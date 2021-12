Medio aguinaldo de diciembre: ¿te conviene invertirlo en criptomonedas, dólares digitales o acciones?

El 2021 ingresó en tiempo de descuento y para muchas personas que trabajan en relación de dependencia es el momento en el que se encuentran con una interesante cantidad de pesos en el bolsillo por el medio aguinaldo de diciembre.

Ese monto, equivalente a la mitad de la mejor remuneración del segundo semestre, es un alivio para quienes necesitan esos fondos para afrontar compromisos. Para otros usuarios, en cambio, es una oportunidad para ingresar en el mundo financiero, reforzar posiciones o explorar nuevas opciones, como la entrada en el universo de las criptomonedas.

Para los especialistas del sector, significa una forma de dolarizarse al perseguir, en la plaza local, un activo cuya cotización se asemeja a la del blue. Ante las tasas negativas reales de los plazos fijos y las restricciones del cepo cambiario, ¿apostar ese dinero extra en activos digitales es rentable?

Apostar por criptos

En diálogo con iProUP , Edgardo Pascualini, Master en Finanzas de Universidad Di Tella y director de la consultora Funny Money, señala que las principales criptomonedas cosecharon en el año un extraordinario rendimiento. Sin embargo, apostar por ellas dependerá de la tolerancia al riesgo de cada uno.

"Bitcoin a principios de 2021 valía cerca de u$s33.000 y en la actualidad, con caída y todo, está en la franja de los u$s47.000 a u$s50.000, lo que significa 50% de rentabilidad en dólares. Sin dudas le ganó a todo", describe el especialista, pero advierte que antes de tomar la decisión sobre ingresar o no a este mundo, hay que considerar otros factores, como el horizonte temporal.

En este sentido, aconseja primero determinar el horizonte de la inversión:

Corto plazo: " Compraría dólares cripto a través de monedas estables", como DAI, USDT y USDC, que guardan paridad con la divisa

" Largo plazo: "Hay que buscar inversiones en moneda dura y eso dependerá del nivel de riesgo que desee asumir cada persona"

Las criptomonedas son una de las formas de inversión favoritas de los argentinos

Alejandro Bianchi, fundador de Asesor de Inversiones, expresa a iProUP que el mundo cripto es muy amplio. Existen activos con varios años de trayectoria como (Bitcoin y Ethereum) y otros que están dando sus primeros pasos y que son más complicados para analizar.

"Esta diversidad afecta las estrategias de cada usuario, ya que se puede comprar y poner esos activos a trabajar en los exchanges, que permiten obtener un renta promedio del 9 o 10% anual", cifra que el experto califica como "muy interesante" porque se encuentra dolarizada.

Bianchi alerta que se ingresó en un periodo de retracción del Bitcoin (BTC), que si bien ofrecen cobertura frente a la emisión desmedida de los bancos centrales, "cuando estas entidades detienen la máquina impresora de billetes suceden movimientos como el que vimos en los últimos meses, donde las criptomonedas se ven envueltas en correcciones", explica.

Por tal motivo, destaca que "en el mundo de hoy tener un 10% de cripto en la cartera es un buen primer paso". Advierte que la evolución no debe enceguecer a quienes no saben cómo funcionan, ya que son activos volátiles y no aptos para cualquier ahorrista.

Pascualini coincide con Bianchi en cuanto a la proporción de divisas digitales presentes en una cartera conservadora. Agrega que para una persona con más tolerancia al riesgo, ese porcentual podría subir al 30%.

En este sentido, el economista de Epyca Consultora, Joel Lupieri, manifiesta a iProUP que si bien diciembre no fue el mejor mes para las criptos, sus rendimientos mantienen un alto potencial.

"Las nuevas variantes de coronavirus y las medidas anunciadas por la FED, han hecho huir a los inversores de activos riesgosos. En el plano local, las tasas negativas siguen siendo una mala idea para cualquiera que quiera tener un rendimiento en dólares. Por eso, más allá de la mala performance de las criptomonedas en un mes puntual, pueden tener un desempeño superador", vaticina.

Julián García, de Quantia Capital, asegura a iProUP que el mercado actual se caracteriza por atravesar un período de relativa confianza. La mayoría de los usuarios desea mantener posiciones pensando en otro horizonte temporal, al menos hasta que el precio suba lo suficiente como para obtener mejores rendimientos.

Alternativas para una cartera robusta

A raíz del contexto inflacionario, cada vez más ahorristas se interesan por activos que brindan cobertura contra el aumento sostenido de los precios y por los que permiten estar a resguardo ante la devaluación.

Como una de las alternativas favoritas de los argentinos (comprar dólares a la cotización oficial) se encuentra limitada, se incentivó a que los dólares paralelos fueran ganando protagonismo. "El dólar bursátil fue una de las opciones que más se destacó en el año, ya que le dio a muchas personas la posibilidad de pasar su dinero a moneda dura escapando de las trabas", analiza Lupieri.

Destaca que por la evolución del MEP y el CCL, quienes compraron a principio de año hicieron un buen negocio. Para el futuro cercano "es difícil pensar que no habrá incentivos para dolarizar".

Para quienes quieren escapar de la debilidad del peso, Bianchi agrega: "Hay que hacer un doble clic en el tema acciones, porque si bien al S&P 500 (uno de los índices bursátiles de EE.UU.) se lo ve en máximos históricos, si se presta atención se observa que hay muchos papeles que están muy lejos de sus récords. Hay concentración en los nombres más grandes y un desacople del resto, lo que genera una oportunidad de compra".

Y para incluir estas alternativas de inversiones se debe recurrir a los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR), que permiten invertir en acciones de EE.UU. con pesos.

"Cada día más usuarios encuentran atractiva esta herramienta porque brinda cobertura ante la devaluación del peso y para diversificar el riesgo de la economía local", indica a iProUP Pablo Juanes Roig, CEO y cofundador de la fintech Banza.

De esta manera, para quienes quieran destinar parte de sus ahorros a esta elección, el especialista aconseja un portafolio compuesto por acciones de los sectores:

Tecnológico: Apple, Nvidia, Nokia y Square

Consumo masivo: McDonald's, Coca-Cola y Amazon

Petrolero: Halliburton

Automotor: Tesla

Minero: Vale y Barrick Gold

Bancario: City y JP Morgan Chase

Industriales: Union Pacific

Comunicaciones: Facebook

Por ser considerados como buenos pagadores de dividendos, Bianchi agrega a AT&T (rinde cerca del 9%), Petrobras o VALE (la minera de hierro más grande del planeta) que pueden pagar un 8%).

Por último, el especialista de Banza suma al armado de una cartera a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que en su mayoría son de horizonte temporal medio a largo, y que posibilitan el rescate de los pesos en pocas horas.

Los CEDEAR permiten invertir en acciones de EEUU usando pesos

"Están aquellos pensados para los más conservadores –cuya meta es ganarle al tradicional plazo fijo–, los que brindan cobertura ante la inflación y hasta los que permiten resguardarse de una eventual devaluación", agrega el CEO de la fintech, quien brinda como ejemplo un FCI que ofrece en su plataforma ajustado por CER y cuyo rendimiento es del 60% anual.

De esta manera, quienes cuenten con la posibilidad de invertir el medio aguinaldo encuentran diferentes herramientas para "no poner todos los huevos en la misma canasta". Lógicamente, la diversificación de cada portafolio de inversiones irá de la mano con la tolerancia al riesgo y las preferencias de cada persona.