Esta tecnología podría darle nueva vida a los micropagos

En los últimos años, los micropagos han perdido parte de su prestigio inicial, pero esta tecnología podrían volverlos funcionales

Casi ocho años después de que Marc Andreessen hablara en 2014 sobre bitcoin, comentando sobre su potencial impacto económico y social para el futuro, es menester hablar de un tema como los micropagos y cómo blockchain podría ayudar a transformarlos y permitir así no solo la monetización de ciertos aspectos de los negocios que necesitan una solución, sino que también podría ayudar a los más vulnerables de la sociedad.

Micropagos

Los micropagos no son un concepto nuevo. Desde mediados de los años 90, los micropagos han experimentado diversos grados de popularidad. Por definición, los micropagos son transacciones con un valor inferior a un determinado umbral. Es importante destacar que, por debajo de ese umbral, la tasa de transacción en la que se incurre se convierte en una parte significativa del valor total de la transacción y, en consecuencia, no resulta económica. Otro aspecto importante es que, debido a las minúsculas cantidades monetarias, los micropagos se refieren únicamente a transacciones digitales de bienes no tangibles. Cualquier coste adicional de manipulación y envío puede multiplicar por cien el valor original de la transacción, haciéndola totalmente irrelevante.

Las empresas de tarjetas de crédito ofrecen a los comerciantes varios tipos de planes de precios para las comisiones que cobran. Estos planes suelen constar de una cantidad global cobrada por transacción y un porcentaje cargado sobre la misma. No es de extrañar que esta información no esté disponible abiertamente en las propias compañías de tarjetas, sino que la publican otros que comparan estas tarifas como servicio para los comerciantes. En este contexto, examinemos qué tasa se cobraría a un comerciante por un micropago.

Supongamos lo siguiente:

● La tasa más baja que descubrimos fue del 1.29% del valor de la transacción, y no se cobró ninguna tasa global.

● Dado que el bloque de construcción más pequeño de (la mayoría de) las monedas fiat es 1/100 del entero —es decir, 0.01 dólares— esta sería la comisión mínima que cobra la compañía de tarjetas de crédito, independientemente de que sea superior al 1.29%.

Si se representa la proporción de la comisión por transacción en función del valor de la misma, se obtiene el siguiente gráfico. Por ejemplo, una transacción de 0.01 dólares tiene una comisión del 100%, mientras que la comisión de una transacción de 0.10 dólares es "solo" del 10%. Naturalmente, esto demuestra la irracionalidad de realizar transacciones de micropagos bajo estas plataformas de pago.

Blockchain tiene una solución

Sin embargo, ahora existe una alternativa. La tecnología Blockchain ofrece la solución perfecta para los micropagos, por muchas razones. Proporciona la infraestructura para los pagos digitales que son cada vez más rápidos y, lo que es más importante, la unidad mínima de pago tanto de Bitcoin como de Ether (ETH) es increíblemente pequeña, como se muestra en la tabla siguiente:

Internet de las Cosas. Y aunque las tarifas pueden variar mucho en varias redes y en diferentes ocasiones, las tarifas no son un problema con muchos protocolos y pueden llegar a ser tan bajas como fracciones de un céntimo. Además, los monederos de criptomonedas se integran fácilmente en cualquier dispositivo digital, ya sea un teléfono móvil, un ordenador portátil o cualquier otro dispositivo del. Y aunque las tarifas pueden variar mucho en varias redes y en diferentes ocasiones, las tarifas no son un problema con muchos protocolos y pueden llegar a ser tan bajas como fracciones de un céntimo.

Por último, pero no por ello menos importante, está la privacidad del usuario. Debido a la encriptación asimétrica de blockchain, el pagador solo expone su dirección pública al pagar, lo que no proporciona prácticamente ninguna información para alguien que busque hackear sus monederos. Desgraciadamente, no ocurre lo mismo con una transacción con tarjeta de crédito, que requiere que el pagador comparta el número completo de su tarjeta de crédito y espere que la plataforma de pago esté bien protegida.

Casos reales de uso de los micropagos

Ahora que el aspecto tecnológico está cubierto, solo queda una pregunta: ¿Puedo conseguir algo por una millonésima parte de un dólar? Bueno, tal vez no por una millonésima parte, pero hay muchos casos de uso para los micropagos. A continuación se exponen algunos:

Alternativa al modelo de suscripción: No tiene sentido reiterar el razonamiento económico del modelo de suscripción para el consumo de contenidos en línea y su éxito en los últimos años, ya sean contenidos de vídeo, música, periódicos, etc. Aunque este modelo tiene múltiples ventajas, dista mucho de ser perfecto y sigue teniendo ciertas salvedades. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere comprar un solo artículo en lugar de comprometerse con una suscripción? Supongamos que Alicia está suscrita a dos revistas online cuando descubre un artículo interesante en una tercera. No va a suscribirse a una tercera, aunque está dispuesta a pagar solo por ese artículo. Desde la perspectiva de la revista, el artículo ya está ahí, así que ¿por qué no cobrar a alguien por él? Los micropagos permiten tanto a Alice como a la revista maximizar su utilidad económica.

Derechos de autor digitales, regalías y referencias: Como en el caso anterior, no es necesario explicar qué son los derechos de autor, las regalías o las referencias. Los micropagos proporcionan un mecanismo relativamente sencillo para las liquidaciones inmediatas que conllevan, sin prácticamente ningún límite mínimo en la cantidad cobrada por cada uno, a diferencia de las complicadas soluciones que existen en la actualidad.

Transacciones IoT: Este caso de uso es muy visionario, aunque probablemente se convertirá en algo tan mundano y trivial como encender o apagar el interruptor de la luz, más pronto que tarde. Hasta la fecha, IoT apenas ha madurado una fracción de su vasto potencial. Una posible razón de este retraso es la falta de un modelo de monetización sencillo y fácil de implementar. Los micropagos en blockchain podrían ser la respuesta. Piensa en todos los datos que puede recoger tu automóvil, desde las condiciones de la carretera hasta el tráfico, entre otros. Compartir los datos recogidos por los usuarios en masa en tiempo real podría ser muy valioso para la planificación del tráfico y el mantenimiento de las carreteras. Y entonces, ¿por qué no pagar por ello? El valor añadido de la blockchain es un mecanismo mejorado para anonimizar los datos y proteger la privacidad del usuario: insisto, es una combinación ganadora. Naturalmente, esto podría funcionar con cualquier otro dispositivo IoT, desde contadores inteligentes hasta electrodomésticos y más.

Utilizados mucho actualmente en plataformas de juegos, los micropagos podríasn tener muchas más funcionalidades

Impacto social: Este es el caso de uso más sencillo de esta lista (y, obviamente, mi favorito). Los micropagos en la cadena de bloques pueden ser revolucionarios en dos aspectos. El primero es que los receptores de las donaciones podrían crear fácilmente cuentas para recibir fondos, lo que permitiría donar directamente a ellos, eliminando todos los intermediarios y los gastos generales. Dicho esto, es fundamental señalar que esta característica es un arma de doble filo que podría convertirse en su principal obstáculo. Sería igual de fácil para los defraudadores crear cuentas falsas, atrayendo a los donantes. Será necesario realizar una calificación y una auditoría, similar a la de los actuales servicios en línea que califican a las organizaciones benéficas en función de múltiples criterios (por ejemplo, Charity Navigator, Smart Giving, Council of Nonprofits y otros), con el fin de garantizar y ofrecer una mejor visibilidad a los donantes. Además, como ya no se exigirá una cantidad mínima de donación, es posible que veamos donaciones de microcantidades. El Banco Mundial califica de "renta baja" a un país con una renta nacional bruta per cápita inferior a 1.025 dólares. Dicho de otro modo, esto significa un salario diario inferior a 3 dólares. Con datos de 2020, hay 27 países de renta baja. Los micropagos podrían proporcionar un excelente mecanismo, que debe ser cuidadosamente supervisado para evitar el fraude, para donar fondos a las personas necesitadas en esos países. Creo que se puede ver cómo esto, si se gestiona bien, podría conducir a una donación más eficiente y un impacto más directo.

En los últimos años, los micropagos han perdido parte de su prestigio inicial. Aunque el concepto se adelantó a su tiempo, la tecnología se quedó atrás e impidió que se materializara. Andreessen acertó y revolucionó al destacar la capacidad de blockchain para transformar los micropagos. Aquí apenas he arañado la superficie en cuanto a los casos de uso y el potencial.

Las empresas podrían ser más eficientes y ser capaces de monetizar más sus ofertas. Comunidades enteras podrían transformarse o salir de la depresión económica gracias a una asistencia directa y personal sin intermediarios. Enhorabuena a Andreessen por su visión de hace ocho años: blockchain podría ser el soplo de aire fresco que el mundo está esperando.