen comercio "persona a persona". Es decir, un usuario vende y otro compra. Los medios de pago son: transferencias, redes de cobranzas, criptomonedas, etc.

Alternativa al dólar

"Las stablecoins son una alternativa muy eficiente para cubrirse de fluctuaciones cambiarias, si lo que se busca es mantener una posición lo más cercana posible al dólar", señala a iProUP Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance.

"Hay varias stablecoins, pero vemos a BUSD y a PAX como las mejores alternativas, por tener su fondo de garantía 100% respaldado en dólares o activos de alta liquidez, como bonos del Tesoro".

Según el ejecutivo, "si bien el resto no dejan de ser seguras (sobre todo las de mayor volumen de mercado, como USDT y USDC), sus colaterales no son 100% dólares o bonos de liquidez inmediata. No obstante, esto no representa un riesgo importante, ya que los contratos están auditados", señala.

E indica que "es fundamental evitar aquellas stablecoins que no especifican cómo se fondean o que no son transparentes con su tesoro, ya que el riesgo de estafa piramidal es muy grande".

"Una de las muchas ventajas de las stablecoins -que tienen paridad con el dólar- es que justamente brindan una experiencia de uso muy similar a la del billete verde. Por tal motivo, funcionan como una puerta de entrada natural al ecosistema cripto", remarca a iProUP Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit.

Al analizar las características de las distinta stablecoins, Limia resalta que "Buenbit ofrece solamente DAI. Y recientemente se sumó la posibilidad de operar con diversas stablecoins de manera gratuita a través de la Binance Smart Chain (BSC), si bien todo el saldo en app de Buenbit se muestra en DAI".

"La razón detrás de esa decisión es que DAI es la única que tiene su emisión descentralizada y transparente. De hecho, cualquier persona puede chequear su respaldo cuando lo desee", remarca.

DAI y USDT son los "dólares digitales" más usados por los argentinos

Por el contrario, completa Limia, "la colateralización y emisión de USDT, USDC y BUSD no brindan la misma posibilidad. La recomendación para los usuarios es que hagan su propia investigación y luego decidan qué stablecoin prefieren utilizar".

Otra opción para dolarizarse por vía digital es el AirUSD, la stablecoin de Airtm. "Está homologada por la FINCEN, organismo norteamericano que garantiza que por cada AirUSD emitido haya un dólar depositado", remarca a iProUP Gastón Levar, representante local de Airtm.

Señala que el AirUSD "se conecta con todas las monedas de curso legal de Latinoamérica y con las otras stablecoins como DAI o el USDT, y se puede intercambiar con Binance directamente".

"La cotización que maneja el AirUSD se ubica en los niveles del dólar blue, pero la tasa vibra constantemente y tenemos horarios en donde conviene comprar o vender. Nuestro usuario, que tiene pesos en su cuenta, ve constantemente el precio y cuando considera, compra", remarca Levar.

"Con el AirUSD se puede acceder a Binance y pasar al USDT o al revés. Siempre transformar los pesos en dólar digital, que es mucho más flexible. No sólo para ahorrar, también para invertir. Desde Airtm, por ejemplo, se pueden adquirir tarjetas de Amazon y comprar más barato sin tener que usar la tarjeta de crédito tradicional", señala.

Demanda en aumento

"Tal como se observa en Coinmarketcap, los volúmenes de las criptomonedas USDT, BUSD, USDC y DAI fueron en ascenso, con una emisión, aproximadamente, cinco veces mayor respecto al mismo momento del año pasado. Esto no es una variación a nivel país, sino a nivel mundial", grafica Hinz.

Además, indica que "es imposible precisar el crecimiento que hubo en Argentina, pero sí podemos ver un notable aumento del interés de los usuarios locales por este tipo de monedas". Es que justamente al analizar las vicisitudes que se presentan en la economía local, las stablecoins son una muy buena opción a la hora de resguardar los ahorros.

"Son una buena alternativa, independientemente del país donde uno esté. Permiten apostar a un activo sin la necesidad de comprarlo para luego hacerse cargo de la seguridad. Pueden ser stablecoins atadas al dólar, al euro o al oro, con lo que no hay restricciones normativas ni físicas", agrega Hinz.

Levar indica a iProUP que en "estos últimos meses se ha venido registrando un crecimiento exponencial de gente que está pasando sus pesos a AirUSD. Porque no sólo se protege de la inflación o cuenta con ese dinero cuando quiere, sino que le permite conectarse con otras billeteras", resalta Levar.

Y ejemplifica: "Si querés meterte en el mundo de las criptomonedas, es una manera segura de hacerlo, porque las transacciones persona a persona dentro de la plataforma están monitoreadas y eso hace que no existan prácticamente riesgos de estafas".

"Notamos un crecimiento exponencial porque cada vez son más los que no sólo ahorran en dólares, que está en la genética del argentino. Además, puede mover su dinero por el mundo", dice el ejecutivo de Airtm. Por su parte, Limia asegura que "desde el año pasado todo el ecosistema cripto ha crecido mucho, y en Buenbit particularmente vemos un aumento de la compra de DAI".

"Las razones se vinculan, principalmente, con el complejo contexto económico que atraviesa el país, la fuerte devaluación del peso argentino y las restricciones para la compra de divisa extranjera. En esta coyuntura, las criptomonedas funcionan como una alternativa de refugio de valor", sintetiza.

Perfil del usuario

Al analizar qué tipos de usuarios se vuelcan a los dólares digitales, Levar detalla que en el caso de Airtm hay "cinco perfiles" bien definidos:

" Los jóvenes , por encima del resto"

, por encima del resto" " Los freelancers , que venden sus servicios fuera del país y necesitan una billetera virtual en dólares"

, que venden sus servicios fuera del país y necesitan una billetera virtual en dólares" " Los ahorristas , que antes iban a la cueva y ahora está utilizando cada vez más estas plataformas

, que antes iban a la cueva y ahora está utilizando cada vez más estas plataformas " Los 'cazadores de recompensas ': compran las gift card de Amazon o aprovechan la tarjeta virtual para adquirir productos en páginas de otros países

': compran las gift card de Amazon o aprovechan la tarjeta virtual para adquirir productos en páginas de otros países "Los 'cripto entusiastas', que cada día más están ingresando en este mundo".

"Las stablecoins son siempre la opción más conservadora. En general, el usuario que tiene un perfil más adverso al riesgo busca resguardarse en monedas estables, porque es un activo similar al que ya conoce. Al mismo tiempo, son una rampa de acceso. Aquel que tiene stablecoins ya está un paso más cerca de tener Bitcoin o usar inversiones DeFi", explica por su parte Hinz.

Con DeFi se refiere a las finanzas descentralizadas, que son instrumentos 100% automáticos basados en contratos inteligentes, es decir, en un software que se encarga de recibir, invertir y distribuir rentabilidades sin intervención de personas, empresas ni gobiernos.

Limia coincide en que el usuario que se vuelca a stablecoins "es de perfil más conservador y que entiende que apostar por criptomonedas volátiles como bitcoin (BTC) o ether (ETH) es riesgoso".

El experto de Buenbit indica que el "mercado de las criptomonedas opera las 24 horas, 7 días de la semana; sin mínimos límite ni restricciones como horario bancario o impedimentos geográficos".

"Da lo mismo enviar y recibir cripto estemos a un metro de distancia o en otra parte del mundo. Y con la ventaja de una transparencia total, ya que todas las transacciones quedan registradas y son de acceso público, de manera tal que cualquiera que lo desee puede verificarlas", concluye.