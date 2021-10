Bitcoin: análisis indica que seguirá la tendencia alcista y su valor alcanzará los u$s 85.000

Bitcoin está "listo para repuntar" de nuevo, ya que la acción del precio luce alcista, dice la plataforma de negociación Decentrader

En su última actualización de mercado, el 29 de octubre, la firma Decentrader predijo nuevos repuntes para el precio de Bitcoin, que ha permanecido por debajo de antiguos máximos históricos esta semana.

Potencial de 150.000 dólares a final de año

A pesar de la consolidación de precios del par BTC/USD que mantiene a los mercados adivinando, los analistas confían en las probabilidades de que las ganancias lleguen en el corto plazo.

Mientras que el área alrededor de los dos máximos de este año —63.900 dólares y 67.100 dólares— son el principal foco de discusión, la realidad podría, de hecho, estar en el territorio de descubrimiento de precios cerca de 100.000 dólares.

"Desde el punto de vista técnico, del ciclo de mercado y con base on-chain, seguimos creyendo que la próxima zona de dificultad importante para $BTC no llegará hasta que nos acerquemos a los u$s 85.000 - u$s 90.000", pronostica la actualización.

Esto se debe en parte a un evento de cruce de medias móviles que involucra las tendencias de 128 días y 200 días, que históricamente ha provocado un alza "sostenida".

En el presente, el gráfico de tres días del precio de Bitcoin, que Decentrader considera una herramienta de precios especialmente precisa, es ahora alcista, contradiciendo la actual configuración diaria bajista y semanal neutral.

Este es un ingrediente que alimenta un probable canal para la acción del precio que podría ver a Bitcoin alcanzar los 150.000 dólares a principios de 2022.

Gráfico del par BTC/USD con el objetivo superior del canal. Fuente: Decentrader

El statu quo con la oferta global de Bitcoin debería ayudar a la causa: las reservas de los exchanges siguen cayendo, lo que indica la resolución de mantener, en lugar de vender, entre los traders.

"La evidencia continúa sugiriendo que los participantes del mercado existentes siguen siendo optimistas. Un dato que apoya esto es el continuo drenaje de Bitcoin de los exchanges, ya que los usuarios eligen colocar su Bitcoin en almacenamiento fuera de línea. El impacto neto de esto es que la oferta a corto plazo se reduce", concluye la actualización sobre Bitcoin.

"Hasta que esta tendencia cambie, seguirá presionando el precio al alza, ya que la demanda de Bitcoin tiene que aceptar precios más altos entre la limitada oferta disponible".

Gráfico de las reservas de Bitcoin en exchanges. Fuente: Bybt

La gestora de activos ARK Invest también analiza el estado de Bitcoin al final del "Uptober".

En la última entrega de sus guías dedicadas publicadas esta semana, la emblemática firma bajista hizo un recuento de las métricas para calibrar cuánto margen alcista general le queda al par BTC/USD.

La mayoría indica, como informó Cointelegraph, que el repunte alcista está lejos de terminar, a pesar de que algunos indican un territorio que históricamente ha señalado un tope de ciclo.

"En nuestra opinión, el valor de Bitcoin es una función de su utilidad económica, mientras que el precio de bitcoin es una función de su oferta y demanda. A corto y medio plazo, creemos que los inversores deberían ser capaces de evaluar el comportamiento de los compradores y vendedores de Bitcoin y utilizar métricas de valor relativo para gestionar activamente las posiciones en bitcoin", se lee en el comentario que acompaña a la nota.